روس میں زیر حراست چھبیس ہندوستانیوں کی بحفاظت واپسی، سپریم کورٹ نے درخواست پر غور کرنے سے کیا اتفاق
اس معاملے پر ہدایات طلب کرنے کے لیے اعلیٰ قانون افسر کو وقت دیا گیا، درخواست پر اس ماہ کے آخر میں سماعت ہوگی۔
Published : April 11, 2026 at 12:38 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو ایک عرضی پر غور کرنے پر اتفاق کیا جس میں مرکز کو ان چھبیس ہندوستانی شہریوں کی محفوظ واپسی کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جنہیں مبینہ طور پر روس میں حراست میں لیا گیا تھا اور یوکرین کے ساتھ جاری جنگ میں لڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ نے عدالت میں موجود سالیسٹر جنرل تشار مہتا سے کہا کہ وہ اس معاملے پر ہدایات طلب کریں۔ درخواست گزاروں کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے بنچ کو بتایا کہ یہ چھبیس لوگ روس میں پھنسے ہوئے ہندوستانی شہری ہیں۔ وکیل نے دعویٰ کیا کہ انہیں روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا گیا۔
ہندوستانی شہریوں کی قانونی حیثیت اور حفاظت کا پتہ
سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے بنچ کو بتایا کہ وہ درخواست کی جانچ کریں گے اور اس معاملے میں ہدایات طلب کریں گے۔ بنچ نے اعلیٰ قانون افسر کو اس معاملے میں ہدایات طلب کرنے کا وقت دیا اور درخواست کو اس ماہ کے آخر میں سماعت کے لیے مقرر کیا۔ درخواست میں مرکزی حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ روس میں ہندوستانی سفارتخانے کے ذریعے فوری طور پر سفارتی اور قونصلر کارروائی شروع کرے تاکہ حراست میں لیے گئے ہندوستانی شہریوں کے ٹھکانے، قانونی حیثیت اور حفاظت کا پتہ لگایا جا سکے۔
ویانا کنونشن آن قونصلر ریلیشنز 1963
اس نے ویانا کنونشن آن قونصلر ریلیشنز 1963 اور قابل اطلاق دو طرفہ سفارتی معاہدوں کے مطابق ان افراد کو قونصلر رسائی فراہم کرنے کی ہدایت بھی مانگی ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ مرکز کو ان کی حفاظت، بہبود اور محفوظ ہندوستان واپسی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری سفارتی اقدامات کرنے چاہئیں، جہاں بھی بین الاقوامی قانون کے تحت اجازت ہو۔