'سورنا آرمی' نے یو جی سی بل کے خلاف احتجاج میں کیا خوب ہنگامہ، آئی ٹی او میں دھرنا، پارلیمنٹ کو گھیرنے کی دی دھمکی
'سورنا آرمی' نے UGC بل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ITO میں محاصرہ کرنے کا اعلان کیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لیا۔
Published : January 27, 2026 at 1:38 PM IST
نئی دہلی: 'سورنا آرمی' نے یو جی سی بل کے خلاف احتجاج میں آئی ٹی او میں یو جی سی دفتر کا محاصرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد یو جی سی دفتر میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ پولس نے رکاوٹیں کھڑی کیں، لیکن اس کے باوجود 'سورنا آرمی' کے قومی جنرل سکریٹری شیوم سنگھ کی قیادت میں کئی لوگ یو جی سی ہیڈکوارٹر پہنچے۔ تاہم، پولیس نے انہیں UGC دفتر پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا، جس کے بعد انہوں نے پولیس کی رکاوٹوں کے قریب دھرنا شروع کر دیا۔
یو جی سی کے نئے قانون کے خلاف احتجاج
سوورنا آرمی کے قومی جنرل سکریٹری شیوم سنگھ نے کہا کہ تمام اونچی ذات کے طلباء یو جی سی کے کالے قانون کی مخالفت میں متحد ہیں۔ ہم یہاں اس قانون کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرنے آئے ہیں۔ مودی حکومت نے جو قانون متعارف کرایا ہے وہ اعلیٰ ذات برادری کے خلاف ہے۔ اس سے ہمارے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اس قانون کو واپس لیا جائے۔ ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔
اس بل کی آڑ میں اعلیٰ ذاتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے: شیوم سنگھ
ہم نے یہاں صبح ساڑھے 10 بجے کا وقت دیا تھا لیکن پولیس ہمیں روک رہی ہے۔ لیکن ہم نہیں رکیں گے۔ ہمارے مزید ساتھی آنے والے ہیں۔ شیوم سنگھ نے کہا کہ تمام اونچی ذات کے طلبہ ان کے ساتھ ہیں۔ حکومت کو اسے واپس لینا پڑے گا۔ حکومت اس بل کی آڑ میں اعلیٰ ذاتوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔
طلباء نے پہلے بھی حکومتیں بدلی ہیں - شیوم سنگھ
شیوم سنگھ نے کہا کہ طلباء نے پہلے بھی حکومتیں بدلی ہیں۔ حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس قانون کو منسوخ نہیں کیا گیا تو ہم فی الحال یو جی سی کے دفتر کا گھیراؤ کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ شیام سنگھ نے کہا کہ پولیس ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکے گی۔ اگر وہ روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں رکیں گے۔ ہم یہاں احتجاج پر بیٹھیں گے۔
مظاہرین کا یو جی سی ہیڈکوارٹر پر دھرنا دینے پر اصرار، پولیس کی بھاری نفری تعینات
شیوم سنگھ کے ساتھ احتجاج میں حصہ لینے والے نعرے لگاتے رہے جیسے "ہم آزادی چاہتے ہیں،" "ذات پرستی سے آزادی،" "اتحاد کے ساتھ آزادی"۔ انہوں نے "یو جی سی ایکٹ سے آزادی" کے نعرے بھی لگائے، "مودی، آپ کی آمریت نہیں چلے گی۔" انہوں نے "کالا UGC قانون واپس لو"، "UGC واپس لو" جیسے نعروں کے ساتھ نشانات بھی اٹھا رکھے تھے۔