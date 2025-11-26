ETV Bharat / bharat

وزیراعظم مودی نے سیفران ایئرکرافٹ انجن سروس کا کیا آغاز، کہا: بھارت نے پہلے ہی پندرہ سو طیاروں کا دے دیا آرڈر

سیفران ایئرکرافٹ انجن سروس Safran Aircraft Engine Services کے آغاز پر، PM مودی نے کہا، ہندوستان کے ہوابازی کے شعبے نے تیزی سے ترقی کی۔

Safran aircraft engine services launched in Hyderabad by pm modi virtually Urdu News
پی ایم مودی اور ریونت ریڈی (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 1:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد میں سیفران ایئر کرافٹ انجن خدمات (Safran Aircraft Engine Services) کی سہولت کا عملی طور پر افتتاح کیا۔ بعد میں، انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سیفران کو مدد اور تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں ہوا بازی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔

وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان پہلے ہی 1500 طیاروں کا آرڈر دے چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں طیارہ سروس سینٹر کا قیام بہت فائدہ مند ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ وہ MSMEs (Ministry of Micro Small and Medium Enterprises) کو فروغ دینے کی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جب کہ کچھ شعبوں میں 100 فیصد غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دے رہے ہیں۔

'ہندوستان کا ہوا بازی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے'

اپنے خطاب میں پی ایم مودی نے کہا، "ہندوستان کے ہوابازی کے شعبے نے پچھلے کچھ سالوں میں تیزی سے ترقی کی ہے۔ آج ہندوستان تیزی سے ترقی کرنے والی گھریلو ایوی ایشن مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ ہماری گھریلو مارکیٹ دنیا کی تیسری سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ آج ہندوستان کے لوگوں کی توقعات آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہندوستان میں ہوائی سفر کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ ہماری ایئر لائنز مسلسل پھیل رہی ہیں۔"

انہوں نے کہا، "انڈین ایئر لائنز نے 1,500 سے زیادہ نئے طیاروں کا آرڈر دیا ہے۔ ہندوستان کے ہوابازی کے شعبے کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے، دیکھ بھال، مرمت اور اوور ہال کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ ہمارے maintenance, repair and overhaul (MRO) کا 85 فیصد کام ملک سے باہر ہو رہا ہے۔ اس سے لاگت میں اضافہ ہوا اور اس میں زیادہ وقت لگا۔ ہوائی جہاز طویل عرصے تک گراؤنڈ رہے، اس لیے یہ ہندوستانی حکومت کی طرح ایک بڑی مارکیٹ کی طرح کنڈک نہیں ہے، ہندوستانی حکومت کے لیے یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ ملک کو ایک بڑے maintenance, repair and overhaul (MRO) مرکز کے طور پر ترقی دینا ہے..."

شہر کی ترقی میں مزید تعاون کریں گے: ریونت ریڈی

دریں اثنا، تلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی نے حیدرآباد کو منتخب کرنے پر سیفران کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے شہر کی ترقی میں مزید مدد ملے گی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حیدرآباد ایک ایرو اسپیس اور ایوی ایشن ہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیراعلیٰ نے نوٹ کیا کہ حیدرآباد میں پہلے سے ہی کئی ایوی ایشن کمپنیاں موجود ہیں اور بہت سے ماہرین یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیفران کو ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔

مستقبل میں ہوائی جہاز کی تیاری کے اخراجات کم ہوں گے: رام موہن نائیڈو

اس موقع پر مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا کہ سیفران ایئر کرافٹ انجن سروس (Safran Aircraft Engine Services) کے آغاز سے مستقبل میں ہوائی جہاز کی تیاری کے اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے مسافروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہوائی جہاز کے انجن کی خدمات کے لیے سنگاپور اور ملائیشیا جیسے ممالک پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔

انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہندوستان میں ہوائی جہاز کے انجن کی خدمات شروع کی گئی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ صرف وزیر اعظم مودی کے آتم نربھر بھارت کے وژن کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ دریں اثنا، حیدرآباد شہر ہوا بازی کے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

اے اے آئی بی مکمل طور پر غیرجانبدار، ایئر انڈیا طیارہ حادثہ کی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد ہی حقائق سے پردہ اٹھے گا: رام موہن نائیڈو

India Aviation Sector ہندوستان کی شہری ہوابازی کے شعبے کے لئے گزشتہ 9 سال کایا پلٹ کردینے والے رہے ہیں، وزیراعظم

Indocopters Private Limited جامعہ ملیہ اسلامیہ نے انڈوکوپٹرپرائیوٹ لمٹیڈ کے ساتھ مفاہمت نامہ پر دستخط کیے

Ghulam Sarwar Khan Arrested پاکستان کے شہری ہوابازی کے سابق وزیر غلام سرور خان گرفتار

ایئر انڈیا نے بڑے پیمانے پر چھٹی پر جانے والے ملازمین کو برطرف کر دیا - AIR INDIA CRISIS

Draupadi Murmu Gwalior Visit صدرجمہوریہ مرمو آج گوالیارکا دورہ کریں گی

بھارت ایرو اسپیس مینوفیکچرنگ کے نئے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے: جیوترادتیہ سندھیا

TAGGED:

HYDERABAD AIRCRAFT ENGINE SERVICES
SAFRAN AIRCRAFT ENGINE SERVICE
ENGINE SERVICES LAUNCHED
AIRCRAFT ENGINE LAUNCHED IN HYD
AIRCRAFT ENGINE SERVICES LAUNCH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.