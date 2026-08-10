ETV Bharat / bharat

رام مندر کے چڑھاوے کی چوری کے خلاف دہلی میں سادھو سنتوں کا احتجاج، پی ایم مودی سے سخت کارروائی کا مطالبہ

احتجاج کے دوران سنتوں نے مطالبہ کیا، جو بھی چڑھاوے کی چوری کے معاملے میں ملوث ہیں، کسی کو بھی بخشا نہیں جانا چاہیے۔

saints gathered in delhi to oppose theft of offerings from ram mandir and demanded action from pm modi, Urdu News
دہلی میں 100 سے زیادہ سادھو سنت جمع، رام مندر چڑھاوے کی چوری کے معاملے میں کارروائی کا مطالبہ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ایودھیا رام مندر میں ہونے والی چڑھاوے کی چوری کے خلاف ملک بھر سے 100 سے زیادہ سنتوں، مہنتوں اور مہامنڈلیشوروں نے پیر کے روز باراکھمبا روڈ پر واقع نیپالی سفارت خانے کے پاس جمع ہو کر احتجاج کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم یہاں وزیر اعظم نریندر مودی کو اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے لیے ایک میمورنڈم (یادداشت) سونپنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔

احتجاج میں میمورنڈم دینے کے لیے شامل اندر پرستھ پیٹھ کے سنت جگد گرو سوامی رامانوجاچاریہ نے کہا کہ ہم وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹرسٹ میں شامل وہ لوگ جو بھی اس معاملے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر کے انہیں جیل بھیجا جانا چاہیے۔

سنتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا

سنتوں، مہنتوں اور مہامنڈلیشوروں نے مزید کہا کہ اس حرکت کی وجہ سے سنتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے سناتن دھرم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی بخشا نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو بچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔

سنتوں کو منڈی ہاؤس سے آگے نہیں جانے دیا گیا

وزیر اعظم کی رہائش گاہ (پی ایم ہاؤس) تک جانے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے تمام سنتوں کو منڈی ہاؤس سے آگے نہیں جانے دیا۔ اس اقدام پر وہاں موجود سادھو سنتوں نے کہا کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے۔ ہمارا احتجاج درج ہو چکا ہے۔ ہم بس وزیر اعظم نریندر مودی تک اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے، جو اس احتجاج کے ذریعے پہنچ جائے گی۔ اس دوران احتجاج میں شامل ہونے کے لیے رکن پارلیمنٹ پپو یادو بھی پہنچے۔

مزید پڑھیں:

رام مندر چوری کی ایس آئی ٹی رپورٹ پیش، سی سی ٹی وی فوٹیج کے پینتالیس دنوں میں ستر بار چوریوں کا پتہ چلا، حتمی رپورٹ کا انتظار

’رام کے نام پر چندہ بھی محفوظ نہیں؟‘ ادھو ٹھاکرے کا بی جے پی پر شدید حملہ، ایودھیا گھوٹالے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ

ایودھیا رام مندر چندہ چوری معاملہ: آر ایس ایس بھی برہم، مجرموں کو سخت سزا اور مندر انتظامیہ میں شفافیت کا مطالبہ

ایودھیا میں رام مندر تو بن گیا، کیوں ہو رہی ہے مسجد میں تاخیر؟ مسئلہ کہاں ہے؟ نقشے کے بارے میں کیا سوالات اٹھائے؟

بی جے پی رام مندر میں چڑھاوا چوری اور ریاستی درجے کی بحالی پر وضاحت دے کانگریس, رام مندر میں چڑھاوا

رام مندر میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنے والے شخص کو پولیس نے چھوڑ دیا، جانیں کیوں؟ رام مندر میں چڑھاوا

TAGGED:

SAINTS PROTEST IN DELHI
100 SAINTS PROTEST IN DELHI
RAM MANDIR OFFERINGS THEFT
SAINTS AGAINST THEFT IN RAM MANDIR
RAM MANDIR OFFERING THEFT CASE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.