داؤد کا قریبی ساتھی، سلیم ڈولا، استنبول سے ہندوستان لایا گیا؛ منشیات کی اسمگلنگ سے متعلق ہوگی پوچھ گچھ
اطلاعات کے مطابق سلیم ڈولا ضلع بیلی کودزو میں ایک گھر میں چھپا ہوا پایا گیا۔ تفصیلی خبر پڑھیں۔
Published : April 28, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 12:25 PM IST
استنبول: انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی اور منشیات کا ایک معروف اسمگلر سلیم ڈولا کو بھارت ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے۔ انٹیلی جنس رپورٹس کے مطابق اسے چند روز قبل استنبول سے گرفتار کیا گیا تھا۔ منگل، 28 اپریل، 2026 کو، اسے دہلی کے ٹیکنیکل ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔
انٹیلی جنس ڈیپارٹمنٹ نے بین الاقوامی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے ایک مشترکہ آپریشن کے بعد اسے کامیابی سے پکڑ لیا۔ انٹیلی جنس ایجنسیاں اس وقت سلیم ڈولا سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اسے ممبئی پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، جس کے بعد مختلف ایجنسیاں مزید پوچھ گچھ کریں گی۔
A close aide of Dawood Ibrahim, Salim Dola, has been brought to India. He was deported to India and landed at a technical airport in Delhi earlier today. The deportation was carried out after a coordinated operation by intelligence agencies in collaboration with international…— ANI (@ANI) April 28, 2026
غور طلب ہے کہ ڈولا کو 25 اپریل کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب استنبول پولیس ڈیپارٹمنٹ کے نارکوٹکس کرائمز ڈویژن نے ہندوستانی شہری کو پکڑنے کے لیے ٹارگٹڈ آپریشن شروع کیا تھا۔ ڈولا، جو منشیات کی اسمگلنگ میں مطلوب ہے، کو بیلی کودزو ضلع کے اندر ایک مکان میں چھپا ہوا پایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی میں یہ کارروائی بھارت میں جاری تحقیقات سے مطابقت رکھتی ہے، جہاں ممبئی کے کرلا علاقے سے گرفتار کیے گئے منشیات فروشوں نے مبینہ طور پر ڈولا سے ہدایات حاصل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔
ہندوستان میں ان متعلقہ چھاپوں کے دوران، حکام نے 2,522,000 ہندوستانی روپے کے ساتھ 126 کلو گرام اور 141 گرام میفیڈرون ضبط کیا۔ اس کے بعد استنبول پولیس ڈیپارٹمنٹ نے ہائی پروفائل زیر حراست شخص کے حوالے سے ضروری انتظامی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں۔
انٹرپول کے ریڈ نوٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈولا کو 1985 کے نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کے تحت متعدد الزامات کا سامنا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت جرم ثابت ہونے پر کم از کم دس سال قید کی سزا ہے۔ حکام اب اس پر این ڈی پی ایس ایکٹ اور دیگر قابل اطلاق قوانین کے تحت کیے گئے جرائم کے لیے اس کے خلاف الزامات عائد کریں گے۔ سلیم ڈولا کا براہ راست تعلق داؤد ابراہیم کے نیٹ ورک سے ہے۔ اس نے ہندوستان کے اندر داؤد کی منشیات کی تجارت کو بڑھانے کے لیے بنیادی راستے کے طور پر کام کیا۔ اس سے قبل، ڈولا کی کئی غیر قانونی منشیات کی فیکٹریوں اور لیبارٹریوں کا ہندوستان بھر میں پردہ فاش کیا جا چکا ہے۔ اس کے سر پر تقریباً 100,000 روپے کا انعام بھی رکھا گیا تھا۔
