وزیراعظم مودی نے سیفران ایئرکرافٹ انجن سروس کا کیا آغاز، کہا: بھارت نے پہلے ہی پندرہ سو طیاروں کا دے دیا آرڈر
سیفران ایئرکرافٹ انجن سروس Safran Aircraft Engine Services کے آغاز پر، PM مودی نے کہا، ہندوستان کے ہوابازی کے شعبے نے تیزی سے ترقی کی۔
Published : November 26, 2025 at 1:04 PM IST
حیدرآباد: وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد میں سیفران ایئر کرافٹ انجن خدمات (Safran Aircraft Engine Services) کی سہولت کا عملی طور پر افتتاح کیا۔ بعد میں، انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سیفران کو مدد اور تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں ہوا بازی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان پہلے ہی 1500 طیاروں کا آرڈر دے چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں طیارہ سروس سینٹر کا قیام بہت فائدہ مند ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ وہ MSMEs (Ministry of Micro Small and Medium Enterprises) کو فروغ دینے کی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جب کہ کچھ شعبوں میں 100 فیصد غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دے رہے ہیں۔
#WATCH | Hyderabad, Telangana | After inaugurating Safran Aircraft Engine Services India facility, PM Narendra Modi says, " in the past few years, india's aviation sector has advanced at an unprecedented pace. today, india is one of the fastest-growing domestic aviation markets.… pic.twitter.com/ww5dVhpOCY— ANI (@ANI) November 26, 2025
'ہندوستان کا ہوا بازی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے'
اپنے خطاب میں پی ایم مودی نے کہا، "ہندوستان کے ہوابازی کے شعبے نے پچھلے کچھ سالوں میں تیزی سے ترقی کی ہے۔ آج ہندوستان تیزی سے ترقی کرنے والی گھریلو ایوی ایشن مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ ہماری گھریلو مارکیٹ دنیا کی تیسری سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ آج ہندوستان کے لوگوں کی توقعات آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہندوستان میں ہوائی سفر کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ ہماری ایئر لائنز مسلسل پھیل رہی ہیں۔"
انہوں نے کہا، "انڈین ایئر لائنز نے 1,500 سے زیادہ نئے طیاروں کا آرڈر دیا ہے۔ ہندوستان کے ہوابازی کے شعبے کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے، دیکھ بھال، مرمت اور اوور ہال کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ ہمارے maintenance, repair and overhaul (MRO) کا 85 فیصد کام ملک سے باہر ہو رہا ہے۔ اس سے لاگت میں اضافہ ہوا اور اس میں زیادہ وقت لگا۔ ہوائی جہاز طویل عرصے تک گراؤنڈ رہے، اس لیے یہ ہندوستانی حکومت کی طرح ایک بڑی مارکیٹ کی طرح کنڈک نہیں ہے، ہندوستانی حکومت کے لیے یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ ملک کو ایک بڑے maintenance, repair and overhaul (MRO) مرکز کے طور پر ترقی دینا ہے..."
LIVE: Hon’ble CM Sri A. Revanth Reddy participates in the inauguration of the LEAP Engine MRO and the foundation stone ceremony of the M88 MRO at GMR Aero Park. https://t.co/wS1i3LKCY1— Revanth Reddy (@revanth_anumula) November 26, 2025
شہر کی ترقی میں مزید تعاون کریں گے: ریونت ریڈی
دریں اثنا، تلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی نے حیدرآباد کو منتخب کرنے پر سیفران کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے شہر کی ترقی میں مزید مدد ملے گی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حیدرآباد ایک ایرو اسپیس اور ایوی ایشن ہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیراعلیٰ نے نوٹ کیا کہ حیدرآباد میں پہلے سے ہی کئی ایوی ایشن کمپنیاں موجود ہیں اور بہت سے ماہرین یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیفران کو ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
مستقبل میں ہوائی جہاز کی تیاری کے اخراجات کم ہوں گے: رام موہن نائیڈو
اس موقع پر مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا کہ سیفران ایئر کرافٹ انجن سروس (Safran Aircraft Engine Services) کے آغاز سے مستقبل میں ہوائی جہاز کی تیاری کے اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے مسافروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہوائی جہاز کے انجن کی خدمات کے لیے سنگاپور اور ملائیشیا جیسے ممالک پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔
انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہندوستان میں ہوائی جہاز کے انجن کی خدمات شروع کی گئی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ صرف وزیر اعظم مودی کے آتم نربھر بھارت کے وژن کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ دریں اثنا، حیدرآباد شہر ہوا بازی کے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔