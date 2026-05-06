عوام خود بی جے پی کی 'غلط فہمی' کو دور کرے گی، ضیاء الرحمن برق
سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق نے مرکزی فورسزکے کردار اور 27 لاکھ ووٹوں کو حذف کرنے پرسخت ردعمل کا اظہارکیا ہے۔
Published : May 6, 2026 at 5:14 PM IST
سنبھل: مغربی بنگال سمیت پانچ ریاستوں میں انتخابی نتائج کے بعد سیاسی گفتگو اس وقت قومی منظر نامے پر حاوی ہے۔ سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق نے انتخابی عمل، مرکزی ایجنسیوں اور بی جے پی کی حکمت عملی پر براہ راست سنگین الزامات لگائے ہیں۔ برق نے زور دے کر کہا کہ یہ محض فتح یا شکست کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جمہوریت اور حق رائے دہی پر حملہ کرنے والا مسئلہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بہار کے انتخابات سے شروع ہوکر مغربی بنگال تک پھیلے ہوئے اپوزیشن کے ووٹوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا اور فہرستوں سے باہر کردیا گیا۔ لاکھوں ووٹرز آج بھی اپنے حق رائے دہی کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ برق نے مزید دعویٰ کیا کہ خاص طور پر ٹی ایم سی کے حامیوں کے ووٹوں کو مکمل طور پر ختم کردیا گیا ہے۔
مرکزی افواج کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے برق نے کہا کہ ہمیشہ سے یہ توقع رہی ہے کہ مرکزی افواج غیر جانبدار رہیں گی۔ تاہم، اس بار بی جے پی کی طرف نمایاں جھکاؤ کا اشارہ دینے والی صورتحال دیکھی گئی۔ تاہم، انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ کوئی بھی ہر ایک پر الزام نہیں لگا سکتا، لیکن جو کچھ ہوا وہ یقیناً تشویشناک ہے۔ ممتا بنرجی کو گھیرنے اور شکست دینے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسی حکمت عملی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ سویندو ادھیکاری کے ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے، برق نے ریمارکس دیے کہ اگر محض الفاظ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، تو انتخابات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سویندو ادھیکاری کو دوسروں کے بارے میں فیصلہ سنانے سے پہلے پہلے اپنی پوزیشن مستحکم کرنی چاہیے اور وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے لڑنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے دور اقتدار میں ملک کی ترقی رک گئی ہے۔ آنے والے وقتوں میں، اپوزیشن حکومت بنانے کے لیے مضبوط ہو کر ابھرے گی، اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے وقف کام دوبارہ شروع کرے گا۔ اتر پردیش کے انتخابات کے بارے میں برق نے کہا کہ بنگال کے نتائج کا یوپی کے نتائج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ریاست کے اپنے الگ الگ مسائل ہیں، اور یوپی کے لوگ سیاسی طور پر بہت زیادہ باخبر ہیں۔
برق نے مذہب کے معاملے پر بھی بی جے پی پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ سناتن دھرم کے خلاف بولنے والوں کا نقصان ہوتا ہے۔ برق کے مطابق ملک میں حکومت بنانے والوں کی اکثریت خود سناتن دھرم کے پیروکار ہے۔ بی جے پی ’’تقسیم کرو اور حکومت کرو‘‘ کی پالیسی اپناتے ہوئے مذہب کے نام پر ووٹ پولرائز کرنے کی سیاست میں مصروف ہے۔ کوئی فرد کبھی بھی اپنے مذہب کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ایک سیاسی چال ہے۔ بی جے پی کا بڑھتا ہوا اثر مستقل نہیں ہو سکتا۔ عوام آہستہ آہستہ اس "غلط فہمی" کو دور کر دے گی۔