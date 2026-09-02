پونے: ساورکر مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، راہل گاندھی نے غلط شبیہ پیش کی: ستیہ کی ساورکر
ساورکر کے پڑپوتے ستیہ کی ساورکر نے عدالت میں کہا کہ ساورکر مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، راہل گاندھی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔
Published : September 2, 2026 at 10:15 AM IST
پونے: وی ڈی ساورکر کے پڑپوتے ستیہ کی ساورکر نے منگل کو خصوصی عدالت میں کہا کہ ہندوتوا نظریہ ساز ونایک دامودر ساورکر مسلمانوں سے کبھی نفرت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ساورکر کی تحریروں میں مسلمانوں کی ترقی کے راستے اور طریقے بتائے گئے تھے، تاہم کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایسے بیانات دیے جن سے ساورکر کو مسلمانوں کا ’سخت مخالف‘ ظاہر کیا گیا۔
ستیہ کی ساورکر نے یہ بیان اس وقت دیا جب وکیل ملند پوار ہتک عزت کے مقدمے میں ان سے جرح کر رہے تھے۔ یہ مقدمہ 2023 میں لندن میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی جانب سے مبینہ طور پر دیے گئے بیانات سے متعلق ہے، جرح کے دوران وکیل ملند پوار نے ستیہ کی ساورکر سے راہل گاندھی کی مبینہ تقریر کے وہ درست الفاظ بتانے کو کہا جن سے ساورکر کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔
اس پر ستیہ کی ساورکر نے راہل گاندھی کے مبینہ بیان کو دہرایا، جس میں کہا گیا تھا کہ ’ساورکر نے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے پانچ، چھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک مسلم نوجوان کو مارا تھا اور انہیں ایسا کرنے میں مزہ آیا تھا۔
ستیہ کی ساورکر نے کہا کہ ان باتوں سے ساورکر کو مسلمانوں سے شدید نفرت کرنے والے اور ہجومی تشدد میں ملوث شخص کے طور پر پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا، ’ساورکر مسلمانوں سے کبھی نفرت نہیں کرتے تھے۔ بلکہ انہوں نے اپنی تحریروں میں مسلمانوں کی ترقی کے راستے اور ان کے لیے اقدامات بھی بتائے تھے۔
دورانِ جرح وکیل پوار نے ستیہ کی ساورکر کے دادا گوپال گوڈسے کا 2004 کا ویڈیو انٹرویو اور اس کا ٹرانسکرپٹ بھی عدالت میں پیش کیا۔ ان دستاویزات میں گوپال گوڈسے کے حوالے سے مبینہ طور پر کہا گیا ہے کہ ان کے بھائی ناتھورام گوڈسے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے رکن تھے۔
مہاتما گاندھی کے قتل کی سازش میں ناتھورام گوڈسے کے چھوٹے بھائی گوپال گوڈسے بھی شامل تھے، راہل گاندھی کے خلاف فوجداری ہتک عزت کا مقدمہ ستیہ کی ساورکر نے دائر کیا ہے، ان کا الزام ہے کہ کانگریس لیڈر نے غلط دعویٰ کیا تھا کہ وی ڈی ساورکر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک مسلم نوجوان پر حملہ کیا تھا اور اس واقعے سے انہیں خوشی ہوئی تھی۔
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شکایت کنندہ ستیہ کی ساورکر کا کہنا ہے کہ ساورکر کی تحریروں میں اس طرح کے کسی واقعے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔