سہارنپور مسجد کا انہدام قانون کی حکمرانی کی سنگین خلاف ورزی، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا
AIMPLB نے مسجد کے انہدام کی سخت مذمت کی۔ اسے قانون کی حکمرانی، مذہبی آزادی اورانصاف کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔
By PTI
Published : September 8, 2026 at 6:40 PM IST
نئی دہلی: آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (اے آئی ایم پی ایل بی) نے منگل کو سہارنپور کلکٹریٹ کمپلیکس کے اندر واقع ایک صدی سے زیادہ پرانی مسجد کو منہدم کرنے کی سخت مذمت کی۔ بورڈ نے اس کارروائی کو قانون کی حکمرانی، مذہبی آزادی اور انصاف کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسجد کے انہدام کے پورے عمل کی غیر جانبدارانہ قانونی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ یہی نہیں، بورڈ نے اس قانونی بنیاد اور احکامات کا مکمل انکشاف کرنے کا مطالبہ کیا جن کے تحت مسجد کو منہدم کیا گیا۔
بورڈ نے مسجد انتظامیہ کی جانب سے اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کرنے کی امید کا اظہار کیا اور یہ توقع کی کہ عدالتیں اس معاملے کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیں گی۔
بورڈ نے کہا کہ وہ مسجد انتظامیہ کو ہر ممکن قانونی اور اخلاقی تعاون فراہم کرے گا۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ایس کیو آر الیاس نے بتایا کہ 16 جولائی 2026 کو سٹی مجسٹریٹ کی عدالت نے مسجد کو سرکاری اراضی پر ناجائز تجاوزات قرار دیتے ہوئے اسے ہٹانے کا حکم دیا تھا۔
مسجد انتظامیہ نے اس حکم کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں چیلنج کیا۔ تاہم، دو ستمبر کو، ڈسٹرکٹ کورٹ نے اپیل خارج کر دی اور سٹی مجسٹریٹ کے حکم کو برقرار رکھا۔
اگرچہ ضلع انتظامیہ نے چار ستمبر کو مقامی باشندوں کو یقین دلایا تھا کہ مسجد کو محض سیل کیا جائے گا، لیکن اگلے ہی دن صبح چار بجے کے قریب اسے منہدم کر دیا گیا۔
الیاس نے ریمارکس دیئے کہ بے دخلی کا حکم بذات خود کسی مذہبی ڈھانچے کو فوری طور پر گرانے کا جواز نہیں بن سکتا۔
انہوں نے استدلال کیا کہ چونکہ مسجد انتظامیہ کو اعلیٰ عدالت سے رجوع کرنے کا قانونی حق حاصل تھا، اس لیے قانونی چارہ جوئی کے لیے مناسب موقع فراہم کیے بغیر ڈھانچے کو گرانا انصاف اور قدرتی انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت زمین پر مالکانہ حقوق کا دعویٰ کرتی ہے تو بھی وہ قانون کی حکمرانی، منصفانہ سماعت کے حق اور قدرتی انصاف کے اصولوں کی پابند رہتی ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ دعویٰ کہ زمین حکومت کی ہے، ریاست کو قانون سے بالاتر کام کرنے کا اختیار نہیں دیتی۔ آئین کے آرٹیکل 14، 21، اور 25 بالترتیب برابری، قانون کے مطابق عمل اور مذہبی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں۔" الیاس نے مزید کہا کہ انہدام کے بعد ملبے کے نیچے سے ایک پرانا کنواں، تقریباً 20 فٹ گہرا دریافت ہوا۔
انہوں نے کہا کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) نے اس جگہ کا معائنہ کیا ہے اور نمونے جمع کیے ہیں۔ اس لیے مسجد کی تاریخی حیثیت، سرکاری ریکارڈ اور زمین کے مالکانہ حقوق کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہے۔
الیاس نے مسماری کے پورے عمل کی غیر جانبدارانہ قانونی تحقیقات اور ان قانونی بنیادوں اور احکامات کے مکمل انکشاف کا مطالبہ کیا جن کے تحت مسجد کو مسمار کیا گیا تھا۔
انہوں نے مسجد کی تاریخی حیثیت، اراضی کے ریکارڈ اور وقف سے متعلق تمام دستاویزات کی جامع تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔
الیاس نے زور دیا کہ مسجد انتظامیہ کو اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کرنے کا مناسب موقع دیا جائے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ذمہ داروں کے خلاف مناسب کارروائی کا مطالبہ کیا۔
الیاس نے ریمارکس دیئے، "عبادت گاہوں سے متعلق تنازعات کو قانون، عدالتوں اور آئین کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ بلڈوزر سے۔"
انہوں نے زور دے کر کہا کہ قانون کی حکمرانی کے تحت، ریاست کو ہر شہری اور ہر عبادت گاہ کے لیے یکساں قانونی معیارات کا اطلاق کرنا چاہیے۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے صدیوں پرانی مسجد کے انہدام کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے قانون کی حکمرانی، مذہبی آزادی اور انصاف کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔
ضلع کلکٹریٹ آفس کمپلیکس کے اندر واقع مسجد کو 5 ستمبر کو بھاری پولیس کی تعیناتی کے درمیان منہدم کردیا گیا تھا۔
2025 میں، بجرنگ دل کے ایک سابق کنوینر اور اس معاملے میں شکایت کنندہ وکاس تیاگی نے سٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ کلکٹریٹ کمپلیکس کے اندر کا ڈھانچہ غیر قانونی ہے۔ اس کے بعد سہارنپور کے سٹی مجسٹریٹ نے اس ڈھانچے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے منہدم کرنے کا حکم دیا۔ مسجد انتظامیہ کمیٹی نے اس حکم کے خلاف ضلعی عدالت میں اپیل کی لیکن عدالت نے دو ستمبر کو ان کی اپیل خارج کر دی۔
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