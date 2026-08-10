رام مندر کے چڑھاوے کی چوری کے خلاف دہلی میں سادھو سنتوں کا احتجاج، پی ایم مودی سے سخت کارروائی کا مطالبہ
احتجاج کے دوران سنتوں نے مطالبہ کیا، جو بھی چڑھاوے کی چوری کے معاملے میں ملوث ہیں، کسی کو بھی بخشا نہیں جانا چاہیے۔
Published : August 10, 2026 at 2:58 PM IST
نئی دہلی: ایودھیا رام مندر میں ہونے والی چڑھاوے کی چوری کے خلاف ملک بھر سے 100 سے زیادہ سنتوں، مہنتوں اور مہامنڈلیشوروں نے پیر کے روز باراکھمبا روڈ پر واقع نیپالی سفارت خانے کے پاس جمع ہو کر احتجاج کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم یہاں وزیر اعظم نریندر مودی کو اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے لیے ایک میمورنڈم (یادداشت) سونپنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔
احتجاج میں میمورنڈم دینے کے لیے شامل اندر پرستھ پیٹھ کے سنت جگد گرو سوامی رامانوجاچاریہ نے کہا کہ ہم وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹرسٹ میں شامل وہ لوگ جو بھی اس معاملے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر کے انہیں جیل بھیجا جانا چاہیے۔
سنتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا
سنتوں، مہنتوں اور مہامنڈلیشوروں نے مزید کہا کہ اس حرکت کی وجہ سے سنتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے سناتن دھرم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی بخشا نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو بچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔
سنتوں کو منڈی ہاؤس سے آگے نہیں جانے دیا گیا
وزیر اعظم کی رہائش گاہ (پی ایم ہاؤس) تک جانے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے تمام سنتوں کو منڈی ہاؤس سے آگے نہیں جانے دیا۔ اس اقدام پر وہاں موجود سادھو سنتوں نے کہا کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے۔ ہمارا احتجاج درج ہو چکا ہے۔ ہم بس وزیر اعظم نریندر مودی تک اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے، جو اس احتجاج کے ذریعے پہنچ جائے گی۔ اس دوران احتجاج میں شامل ہونے کے لیے رکن پارلیمنٹ پپو یادو بھی پہنچے۔