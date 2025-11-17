سعودی عرب بس حادثہ: حیدرآباد کے 45 عمرہ زائرین جاں بحق۔۔دیکھیں مہلوکین کی فہرست
سعودی عرب حادثہ سے متعلق پوسٹ میں پی ایم مودی نے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔
Published : November 17, 2025 at 1:24 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 1:56 PM IST
حیدرآباد: سعودی عرب میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں 45 عمرہ زائرین جاں بحق ہوگئے۔ ان میں بیشتر کا تعلق تلنگانہ کے شہر حیدر آباد سے ہے جو عمرہ کے لیے سعودی عرب میں تھے۔
متاثرین بس میں سفر کر رہے تھے۔ بدر اور مدینہ کے درمیان مفرحات کے علاقے میں بس ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ تصادم کی وجہ سے بس میں آگ لگ گئی اور بس میں سوار تقریباً تمام افراد ہلاک ہو گئے۔
وزیر اعظم مودی نے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا
وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، "میں مدینہ میں ہندوستانی شہریوں کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے بہت غمزدہ ہوں۔ میری تعزیت ان خاندانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ میں تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ ریاض میں ہمارا سفارت خانہ اور جدہ میں قونصل خانہ ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔" ہمارے حکام سعودی عرب کے حکام سے بھی قریبی رابطے میں ہیں۔
Deeply saddened by the accident in Medinah involving Indian nationals. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. I pray for the swift recovery of all those injured. Our Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah are providing all possible assistance. Our…— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2025
کانگریس صدر نے افسوس کا اظہار کیا
انڈین نیشنل کانگریس (آئی این سی) کے صدر، ملیکارجن کھرگے نے پیر کے روز سعودی عرب کے مدینہ منورہ کے قریب المناک بس حادثے پر اپنے گہرے رنج وغم کا اظہار کیا۔ کھرگے نے جانی نقصان کو "دل دہلا دینے والا" قرار دیتے ہوئے، مرکزی حکومت اور وزارت خارجہ پر زور دیا کہ وہ متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ مل کر امداد کو یقینی بنائیں۔ ایکس پر شیئر کی گئی پوسٹ، میں کانگریس صدر نے کہا، "مدینہ، سعودی عرب کے قریب دل دہلا دینے والے سانحہ سے بہت دکھ ہوا، جس میں متعدد ہندوستانی شہری شامل ہیں۔ سوگوار خاندانوں کے ساتھ میری گہری تعزیت، اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔"
Deeply saddened by the heart-wrenching tragedy near Medinah, Saudi Arabia involving several Indian nationals. My deepest condolences to the bereaved families, and prayers for the swift recovery of the injured.— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 17, 2025
The Union Government, through the @MEAIndia should closely coordinate…
مرنے والوں میں سے 16 ملے پلی کے رہنے والے
ابتدائی اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں سے 16 ملے پلی کے رہنے والے ہیں جبکہ دیگر کا تعلق ٹولی چوکی، تپاچبوترا، آصف نگر اور گوشا محل سے بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے مقامی ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے اپنے عمرہ کا سفر بک کرایا تھا۔ متاثرین کے اہل خانہ نے بتایا کہ 45 افراد المکہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذریعے سفر کر رہے تھے اور کئی دیگر ملے پلی میں واقع ایک ٹریول ایجنسی کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔
#WATCH | Hyderabad, Telangana | Bus accident in Saudi Arabia | Nampally MLA Mohammad Majid Hussain says, " a very unfortunate accident took place in saudi arabia in which many people died in a bus accident. we are in touch with the authorities and aimim mp asaduddin owaisi is in… pic.twitter.com/5SveT2mEB4— ANI (@ANI) November 17, 2025
ایک رشتہ دار نے بتایا کہ بس میں تین خواتین سمیت ان کے خاندان کے چھ افراد سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں رات گئے اطلاع ملی کہ حادثہ مدینہ سے 25 کلومیٹر دور پیش آیا۔ متاثرین میں سے ایک کے رشتہ دار نے کہا، "ہمیں ابھی تک مکمل معلومات نہیں ہے کہ کیا ہوا، جیسے ہی ہمیں حادثے کے بارے میں معلوم ہوا، ہم نے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی سے رابطہ کیا۔"
In view of a tragic bus accident near Madina, Saudi Arabia, involving Indian Umrah pilgirms, a 24x7 Control Room has been set up in Consulate General of India, Jeddah.— India in Jeddah (@CGIJeddah) November 17, 2025
The contact details of the Helpline are as under:
8002440003 (Toll free)
0122614093
0126614276
0556122301…
عمرہ المیہ میں بدل گیا
بہت سے خاندانوں نے اپنے رشتہ داروں کو مقدس شہروں میں عمرہ پر بھیجا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نجی ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے مکہ اور مدینہ کے سفر کی بکنگ کروائی تھی لیکن اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ سفر اتنے خوفناک حادثے میں ختم ہو جائے گا۔
ملے پلی، ٹولی چوکی، تپاچابوترا اور آس پاس کے علاقوں میں مقامی کمیونٹی صدمے میں ہیں اور ہلاکتوں کی سرکاری تصدیق کے منتظر ہیں۔ سعودی حکام اور ہندوستانی سفارت خانے سے مزید معلومات کی توقع ہے کیونکہ شناخت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔
Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy expressed shock over the bus accident in Saudi Arabia involving Indian pilgrims from Hyderabad. The CM immediately ordered the CS and DGP to find out the full details. He asked how many people lived in Telangana. He advised them to speak…— ANI (@ANI) November 17, 2025
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیر کو سعودی عرب میں ہوئے بس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ تلنگانہ حکومت نے کہا کہ وہ ریاض میں ہندوستانی سفارتخانے سے رابطہ میں ہے۔
ایک سرکاری بیان میں، ریاستی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں عہدیداروں کو الرٹ کیا ہے اور انہیں سفارتخانے کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی رابطہ قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تلنگانہ کے سی ایم او کے مطابق حیدرآباد کے کئی باشندے مکہ سے مدینہ جانے والی بس میں سوار تھے۔
Press Release on a tragic bus accident late last night involving Indian Umrah pilgrims, near Madinah, Saudi Arabia.@MEAIndia @IndianDiplomacy @IndianEmbRiyadh @diaspora_india @CPVIndia @SecretaryCPVOIA pic.twitter.com/kiNt3XY1aW— India in Jeddah (@CGIJeddah) November 17, 2025
حیدرآباد میں، تلنگانہ کے چیف سکریٹری رام کرشن راؤ نے دہلی میں ریذیڈنٹ کمشنر گورو اپل کو مطلع کیا۔ انہوں نے سی ایم او کو حکم دیا کہ حادثے میں ملوث ریاست کے لوگوں کی تعداد کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور اسے فوری فراہم کریں۔ صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے سیکرٹریٹ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ مزید معلومات کا انتظار ہے۔
یہ بھی پڑھیں: