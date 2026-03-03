مغربی ایشیا کے بحران پر وزارت خارجہ کا بیان، 10 ملین ہندوستانیوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح
مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے درمیان ہندوستان نے کہا ہے کہ ایک کروڑ ہندوستانیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔
Published : March 3, 2026 at 10:46 PM IST
نئی دہلی: جیسے جیسے مغربی ایشیا میں تنازعہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، بھارت نے منگل کو خطے میں رہنے والے 10 ملین ہندوستانی شہریوں کے مفادات پر زور دیا۔ بھارت نے کہا کہ توانائی کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹیں تشویش کا باعث ہو سکتی ہیں۔
نئی دہلی نے تنازعہ کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے "مذاکرات اور سفارت کاری" پر زور دیا، انہوں نے مزید کہا کہ ایک پڑوسی ملک کے طور پر، ہندوستان کا خطے کی سلامتی اور استحکام میں ایک اہم حصہ ہے اور یہ کہ موجودہ پیش رفت "گہری تشویش" کو جنم دیتی ہے۔
ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور تہران کے جوابی حملوں کے بعد اپنے دوسرے بیان میں، ہندوستان نے کہا کہ مغربی ایشیا میں رہنے والے ہندوستانیوں کی حفاظت اس کی "اولین ترجیح" ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ "حالیہ دنوں میں ہم نے نہ صرف تنازعہ میں شدت دیکھی ہے بلکہ اسے دوسرے ممالک میں بھی پھیلتے دیکھا ہے۔ تباہی اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جب کہ عام زندگی اور معاشی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔
وزارت خارجہ نے کہا، "ایک قریبی پڑوسی کے طور پر جو خطے کی سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرتا ہے، یہ پیش رفت گہری تشویش کا باعث ہے۔" تاہم وزارت خارجہ نے امریکی اسرائیلی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کا ذکر نہیں کیا۔
انہوں نے مزید کہا، "تقریباً 10 ملین ہندوستانی شہری خلیجی خطے میں رہتے اور کام کرتے ہیں۔ ان کی حفاظت اور بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم کسی بھی ایسی اپڈیٹ سے لاتعلق نہیں رہ سکتے جو ان پر منفی اثر ڈالے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا، "ہماری تجارت اور توانائی کی سپلائی چین بھی اس جغرافیائی خطے سے گزرتی ہے۔ کسی بھی بڑے خلل کا ہندوستانی معیشت پر سنگین اثر پڑتا ہے۔" اس میں مزید کہا گیا، "عالمی افرادی قوت میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر، ہندوستان تجارتی جہازوں پر حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔"
وزارت خارجہ نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں ہونے والے حملوں کے نتیجے میں کچھ ہندوستانی شہری یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یا لاپتہ ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا، "اس پس منظر میں، ہندوستان بات چیت اور سفارت کاری کے اپنے مطالبے کا سختی سے اعادہ کرتا ہے۔ ہم واضح طور پر تنازعہ کے جلد از جلد خاتمے کی حمایت کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے، بہت سی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور ہم اس سلسلے میں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔"
گزشتہ 48 گھنٹوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مندرجہ ذیل ممالک کے رہنماؤں سے بات کی ہے: 1. متحدہ عرب امارات 2. اسرائیل 3. سعودی عرب 4. اردن 5. بحرین 6. عمان 7. کویت 8. قطر
بین وزارتی گروپ تشکیل دیا گیا
وزیر تجارت پیوش گوئل نے منگل کو کہا کہ حکومت نے مغربی ایشیا میں پیشرفت پر قریبی نظر رکھنے کے لیے ایک بین وزارتی گروپ تشکیل دیا ہے۔ برآمد کنندگان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کی وجہ سے مغربی ایشیا کے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سے ہندوستان کی تجارت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے، گوئل نے کہا، "ہم نے ایک بین وزارتی گروپ تشکیل دیا ہے جو روزانہ میٹنگ کر رہا ہے اور مغربی ایشیا میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ ہماری شپنگ، لاجسٹکس، برآمدات، یا یہاں تک کہ اہم درآمدات میں کسی ممکنہ کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ہم بین وزارتی سطح پر کارروائی کریں گے۔"