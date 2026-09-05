کیا مسلمانوں کے لیے مذہبی آزادی کا آئینی حق ختم ہو گیا ہے؟ سہارنپور مسجد کی انہدامی کارروائی پر اویسی کا سوال، اقراء حسن نے کہا۔۔عدالتی نظام کی کوئی ضرورت نہیں
انتظامیہ نے سہارنپور کے ڈی ایم آفس کمپلیکس میں عدالت کے ذریعہ مسجد کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد منہدم کر دیا۔
Published : September 5, 2026 at 1:47 PM IST
سہارنپور: اترپردیش کے ضلع سہارنپور میں کلکٹریٹ کمپلیکس کے اندر واقع مسجد کو ہفتہ کی صبح پانچ بجے منہدم کردیا گیا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ و مجلس اتحادالمسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اس پر سخت تنقید کی ہے۔
اویسی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں پوچھا کہ، کیا مسلمانوں کے لیے مذہبی آزادی کا آئینی حق ختم ہو گیا ہے؟ گھٹیا اور من گھڑت حیلوں کی بنیاد پر ہماری عبادت گاہوں کے خلاف بار بار بلڈوزر کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟
The mosque in the Saharanpur Collectorate was demolished at 5 AM this morning.— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 5, 2026
Does the constitutional guarantee of freedom of religion no longer apply to Muslims? Why is it that our places of worship are constantly bulldozed on flimsy grounds?
The mosque committee produced…
اسد الدین اویسی نے مسجد کمیٹی کے دلائل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ، مسجد کمیٹی نے عدالت میں 1911 کے دستاویزات پیش کرکے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسجد کلکٹریٹ کی تعمیر سے پہلے موجود تھی۔ وہاں ایک صدی سے مسلسل نمازیں ادا کی جاتی رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، یہ کوئی ڈھانچہ نہیں ہے جو راتوں رات اُبھر گیا۔ بلکہ، یہ طویل عرصے سے عبادت گاہ رہا ہے۔ یہ "استعمال کے ذریعے وقف" کی بنیاد بناتا ہے، جو قانون کے ذریعے تسلیم شدہ تصور ہے۔
ایم آئی ایم صدر نے مزید کہا کہ، حد بندی ایکٹ اسی اصول پر کاربند ہے۔ حکومت ایک صدی سے زیادہ عرصے سے جاری زمین کے کھلے اور مسلسل قبضے کو نظر انداز نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ ایک دن اچانک بیدار ہو کر اس زمین کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتی ہے۔
اویسی نے کہا کہ، سب سے پہلے وہاں مسجد تھی۔ کلکٹریٹ بعد میں بنایا گیا۔
کچھ لوگ مسجد کو دیکھ کر پریشان ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ لیکن، آپ صرف اپنی نفرت کو ہوا دینے کے لیے ہماری مسجد پر بلڈوزر نہیں چلا سکتے۔
اویسی نے اپنی پوسٹ کے اختتام میں لکھا، میری مذہبی آزادی آپ کے احسان پر منحصر نہیں ہے۔
#WATCH | Saharanpur: Demolition of illegal mosque in DM office complex begins after court upholds order.— ANI (@ANI) September 5, 2026
On this, Congress MP Imran Masood says, " our people stayed awake all night long. we kept making continuous efforts to contact the officials. despite providing all the… pic.twitter.com/prP1UdITiY
آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی:
دریں اثنا، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے انہدام پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ مسجد 1911 سے پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جائیداد کے حقوق اب بھی واحد خان اور یعقوب خان کے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔
مسعود نے کہا، "ہمارے لوگ رات بھر جاگتے رہے، ہم حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تمام معلومات فراہم کرنے کے باوجود نہ صرف مسجد کو منہدم کیا گیا بلکہ آئین کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔"
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ وقف بورڈ کو کارروائی میں فریق نہیں بنایا گیا اور کہا کہ اس معاملے کو قانونی طور پر چیلنج کیا جائے گا۔
VIDEO | Shamli: Uttar Pradesh police places Samajwadi Party Lok Sabha MP Iqra Hasan under house arrest ahead of her departure for Saharanpur.— Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/AXcCPwCK1v
اقرا حسن کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا:
سماج وادی پارٹی کی لوک سبھا رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے سہارنپور ضلع مجسٹریٹ کے دفتر کے احاطے میں مسجد کے انہدام کی مذمت کرتے ہوئے ہفتہ کو کہا کہ "اگر تمام فیصلے صرف اور صرف حکومت کی خواہش پر ہونے ہیں، تو پھر امن و امان یا عدالتی نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔"
اقرا حسن کو سہارنپور جانے سے پہلے ان کی کیرانہ کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا گیا۔
Shamli, Uttar Pradesh: Kairana MP Iqra Hasan was placed under house arrest by police while preparing to visit Saharanpur over the Collectorate mosque issue. Her mother, former MP Tabassum Hasan, criticized the action and said their family remained committed to serving the public… pic.twitter.com/jBl8tn05Ts— IANS (@ians_india) September 5, 2026
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے اقرا حسن نے بتایا کہ رات بھر ان کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی اور انہیں سہارنپور جانے سے روک دیا گیا۔
انتظامیہ کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے، کیرانہ کی ایم پی نے کہا، "حکومت اور انتظامیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب ایک منتخب رکن پارلیمنٹ کے لیے اپنے حلقے کے لوگوں سے متعلق کسی مسئلے پر حکام سے ملاقات کرنا جرم بن گیا ہے؟"
انہوں نے مزید کہا کہ "جمہوریت میں عوامی نمائندے عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، مجھے روک کر اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔"
1. ज़िला सहारनपुर की मस्जिद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में आएदिन मस्जिदों को काफी आपाधापी में अवैध बताकर उनको ध्वस्त करने का जो सरकारी अभियान चल रहा है वह ठीक नहीं है तथा सरकार को ऐसे निगेटिव हालात से बचने के लिये इस पर तुरन्त रोक लगाकर इसके समाधान के अन्य उपाय ज़रूर करने चाहिये।— Mayawati (@Mayawati) September 5, 2026
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مایاوتی نے مسجد کے انہدام کی مذمت کی:
بہوجن سماج پارٹی (بی ایس پی) کی سربراہ مایاوتی نے ہفتہ کے روز ریاست بھر میں مبینہ طور پر غیر قانونی مساجد کو منہدم کرنے کے لیے اتر پردیش حکومت کی مہم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو "اسے فوری طور پر روکنا چاہیے۔" انہوں نے ایسے تنازعات کو حل کرنے اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے متبادل طریقے اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، مایاوتی نے کہا، "حکومت کی سہارنپور سمیت پورے اتر پردیش میں جاری مہم میں، ایک مسجد کو عجلت میں غیر قانونی قرار دینے کے بعد انہدام کرنا درست نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اور سیکولر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام مذاہب کے لوگوں کا احترام کرے اور ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کرے۔
مایاوتی نے ملزمین کے گھروں کو مسمار کرنے پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خاندانوں کو قائم قانونی طریقہ کار پر عمل کیے بغیر اجتماعی سزا نہیں دی جانی چاہیے۔
یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب سہارنپور کلکٹریٹ کمپلیکس کے اندر مسجد کو منہدم کر دیا گیا۔ اس سے قبل 4 ستمبر کو ڈسٹرکٹ جج کی عدالت نے مسجد کمیٹی کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے سٹی مجسٹریٹ کے سابقہ حکم کو برقرار رکھا تھا۔
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