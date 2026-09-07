دہلی ستیہ نکیتن حادثہ: 'بھائی، مجھے بچاؤ... چاروں طرف چیخ و پکار'، زخمی عینی شاہد نے بیان کیا دلخراش منظر
ایک چشم دید گواہ نے بتایا کہ ملبے میں ایک لڑکے نے میرا یاتھ پکڑ لیا اورکہا کہ بھیا بچالو مجھے،نکالنے تک دیرہو چکی تھی
Published : September 7, 2026 at 11:26 AM IST
نئی دہلی: دارالحکومت دہلی کے ساؤتھ کیمپس تھانہ علاقے کے ستیہ نکیتن میں اتوار کی دوپہر ایک بڑا حادثہ پیش آیا، جہاں پانچ منزلہ عمارت اچانک منہدم ہوگئی۔ اس بھیانک حادثے میں کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کے خدشے کے درمیان انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے محاذ سنبھال لیا ہے۔
ملبے سے نکالے گئے زخمیوں کو فوری طور پر ایمس ٹراما سینٹر پہنچایا گیا، جہاں ایک شخص کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ متعدد زخمیوں کا علاج جاری ہے۔
حادثے کے وقت عمارت کے بالکل نیچے موجود عینی شاہد کرشن بھاردواج نے اس خوفناک منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت ان کی آنکھوں کے سامنے زمین بوس ہوگئی اور چاروں طرف صرف چیخ و پکار اور دھول کا غبار چھا گیا۔
#WATCH | Delhi | Satya Niketan PG building collapse | An eyewitness says, "There was an old building opposite the temple that was being run as a PG. Recently, work was being done in its basement. When it rained, the basement flooded, causing the entire building to collapse. This… pic.twitter.com/mrSgkyrpD7— ANI (@ANI) September 6, 2026
عمارت گرنے کا منظر انتہائی خوفناک تھا کرشن بھاردواج
عینی شاہد کرشن بھاردواج نے بتایا، ایک بچہ ملبے میں پھنسا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے باہر نکالا اور ٹراما سینٹر اسپتال بھیج دیا۔ ایک بچے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بھائی مجھے بچا لو، مجھے باہر نکال لو، لیکن جب تک اسے ملبے سے نکالا گیا، اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ اسے اسپتال بھیجا گیا، جہاں اس کی موت کی تصدیق ہوئی۔
انہوں نے مزید کہا، یہ بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ چاروں طرف جانب چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ ابھی 20 سے 25 افراد کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
بیسمنٹ میں کام جاری تھا، بارش کے بعد پانی بھر گیا
ایک اور عینی شاہد رام نے بتایا کہ مندر کے سامنے ایک پرانی عمارت تھی، جسے پی جی کے طور پر چلایا جا رہا تھا۔ حال ہی میں اس کے بیسمنٹ میں کام جاری تھا۔
رام کے مطابق بارش کے بعد بیسمنٹ میں پانی بھر گیا، جس کے باعث پوری عمارت گر گئی۔ یہ واقعہ تقریباً دوپہر ایک بجے پیش آیا۔ مندر کے سامنے کھلی جگہ تھی، لیکن عمارت پرانی تھی اور اس میں پانچ سے چھ منزلیں تھیں، اسی لیے یہ منہدم ہوگئی۔
انہوں نے کہا،عام طور پر ایک کمرے میں کم از کم دو طلبہ رہتے ہیں، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ عمارت میں کم از کم 30 سے 40 طلبہ موجود رہے ہوں گے۔ اس کے سامنے والی عمارت میں بھی ستون نہیں ہیں۔ اس عمارت میں بھی ستون موجود نہیں تھے، کیونکہ یہ پرانی عمارت تھی۔ اسے اس وقت بنایا گیا تھا جب ستیہ نکیتن کالونی کا آغاز ہوا تھا۔
رام نے کہا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کھدائی کا کام ہو رہا تھا یا نہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ بیسمنٹ میں کام جاری تھا۔
#WATCH | Delhi's Satya Niketan building collapse: A local resident says, " this is the second such incident in the area, with a building having collapsed earlier as well. there is a limit of only two or three floors, but these people had constructed five floors. it was illegal… pic.twitter.com/ws0CtrkBPK— ANI (@ANI) September 6, 2026
’’ہم نے کئی لوگوں کو بچایا : ونود جاکھڑ
موقع پر سب سے پہلے پہنچنے والوں میں شامل این ایس یو آئی کے قومی صدر ونود جاکھڑ نے کہا کہ ہمیں این ایس یو آئی کے ایک کارکن نے فون کرکے بتایا کہ یہاں حادثہ پیش آیا ہے اور کئی لوگ ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں فوراً وہاں پہنچا۔
انہوں نے مزید کہا، جب میں موقع پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں انتظامیہ کا کوئی بھی اہلکار موجود نہیں تھا۔ نہ دہلی پولیس تھی، نہ فائر ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اور نہ ہی جے سی بی موجود تھی۔
پی جی کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ
ونود جاکھڑ نے کہا، م لوگوں نے تین طلبہ کو بچایا ہے۔ ایک طالب علم کی موت ہو چکی تھی، جبکہ دو طلبہ کو لوگوں نے بحفاظت بچایا اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
انہوں نے کہا، جب عمارت کے بیسمنٹ میں کام جاری تھا تو پہلے عمارت کو خالی کرایا جانا چاہیے تھا، اس کے بعد وہاں کام کروایا جانا چاہیے تھا۔ یہ پی جی والے اسی طرح طلبہ کی جان لینے کا کام کر رہے ہیں۔ حکومت کو ان کے خلاف لگام کسنی چاہیے اور سخت کارروائی کرنی چاہیے۔
تلاش اور بچاؤ کا آپریشن جاری : این ڈی آر ایف
ستیہ نکیتن میں عمارت گرنے کے واقعے پر این ڈی آر ایف کے انسپکٹر جنرل این ایس بندیلہ نے کہا، اس وقت ہماری دو ٹیمیں تقریباً 70 جوانوں کے ساتھ موقع پر چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا، اس کے علاوہ ہم نے قریب ہی دو ٹیموں کو ریزرو میں رکھا ہے، تاکہ اگر جوانوں کی روٹیشن، متبادل ٹیم یا مزید مدد کی ضرورت پڑے تو ہم مزید دو ٹیمیں موقع پر بھیج سکیں۔
این ایس بندیلہ نے کہا، اس کے ساتھ ہی ہم نے دوارکا میں این ڈی آر ایف کے بٹالین ہیڈکوارٹر میں دو ٹیموں کو اسٹینڈ بائی پر رکھا ہے، کیونکہ یہ آپریشن طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔
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انہوں نے مزید کہا اگر متبادل عملے کی ضرورت ہوئی تو ہم جوانوں کی روٹیشن بھی کریں گے، تاکہ امدادی کارکنوں کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور آپریشن چوبیس گھنٹے مسلسل جاری رہے۔