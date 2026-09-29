سپریم کورٹ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی معطلی کی درخواست پر سماعت کے لیے تیار
عدالت عظمیٰ سی ای سی گیانیش کمار کی معطلی کا مطالبہ کرنے والی مفاد عامہ کی درخواست پر اگلے ہفتے سماعت کرے گی۔
By PTI
Published : September 29, 2026 at 1:46 PM IST
نئی دہلی: ایس آئی آر میں بے ضابطگیوں سے متعلق میڈیا رپورٹس کے منظر عام پر آنے کے بعد سی ای سی گیانیش کمار کی معطلی کا مطالبہ کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں سمیت سماجی تنظیمیں سڑکوں پر احتجاج کررہی ہیں۔ ایسے میں گیانیش کمار کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مفاد عامہ کی عرضی (پی آئی ایل) سپریم کورٹ میں بھی داخل کی گئی ہے۔
سپریم کورٹ نے منگل کے روز مفادِ عامہ کی عرضی پر اگلے ہفتے سماعت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ عرضی میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی معطلی کے علاوہ ان کی قیادت میں مبینہ طور پر دیگر دو الیکشن کمشنروں کی منظوری کے بغیر کیے گئےالیکشن کمیشن کے فیصلوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ کے سامنے اٹھایا گیا۔
اس معاملے کو اٹھانے والے سینئر وکیل وکاس سنگھ نے بنچ کو آگاہ کیا کہ قانونی قواعد کے تحت، کثیر رکنی الیکشن کمیشن کے فیصلے یا تو متفقہ طور پر یا اکثریت کی رائے سے کیے جانے چاہئیں۔
انہوں نے کہا، "جس انداز میں الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، اس پر شدید شبہ ہے کہ آیا فیصلے متفقہ طور پر کیے جا رہے ہیں یا نہیں۔"
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، "ہم اسے اگلے ہفتے کی فہرست میں شامل کریں گے۔"
پٹنہ کے رہائشی راکیش کمار سنگھ کی جانب سے دائر کردہ اس مفادِ عامہ کی عرضی میں عدالتِ عظمیٰ سے یہ تعین کرنے کی استدعا کی گئی ہے کہ آیا سی ای سی کمار یکطرفہ طور پر ایسے اختیارات استعمال کر رہے ہیں جو قانونی طور پر مکمل الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، اگر ایسا ہے، تو عرضی میں یہ اعلان کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے اقدامات غیر مجاز ہیں اور اس پر مناسب قانونی کارروائی کی درخواست کی گئی ہے۔
عرضی میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت ایسے احکامات جاری کرے جن کے تحت فریق نمبر تین (سی ای سی) کو عرضی کی حتمی سماعت تک چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا کے فرائض کی انجام دہی سے روکا جائے، یہ ہدایت دی جائے کہ اس عرصے کے دوران کمیشن کے امور کا انتظام فریق نمبر چار (سکھبیر سنگھ سندھو) اور فریق نمبر پانچ (وویک جوشی) کے متفقہ فیصلوں کے ذریعے چلایا جائے اور یہ ہدایت دی جائے کہ خالی عہدے پر کوئی بھی تقرری ایسی کمیٹی کی سفارش پر کی جائے جس میں ہندوستان کے معزز چیف جسٹس شامل ہوں۔
یہ درخواست 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک رپورٹ کے بعد دائر کی گئی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ الیکشن کمشنرز سندھو اور جوشی نے گزشتہ 10 مہینوں کے دوران ووٹر لسٹوں کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) سے متعلق فیصلوں اور احکامات پر کم از کم 14 مواقع پر باضابطہ طور پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ یہ فیصلے ان کی معلومات یا سفارش کے بغیر کیے گئے تھے۔
ایس آئی آر کے عمل کے بارے میں اپنے دو کمشنرز کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنے والے الیکشن کمیشن نے وضاحت دی ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر بات چیت کے دوران مختلف آراء اور نقطہ نظر کا سامنے آنا ایک معمول کی بات ہے۔ کمیشن نے مزید کہا کہ اس کے تمام احکامات مکمل قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں طے شدہ قانونی طریقہ کار کے مطابق جاری کیا جاتا ہے۔
اس درخواست میں مرکزی وزارت قانون، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کمار، سندھو، جوشی اور الیکشن کمیشن کے سینئر عہدیدار منیش گرگ کو فریق بنایا گیا ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے، "یہ درخواست کسی خاص فرد یا آئینی عہدے پر فائز کسی عہدیدار کے مستقبل سے متعلق نہیں ہے، بلکہ خود الیکشن کمیشن آف انڈیا کی آئینی شناخت سے متعلق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 324(1) انتخابات کی نگرانی، ہدایت اور کنٹرول کے اختیارات کسی ایک چیف الیکشن کمشنر کے سپرد نہیں کرتا بلکہ یہ اختیارات 'ایک کمیشن' کے پاس ہوتے ہیں۔"
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