مظاہرین کی چہرہ شناسی پر سپریم کورٹ میں قانونی چیلنج، دہلی پولیس کی نگرانی کی قانونی حیثیت کا جائزہ لے گی عدالت
رخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ شہریوں کا ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر جمع کرنا اور محفوظ رکھنا قانونی تقاضوں سے متصادم ہے۔
Published : August 13, 2026 at 2:30 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے جنتر منتر پر حالیہ طلبہ احتجاج کے دوران دہلی پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی اور دیگر بایومیٹرک نگرانی کے ذرائع استعمال کیے جانے کے خلاف دائر درخواست پر غور کرنے پر رضامندی ظاہر کردی ہے۔ درخواست راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ اے اے رحیم نے دائر کی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت، جسٹس جوی مالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے معاملے کو اسی نوعیت کی زیر التوا دیگر درخواستوں کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت دی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے سینئر ایڈووکیٹ مینکا گروسوامی نے عدالت میں دلائل پیش کیے۔
سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کی توجہ بنیادی طور پر دو امور کی جانب مبذول کرائی۔ پہلا مسئلہ احتجاج میں شریک افراد کی مبینہ چہرہ شناسی اور دوسرا ان کے بارے میں جمع کیے جانے والے ڈیٹا کو نجی کمپنیوں کے پاس رکھے جانے سے متعلق ہے۔ مینکا گروسوامی نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے افراد کی شناخت کے لیے فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی استعمال کی گئی اور حاصل شدہ ڈیٹا نجی اداروں کے پاس موجود ہے۔
ان کے مطابق نگرانی کے لیے نہ صرف ایک خصوصی فیشل ریکگنیشن گاڑی بلکہ اسمارٹ گلاسز جیسے آلات کے استعمال کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ جن افراد کی نگرانی کی گئی، ان سے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے اجازت نہیں لی گئی۔ رخواست گزار کی جانب سے عدالت میں یہ بھی دلیل دی گئی کہ شہریوں کا ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر جمع کرنا اور اسے نجی کمپنیوں کے ذریعے محفوظ رکھنا ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن قانون، اس سے متعلق قواعد اور فوجداری طریقۂ کار سمیت مختلف قانونی تقاضوں سے متصادم ہوسکتا ہے۔
درخواست میں عدالت سے اس مبینہ نگرانی کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہندوستان میں فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے پولیس استعمال کے لیے ایک جامع اور مخصوص قانونی فریم ورک کے حوالے سے پہلے ہی بحث جاری ہے۔ جنتر منتر پر اس ٹیکنالوجی کے استعمال نے شہریوں کے حق رازداری، آزادی اظہار اور پرامن احتجاج کے حق سے متعلق سوالات کو مزید نمایاں کردیا ہے۔
دہلی پولیس نے اس سے قبل واضح کیا تھا کہ جنتر منتر پر فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کا استعمال عام لوگوں کی جاسوسی کے لیے نہیں بلکہ قانون و انتظام برقرار رکھنے اور ایسے افراد کی شناخت کے لیے کیا جارہا ہے جو پہلے سے پولیس کے ریکارڈ میں مطلوب یا جرائم میں ملوث قرار دیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فیشل ریکگنیشن سسٹم کا مقصد بڑے عوامی اجتماعات میں ایسے افراد کی شناخت میں مدد فراہم کرنا ہے جو پولیس کے مطلوب افراد کے ڈیٹا بیس میں موجود ہیں۔
اس کے باوجود انسانی حقوق اور رازداری سے متعلق کارکنوں اور درخواست گزاروں کا سوال ہے کہ کسی احتجاج میں شریک ہر شخص کے چہرے کو مسلسل اسکین کرنے اور اس کا ڈیٹا رکھنے کے لیے قانونی اختیار اور واضح حفاظتی ضوابط کیا ہیں۔ جنتر منتر پر جاری طلبہ احتجاج کے دوران دہلی پولیس کی جانب سے جدید نگرانی کے نظام کے استعمال کی خبریں جولائی میں سامنے آئی تھیں۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق پولیس نے احتجاجی مقام کے قریب ایسے نگرانی کے نظام تعینات کیے تھے جن میں لائیو سی سی ٹی وی فیڈ اور مصنوعی ذہانت پر مبنی فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر شامل تھا۔
پولیس کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد معلوم مجرموں کی شناخت اور امن و امان برقرار رکھنا ہے۔ اس معاملے کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں بھی ایک عرضی دائر کی گئی تھی، جس میں مسلسل نگرانی کو پرائیویسی اور آزادی اظہار کے آئینی حقوق کے تناظر میں چیلنج کیا گیا تھا۔ راجیہ سبھا رکن اے اے رحیم کی جانب سے دائر درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 20 جون سے جنتر منتر پر دھرنے کے آغاز کے بعد سے ہزاروں مظاہرین، صحافیوں اور عام شہریوں کو مسلسل اور وسیع پیمانے پر بایومیٹرک نگرانی کا سامنا کرنا پڑا۔
درخواست میں اس عمل کو شہریوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے تشویش کا معاملہ قرار دیتے ہوئے عدالت سے مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کو جنتر منتر اور 20 جولائی کے "پارلیمنٹ چلو" احتجاج سے متعلق پہلے سے زیر التوا درخواستوں کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ان درخواستوں میں احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ زیادتی، مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال اور پیلٹ گن کے مبینہ استعمال سمیت دیگر معاملات اٹھائے گئے ہیں۔
یوں فیشل ریکگنیشن کا تازہ معاملہ اب صرف ٹیکنالوجی کے استعمال تک محدود نہیں رہا بلکہ پولیس اختیارات، شہریوں کی رازداری، احتجاج کے حق اور بایومیٹرک ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق وسیع تر آئینی سوالات سے بھی جڑ گیا ہے۔ اس معاملے میں عدالت کے سامنے بنیادی سوال یہ ہوگا کہ عوامی احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے فیشل ریکگنیشن اور بایومیٹرک نگرانی کس قانونی اختیار کے تحت کی جاسکتی ہے، اس سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو کہاں اور کتنی مدت تک محفوظ رکھا جاسکتا ہے اور اس تک رسائی کس کو حاصل ہوگی۔
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دوسری جانب پولیس کا مؤقف ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال امن و امان برقرار رکھنے اور پہلے سے مطلوب افراد کی شناخت کے لیے کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست پر غور کرنے پر رضامندی کا مطلب یہ نہیں کہ عدالت نے دہلی پولیس کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ عدالت اب اس معاملے کی قانونی اور آئینی حیثیت کا جائزہ لے گی۔ آئندہ سماعتوں میں یہ بھی واضح ہوسکتا ہے کہ عوامی مقامات پر فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کن قانونی حدود اور حفاظتی اصولوں کی ضرورت ہے۔