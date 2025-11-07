سپریم کورٹ ملک گیر ایس آئی آر کے خلاف دائر درخواستوں پر 11 نومبر کو سماعت کرے گا
تمل ناڈو میں SIR کرانے کے فیصلے کے خلاف ڈی ایم کے کی عرضی پر بھی سپریم کورٹ 11 نومبر کو سماعت کرے گا۔
Published : November 7, 2025 at 11:48 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ میں تمل ناڈو میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (SIR) کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 11 نومبر کو ڈی ایم کے کی درخواست پر سماعت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
چیف جسٹس بی آر گاوائی اور جسٹس کے ونود چندرن کی بنچ کے سامنے یہ معاملہ آیا۔ ڈی ایم کی کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل وویک سنگھ نے درخواست کی فوری سماعت کی اپیل کی۔ سی جے آئی نے اس معاملے کی سماعت 11 نومبر یعنی منگل کو کرنے کی بات کہی۔
Supreme Court agrees to hear on Tuesday plea of DMK challenging the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls ordered by the Election Commission of India (ECI) in Tamil Nadu.— ANI (@ANI) November 7, 2025
3 نومبر کو، ڈی ایم کے کے آرگنائزنگ سکریٹری، آر ایس بھارتی نے ایس آئی آر کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی اس مشق کو "غیر آئینی، من مانی، اور جمہوری حقوق کے لیے خطرہ" قرار دیا ہے۔
درخواست میں ریاست میں ایس آئی آر کی مشق شروع کرنے کے لئے 27 اکتوبر کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
عرضی میں ایس آئی آر کو آرٹیکل 14، 19 اور 21 (مساوات کا حق، آزادی اظہار اور زندگی کا حق) اور آئین کی دیگر دفعات اور عوامی نمائندگی ایکٹ اور 1960 کے الیکٹرز رولز کے رجسٹریشن کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن نے بہار کے بعد 12 ریاستوں میں ایس آئی آر کی مشق شروع کر دی ہے۔ ان میں انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرالہ، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، پڈوچیری، راجستھان، تمل ناڈو، اتر پردیش اور مغربی بنگال شامل ہیں۔
کیرالہ اسمبلی میں حکومت نے اپوزیشن کی حمایت سے ایس آئی آر کے خلاف قرارداد منظور کی ہے جبکہ مغربی بنگال کی ممتا حکومت نے اس مشق کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے اور دہلی میں احتجاج کرنے کا انتباہ دیا ہے۔
