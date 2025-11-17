ETV Bharat / bharat

سعودی عرب بس حادثہ: حیدرآباد کے 45 عمرہ زائرین جاں بحق۔۔دیکھیں مہلوکین کی فہرست

سعودی عرب حادثہ سے متعلق پوسٹ میں پی ایم مودی نے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔

سعودی عرب بس حادثہ
سعودی عرب بس حادثہ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 17, 2025 at 1:24 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 1:56 PM IST

حیدرآباد: سعودی عرب میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں 45 عمرہ زائرین جاں بحق ہوگئے۔ ان میں بیشتر کا تعلق تلنگانہ کے شہر حیدر آباد سے ہے جو عمرہ کے لیے سعودی عرب میں تھے۔

متاثرین بس میں سفر کر رہے تھے۔ بدر اور مدینہ کے درمیان مفرحات کے علاقے میں بس ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ تصادم کی وجہ سے بس میں آگ لگ گئی اور بس میں سوار تقریباً تمام افراد ہلاک ہو گئے۔

سعودی عرب بس حادثہ: 42 مہلوکین میں بیشتر کا تعلق حیدر آباد کے ملے پلی، ٹولی چوکی اور آصف نگر سے (Etv Bharat)
مہلوکین کے ناموں کی فہرست
مہلوکین کے ناموں کی فہرست (Etv Bharat)

وزیر اعظم مودی نے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا

وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، "میں مدینہ میں ہندوستانی شہریوں کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے بہت غمزدہ ہوں۔ میری تعزیت ان خاندانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ میں تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ ریاض میں ہمارا سفارت خانہ اور جدہ میں قونصل خانہ ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔" ہمارے حکام سعودی عرب کے حکام سے بھی قریبی رابطے میں ہیں۔

کانگریس صدر نے افسوس کا اظہار کیا

انڈین نیشنل کانگریس (آئی این سی) کے صدر، ملیکارجن کھرگے نے پیر کے روز سعودی عرب کے مدینہ منورہ کے قریب المناک بس حادثے پر اپنے گہرے رنج وغم کا اظہار کیا۔ کھرگے نے جانی نقصان کو "دل دہلا دینے والا" قرار دیتے ہوئے، مرکزی حکومت اور وزارت خارجہ پر زور دیا کہ وہ متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ مل کر امداد کو یقینی بنائیں۔ ایکس پر شیئر کی گئی پوسٹ، میں کانگریس صدر نے کہا، "مدینہ، سعودی عرب کے قریب دل دہلا دینے والے سانحہ سے بہت دکھ ہوا، جس میں متعدد ہندوستانی شہری شامل ہیں۔ سوگوار خاندانوں کے ساتھ میری گہری تعزیت، اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔"

مرنے والوں میں سے 16 ملے پلی کے رہنے والے

ابتدائی اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں سے 16 ملے پلی کے رہنے والے ہیں جبکہ دیگر کا تعلق ٹولی چوکی، تپاچبوترا، آصف نگر اور گوشا محل سے بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے مقامی ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے اپنے عمرہ کا سفر بک کرایا تھا۔ متاثرین کے اہل خانہ نے بتایا کہ 45 افراد المکہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذریعے سفر کر رہے تھے اور کئی دیگر ملے پلی میں واقع ایک ٹریول ایجنسی کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔

ایک رشتہ دار نے بتایا کہ بس میں تین خواتین سمیت ان کے خاندان کے چھ افراد سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں رات گئے اطلاع ملی کہ حادثہ مدینہ سے 25 کلومیٹر دور پیش آیا۔ متاثرین میں سے ایک کے رشتہ دار نے کہا، "ہمیں ابھی تک مکمل معلومات نہیں ہے کہ کیا ہوا، جیسے ہی ہمیں حادثے کے بارے میں معلوم ہوا، ہم نے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی سے رابطہ کیا۔"

عمرہ المیہ میں بدل گیا

بہت سے خاندانوں نے اپنے رشتہ داروں کو مقدس شہروں میں عمرہ پر بھیجا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نجی ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے مکہ اور مدینہ کے سفر کی بکنگ کروائی تھی لیکن اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ سفر اتنے خوفناک حادثے میں ختم ہو جائے گا۔

ملے پلی، ٹولی چوکی، تپاچابوترا اور آس پاس کے علاقوں میں مقامی کمیونٹی صدمے میں ہیں اور ہلاکتوں کی سرکاری تصدیق کے منتظر ہیں۔ سعودی حکام اور ہندوستانی سفارت خانے سے مزید معلومات کی توقع ہے کیونکہ شناخت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔

تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا

تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیر کو سعودی عرب میں ہوئے بس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ تلنگانہ حکومت نے کہا کہ وہ ریاض میں ہندوستانی سفارتخانے سے رابطہ میں ہے۔

ایک سرکاری بیان میں، ریاستی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں عہدیداروں کو الرٹ کیا ہے اور انہیں سفارتخانے کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی رابطہ قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تلنگانہ کے سی ایم او کے مطابق حیدرآباد کے کئی باشندے مکہ سے مدینہ جانے والی بس میں سوار تھے۔

حیدرآباد میں، تلنگانہ کے چیف سکریٹری رام کرشن راؤ نے دہلی میں ریذیڈنٹ کمشنر گورو اپل کو مطلع کیا۔ انہوں نے سی ایم او کو حکم دیا کہ حادثے میں ملوث ریاست کے لوگوں کی تعداد کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور اسے فوری فراہم کریں۔ صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے سیکرٹریٹ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ مزید معلومات کا انتظار ہے۔

سعودی عرب میں بس حادثہ
