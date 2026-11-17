چیف جسٹس اور عدلیہ کے خلاف متنازع بیانات: توہینِ عدالت کیس میں سنجے راوت سپریم کورٹ میں پیش
عدالتِ عظمیٰ نے چیف جسٹس اور عدلیہ سے متعلق بیانات پر توہینِ عدالت کی کارروائی میں راوت اور واگلے کو شوکاز نوٹس جاری کیے تھے۔
Published : November 17, 2026 at 3:53 PM IST
نئی دہلی: شیو سینا (یو بی ٹی) کے رکنِ پارلیمنٹ سنجے راوت چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریا کانت اور عدلیہ کے بارے میں دیے گئے اپنے عوامی بیانات پر مجرمانہ توہینِ عدالت کی کارروائی میں جاری کردہ شوکاز نوٹس کی تعمیل میں منگل کے روز سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ جسٹس اروند کمار اور جسٹس وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن (ایس سی بی اے) کی جانب سے دائر توہینِ عدالت کی درخواست پر سماعت کر رہا تھا۔
ایس سی بی اے کے صدر اور سینئر ایڈووکیٹ پردیپ رائے نے عدالتِ عظمیٰ کو بتایا کہ اگرچہ راوت نے اپنے تبصروں پر معافی مانگ لی ہے، لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹس کی ہیں اور البانیہ کی سپریم کورٹ کو مظاہرین کی جانب سے آگ لگائے جانے کی تصویر پوسٹ کی ہے۔ مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ عدالتِ عظمیٰ نے 16 اکتوبر کو چیف جسٹس اور عدلیہ سے متعلق بیانات پر مجرمانہ توہینِ عدالت کی کارروائی میں راوت اور صحافی نکھل واگلے کو شوکاز نوٹس جاری کیے تھے۔
اس سے قبل اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمنی نے توہینِ عدالت ایکٹ 1971 کی دفعہ 15(1)(b) کے تحت مجرمانہ توہینِ عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی تھی۔ ایس سی بی اے نے 15 اکتوبر کو اپنی درخواست دائر کی تھی اور وینکٹ رمنی نے اسی روز اس کی اجازت دے دی تھی۔ یہ تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب چیف جسٹس نے اپوزیشن جماعتوں کے ایک وفد کی ذاتی ملاقات کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا تھا کہ اس معاملے کو ملاقات کے بجائے باقاعدہ درخواست (پٹیشن) کے ذریعے عدالت کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔
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ایس سی بی اے کی درخواست کے مطابق، اس کے بعد واگلے نے اپنے ’ایکس‘ اکاؤنٹ پر چیف جسٹس کو نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر توہین آمیز تبصرہ پوسٹ کیا، جسے انہوں نے مبینہ طور پر بعد میں واپس لے لیا۔ راوت نے بھی مبینہ طور پر کچھ قابلِ اعتراض بیانات دیے تھے۔