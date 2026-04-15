سمراٹ چودھری نے بہار کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر لیا حلف، جے ڈی یو کو ملے دو نائب وزیراعلیٰ
Published : April 15, 2026 at 12:19 PM IST
پٹنہ، بہار: ریاست بہار میں آج سے "سمراٹ دور" کا آغاز ہو گیا ہے۔ سمراٹ چودھری نے راج بھون میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ بہار میں تاریخ میں پہلی بار بی جے پی کے کسی لیڈر نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ انہوں نے نتیش کمار کی حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں۔
قبل ازیں نتیش کمار نے اپنے راجیہ سبھا انتخاب کی وجہ سے منگل کو عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد بی جے پی لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ نے سمراٹ چودھری کو لیڈر منتخب کیا۔ نتیش کمار گزشتہ 20 سالوں سے بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب سمراٹ چودھری نے اقتدار کی باگ ڈور سنبھال لی ہے۔
سمراٹ چودھری کا سیاسی سفر 1990 میں شروع ہوا۔ وہ پہلی بار 1999 میں رابڑی دیوی کی حکومت میں وزیر زراعت بنے تھے۔ انہیں اپنی عمر اور کسی بھی ایوان میں رکنیت نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ 2014 میں، انہوں نے نتیش کمار حکومت میں شہری ترقی اور ہاؤسنگ کے وزیر کے طور پر حلف لیا تھا۔ وہ 2021 میں پنچایتی راج کے وزیر بنے اور پھر 2024 میں این ڈی اے حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ بنے۔ اب وہ بہار کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کریں گے۔