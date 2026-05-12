سناتن دھرم لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، ادھیانیدھی اسٹالن
اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران ادھیانیدھی اسٹالن نے کہا سناتن، ایک نظریہ جو لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
Published : May 12, 2026 at 3:58 PM IST
چنئی: 17 ویں تمل ناڈو قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے طور پر اپنی مدت کا آغاز کرتے ہوئے، ادھیانیدھی اسٹالن نے ایک بار پھر سناتن دھرم پر بڑا حملہ کیا ہے۔ 12 مئی کو اپنی پہلی تقریر میں، انہوں نے سناتن نظریہ پر سماج کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا اور اسے ختم کرنے کی اپنی کال کا اعادہ کیا۔ ایوان میں ان کے بیان سے ایک بار پھر سیاسی تناؤ بڑھنے کی توقع ہے۔
اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران، ادھیانیدھی اسٹالن نے کہا، سناتن، ایک نظریہ جو لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے واضح طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ غور طلب ہے کہ 2023 میں ادھیانیدھی اسٹالن نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا تھا، جس سے ایک بڑا تنازعہ کھڑا ہوا تھا۔ انہیں مختلف ہندو تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید اور قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
12 مئی بروز منگل 17 ویں قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے طور پر اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے، ادھیانیدھی اسٹالن نے چیپاک حلقے کے لوگوں سے اظہار تشکر کیا جہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا۔ انہوں نے اپنی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے نو منتخب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کو بھی مبارکباد دی۔
اسٹالن نے کہا کہ ڈی ایم کے ایک تعمیری اپوزیشن کے طور پر کام کرے گی۔ انہوں نے کہا ڈی ایم کے ہمیشہ سے ایک تعمیری قوت رہی ہے۔ اگرچہ ہم ایوان میں ایک دوسرے کے مخالف بیٹھتے ہیں، جب تمل ناڈو کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات آتی ہے تو ہمیں ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تمل ناڈو اسمبلی کو دوسری ریاستوں کے لیے ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ اس نئی حکومت کو ان لوگوں کے لیے بھی کام کرنا چاہیے جنہوں نے اسے ووٹ نہیں دیا۔ حکومت سب کی ہونی چاہیے۔
اپوزیشن لیڈر ادھیاندھی اسٹالن نے کہا کہ وہ اور وزیر اعلیٰ وجے ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ لیکن وہ خود کو سیاست میں وجے سے سینئر سمجھتے تھے۔ انہوں نے چیف منسٹر وجے کے ساتھ اپنا سیاسی تجربہ شیئر کرنے کی بھی پیشکش کی۔ چیف منسٹر وجے اسٹالن کی پیشکش پر مسکرائے۔
اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے اسٹالن نے کہا کہ اس بار اس ایوان کے اندر اپوزیشن جماعتوں کی صفیں اتنی ہی مضبوط ہیں جتنی حکمران جماعت کی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح لگام بیل کی رہنمائی کرتی ہے، یا بریک گاڑی کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے اسی طرح کا کام اپوزیشن بھی حکمران جماعت کے لئےکرتی ہے۔ ہم ایک تعمیری اپوزیشن کے طور پر کام کرنے کا عہد کرتے ہیں۔"
حلف برداری کی تقریب کے دوران اسٹالن نے ریاستی گیت تیسرے نمبر پر بجانے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا گورنر کا خطاب جلد آنے والا ہے۔ ہمیں اس وقت اس غلطی کو دوبارہ نہیں ہونے دینا چاہیے اور نہ ہی ہم اس کی اجازت دیں گے۔ 'تامل تھائی آوازتھو' (ریاستی گیت) کو نہ صرف اسمبلی کے اندر بلکہ تمل ناڈو میں منعقد ہونے والے ہر سرکاری پروگرام اور تقریب میں پہلی جگہ دی جانی چاہیے۔
انہوں نے ریاستی حکومت پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس قائم شدہ روایت پر کبھی سمجھوتہ نہ کیا جائے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہمارے حقوق اور روایات کے تحفظ کے لیے انتہائی چوکسی کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔