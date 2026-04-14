سمراٹ چودھری ہوں گے بہار کے نئے وزیر اعلیٰ، بی جے پی لیجسلیچر پارٹی میٹنگ میں منظوری، کل لیں گے حلف
Published : April 14, 2026 at 5:23 PM IST
پٹنہ: نتیش کمار نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ لوک بھون پہنچے اور گورنر سید عطا حسنین کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی نئی حکومت کی تشکیل کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قانون ساز پارٹی کے اجلاس میں سمراٹ چودھری کو نیا لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔
بی جے پی دفتر میں اہم میٹنگ: برسوں بعد بی جے پی کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ طویل جدوجہد کے بعد پارٹی کا کوئی لیڈر وزیر اعلیٰ بننے والا ہے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان بھی مبصر کے طور پر بی جے پی کے دفتر میں موجود ہیں، اور قانون ساز اسمبلی کے تمام رہنما میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔
قومی تنظیم کے جنرل سکریٹری بھی موجود: بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاستی دفتر میں قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کا اہتمام کیا ہے، اور ایم ایل ایز اور ایم ایل سی کو میٹنگ میں مدعو کیا گیا ہے۔ قومی تنظیم کے جنرل سکریٹری بی ایل سنتوش بھی ریاستی دفتر میں موجود رہے۔
بی جے پی میں اہم فیصلے قانون ساز پارٹی کے اجلاس میں کیے جاتے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں قائدین کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں آج اجلاس طلب کیا گیاتھا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق لیڈر کا انتخاب بی جے پی قانون ساز پارٹی کے اتفاق رائے سے کیاگیا۔