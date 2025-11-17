سعودی بس حادثہ: عمرہ کرنے گئے حیدرآباد کے ایک خاندان کے 18 افراد ہلاک، مرنے والوں میں 10 بچے بھی شامل
حیدرآباد کے ریٹائرڈ ریلوے ملازم ناصرالدین کے خاندان کے 18 افراد سعودی عرب کے شہر مدینہ میں بس حادثے میں ہلاک ہوگئے۔
Published : November 17, 2025 at 8:15 PM IST
حیدرآباد: سعودی عرب کے مدینہ منورہ میں ایک ہولناک سڑک حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں حیدرآباد کے ایک ہی خاندان کے اٹھارہ افراد شامل ہیں۔ نصیرالدین (65) جو ودیا نگر کے نالہ کنٹہ سے ایک ریٹائرڈ ریلوے ملازم ہیں، اپنے خاندان کے 18 افراد کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے۔ مرنے والوں میں ناصر الدین، ان کی اہلیہ، ان کی تین بیٹیاں، بیٹا، بہو اور ان کے بچے شامل ہیں۔ مرنے والے 18 میں سے دس بچے شامل ہیں۔
دریں اثنا، المناک حادثے کی اطلاع ملتے ہی، تلنگانہ کانگریس کے سربراہ مہیش کمار گوڈ نے ودیا نگر میں نصیر الدین کے گھر جاکر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ انہوں نے ایک ہی خاندان کے 18 افراد کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اے آئی ایم آئی ایم ایم ایل سی رحمت بیگ نے بھی متوفی کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔
اقلیتی بی آر ایس قائدین کا ایک وفد بھی ان کی آخری رسومات ادا کرنے سعودی عرب جائے گا۔ پارٹی نے کہا کہ بی آر ایس لیڈر بس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کی مدد کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ پارٹی ورکنگ صدر کے ٹی آر نے سابق وزیر محمود علی خان اور کئی سینئر قائدین سے فون پر بات کی اور انہیں سفر کرنے کا مشورہ دیا۔ کے ٹی آر کی ہدایت کے مطابق اقلیتی بی آر ایس قائدین آج سعودی عرب کا سفر کریں گے۔
اس بس حادثے میں حیدرآباد کے کل 45 لوگوں کی موت ہوگئی۔ تلنگانہ حکومت نے سعودی عرب میں بس حادثے میں ہلاک ہونے والے ریاست کے افراد کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔
حکومتی وفد مدینہ منورہ
ریاستی کابینہ نے پیر کے روز اقلیتی امور کے وزیر محمد اظہر الدین، ایم آئی ایم کے ایم ایل اے اور محکمہ اقلیتی امور کے ایک عہدیدار پر مشتمل ایک سرکاری وفد سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لاشوں کو وہیں سپرد خاک کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ نے مسلم مذہبی روایات کے مطابق وہاں آخری رسومات ادا کرنے اور اس مقصد کے لیے ہر متاثرہ خاندان سے دو دو افراد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔
حیدرآباد کے 45 افراد بس حادثہ میں ہلاک: پولیس کمشنر
سعودی عرب میں بس حادثے کے بارے میں حیدرآباد کے پولیس کمشنر سجنار نے بتایا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مسافر مکہ کی زیارت مکمل کرنے کے بعد مدینہ جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، "کل 54 افراد 9 نومبر کو حیدرآباد سے جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حج کا سفر 23 نومبر تک جاری رہنا تھا۔ ان میں سے چار اتوار کو کار کے ذریعے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ چار دیگر مکہ میں ہی رہے۔ باقی 46 مکہ سے بس کے ذریعے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔" انہوں نے کہا، "بس مدینہ سے 25 کلومیٹر دور دوپہر 1:30 بجے ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں پینتالیس افراد ہلاک ہوئے۔ صرف ایک شخص عبدالشعیب زندہ بچ سکا۔" وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔"
پولیس کے مطابق مرنے والوں کا تعلق مالے پلی، بازار گھاٹ، آصف نگر اور دیگر علاقوں سے بتایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ پیر کو تقریباً 1:30 بجے (بھارتی وقت کے مطابق) پیش آیا۔ ڈیزل ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد بس میں آگ لگ گئی اور پوری بس میں پھیل گئی۔ جدہ میں ہندوستانی سفارت خانے نے کہا کہ حادثے کے بعد ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا تھا۔