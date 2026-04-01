آج سے ہندوستان میں چینی سی سی ٹی وی کیمروں کی فروخت پر پابندی عائد، خریدنے سے پہلے نئے قواعد جانیں
آج سےSTQC سرٹیفیکیشن سے محروم چینی CCTV کیمروں کی فروخت ہندوستان میں بند ہو گئی ہے۔ اس مقصد ڈیٹا کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
Published : April 1, 2026 at 4:57 PM IST
نئی دہلی: قومی سلامتی اور ڈیٹا کی رازداری کو ترجیح دیتے ہوئے حکومت ہند نے سی سی ٹی وی کیمروں کی فروخت کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ لیا ہے۔ آج سے—یکم اپریل 2026—چین میں بنائے جانے والے انٹرنیٹ سے منسلک سی سی ٹی وی کیمروں کی فروخت کے سلسلے میں ملک بھر میں سخت پابندیاں اور نئے ضوابط نافذ ہو گئے ہیں۔ کسی بھی کمپنی کو ان کیمروں کو ہندوستانی مارکیٹ میں مقررہ حفاظتی معیارات کو پورا کیے بغیر فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
یہ بڑا فیصلہ کیوں لیا گیا؟
پچھلے کچھ سالوں میں، متعدد رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں جن میں الزام لگایا گیا ہے کہ غیر ملکی (خاص طور پر چینی) چپ سیٹوں سے لیس کیمروں کے ذریعے ہندوستانی ڈیٹا کو چوری کیا جا رہا ہے — اور اس کے بعد غیر ملکی سرورز کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس پریکٹس کو "بیک ڈور" انٹری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس سے جاسوسی کا مستقل خطرہ بنا ہوا ہے۔ اس خطرے کی روشنی میں، مرکزی حکومت نے "کلین نیٹ ورک" اور "محفوظ ہارڈ ویئر" پر مرکوز پالیسی اپنائی ہے۔
یہ شرائط اب کمپنیوں کے لیے لازمی ہیں
نئے حکومتی ضوابط کے مطابق، سی سی ٹی وی مینوفیکچررز کو اب سخت قوانین پر عمل کرنا ہوگا:
مقامی ڈیٹا اسٹوریج
کمپنیوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے سی سی ٹی وی سسٹم سے منسلک کوئی ڈیٹا ہندوستان کی جغرافیائی سرحدوں کو عبور نہ کرے۔ تمام کلاؤڈ ریکارڈنگ اور صارف کے ڈیٹا کو خصوصی طور پر ہندوستانی سرورز پر محفوظ کیا جانا چاہیے۔
ایس ٹی کیو سی سرٹیفیکیشن
اب سے، صرف ان کیمروں کو فروخت کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے سٹینڈرڈائزیشن ٹیسٹنگ اینڈ کوالٹی سرٹیفیکیشن (ایس ٹی کیو سی) لیبارٹری سے سیکیورٹی سرٹیفیکیشن حاصل کیا ہے۔
ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی شفافیت
کمپنیوں کو اپنے کیمروں میں استعمال ہونے والے چپ سیٹ (ایس او سی) اور سافٹ ویئر کوڈ (فرم ویئر) سے متعلق مکمل تفصیلات حکومت کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔
بڑی کمپنیوں کو بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا
اس پیشرفت کو بڑی چینی کارپوریشنوں کے لیے ایک اہم دھچکے کے طور پر دیکھا جارہا ہے — جیسا کہ Hikvision اور Dahua — جو فی الحال ہندوستان کی سی سی ٹی وی مارکیٹ پر حاوی ہیں۔ ان میں سے بہت سے کمپنیوں کے موجودہ ماڈل نئے قائم کردہ حفاظتی معیارات کو پورا کرنے میں ناکام رے ہیں۔ اگر یہ کمپنیاں اپنے ہارڈ ویئر اور سرور کی جگہوں میں تبدیلیاں نہیں کرتیں تو ان کی مصنوعات کی فروخت پر مکمل پابندی لگ سکتی ہے۔
دیسی برانڈز کے فروغ کا موقع
حکومت کا خیال ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف قومی سلامتی کو تقویت ملے گی بلکہ 'میک ان انڈیا' پہل کو بھی تقویت ملے گی۔ ان میں سی پی پلس، قیوبو، پراما اور میٹرکس جیسے ہندوستانی برانڈز شامل ہیں جو پہلے سے ہی ہندوستانی معیارات پر عمل پیرا ہیں۔ یہ پیشرفت مارکیٹ میں ان کمپنیوں کو اپنے قدم جمانے کا ایک سنہری موقع پیش کرتا ہے۔
صارفین کے لیے مشورہ
اگر آپ آج یا اس کے بعد کسی بھی وقت نیا سی سی ٹی وی کیمرہ خریدنے کا سوچ رہے ہیں، تو صرف ان ماڈلز کا انتخاب کریں جن کی پیکیجنگ پر STQC اور BIS سرٹیفیکیشن کے نشانات ہوں۔ سستے چینی کیمروں سے پرہیز کریں، کیونکہ ان سے وابستہ موبائل ایپس اور کلاؤڈ سروسز ممکنہ طور پر مستقبل میں بند ہو سکتی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: