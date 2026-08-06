22 سال قید کے بعد سپریم کورٹ نے بے گناہ شخص کو بری کر دیا، ناقص تفتیش اور عدالتی بے حسی پر سخت برہمی
سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین کے تحت ہر شہری، خصوصاً غریب اور محروم افراد کو انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔
Published : August 6, 2026 at 3:22 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے ایک اہم اور غیر معمولی فیصلے میں قتل کے مقدمے میں گزشتہ 22 برس سے قید ایک شخص کو بری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی سزا ناقابلِ اعتماد عینی شاہد، ناقص پولیس تفتیش اور عدالتی بے حسی کا نتیجہ تھی۔ عدالتِ عظمیٰ نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ انصاف تک رسائی آج بھی معاشرے کے محروم طبقات کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے اور تاخیر و لاپروائی کئی افراد کی پوری زندگی نگل لیتی ہے۔
جسٹس جے بی پاردی والا اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بنچ نے 4 اگست کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں اڑیسہ کے رہائشی ارجن جانی کو بری کرتے ہوئے کہا کہ وہ 22 برس تک ایسے جرم کی سزا بھگتتے رہے جس کے حق میں کوئی قابلِ اعتماد ثبوت موجود نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے میں 3157 دن کی تاخیر کو بنیاد بنا کر اپیل ہی مسترد کر دی، حالانکہ اس وقت تک ملزم تقریباً 12 برس جیل میں گزار چکا تھا اور بعد میں مزید 10 برس قید میں رہا۔
اس طرح ایک شخص کی زندگی کے 22 قیمتی سال انصاف کے بغیر ضائع ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کے تحت ہر شہری، خصوصاً غریب اور محروم افراد کو انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جب مقننہ، انتظامیہ اور قانونی امداد کے ادارے اس مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہوں تو آئینی عدالتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ زیادہ حساس اور فعال کردار ادا کریں۔
بنچ نے واضح کیا کہ سزا کے خلاف اپیل میں تاخیر کو کسی بھی صورت ایک شخص کی آزادی چھیننے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالتوں کو ایسے معاملات میں محض فراخدلانہ نہیں بلکہ فعال رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ انصاف کے دروازے بند نہ ہوں۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پولیس نے محض شبہے کی بنیاد پر ملزم کو گرفتار کیا، دورانِ تفتیش مبینہ طور پر تھرڈ ڈگری طریقے استعمال کیے گئے اور ناقابلِ قبول اعترافی بیان حاصل کیا گیا۔
اس کے باوجود ٹرائل کورٹ نے شواہد کا درست جائزہ نہیں لیا جبکہ ہائی کورٹ بھی خاموش تماشائی بنی رہی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ استغاثہ کا پورا مقدمہ ایک ایسے عینی شاہد کے بیان پر قائم تھا جس کی گواہی میں سنگین تضادات، غیر معمولی خامیاں اور ناقابلِ یقین پہلو موجود تھے۔ عدالت نے کہا کہ صرف ایک گواہ کی بنیاد پر سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے گواہی کا قابلِ اعتماد، منطقی اور دیگر شواہد سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، جو اس مقدمے میں نہیں تھا۔
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عدالت نے کہا کہ تین خواتین کے قتل جیسے سنگین جرم میں بھی استغاثہ اپنا مقدمہ معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا، اس لیے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ارجن جانی کو بری کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ضلع قانونی خدمات اتھارٹی، کوراپٹ (اڈیشہ) کو بھی ہدایت دی کہ ارجن جانی کی بحالی، روزگار اور سماجی بازآبادکاری کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں تاکہ 22 برس بعد رہائی پانے والا یہ شخص دوبارہ معمول کی زندگی گزار سکے۔