روسی صدر ولادیمیر پوتن اپنے ہندوستان دورے پر نئی دہلی پہنچے، ہوائی اڈے پر خود پی ایم مودی نے کیا استقبال

پوتن کے ہندوستان کے دو روزہ سرکاری دورے سے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور معیشت کو فروغ ملنے کی امید ہے۔
Published : December 4, 2025 at 7:17 PM IST
نئی دہلی: روسی صدر ولادیمیر پوتن جمعرات کی شام ہندوستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر نئی دہلی کے پالم ہوائی اڈے پر اترے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، جو کچھ دیر پہلے ہوائی اڈے پر پہنچے تھے، یہاں ذاتی طور پر ان کا استقبال کیا۔
پوتن جیسے ہی طیارے سے نیچے اترے، پی ایم مودی ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے اور دونوں رہنماؤں نے گلے مل کر ہاتھ ملایا۔
پی ایم مودی آج پوتن کے لیے ایک پرائیویٹ ڈنر کی میزبانی کرنے والے ہیں اور دونوں لیڈر حیدرآباد ہاؤس میں بات چیت کریں گے۔
پوتن 23 ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے لئے ہندوستان میں ہیں۔ ان کے ساتھ ایک روسی وفد بھی ہے جو تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کرے گا۔
5 دسمبر کو روسی صدر کا راشٹرپتی بھون میں رسمی استقبال کیا جائے گا۔ وہ راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور پی ایم مودی سے بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد دونوں رہنما میڈیا کو مشترکہ پریس بیان جاری کریں گے۔ اس کے بعد وہ فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ بزنس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔
صدر دروپدی مرمو پوتن کی روانگی سے قبل ایک سرکاری ضیافت کی میزبانی کریں گے۔
فروری 2022 میں روس-یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد پوتن کا یہ پہلا ہندوستان کا دورہ ہے۔ روسی صدر کا ملک کا آخری دورہ 6 دسمبر 2021 کو ہوا تھا جب وہ 21 ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے یہاں پہنچے تھے۔
ہندوستان برآمدات کو بڑھانے، تجارتی خسارے کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا
پوتن کے دورے کے بارے میں ہندوستانی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ "یہ دورہ اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ پوتن کاروباری افراد کے ایک بڑے گروپ کے ساتھ بھارت پہنچے ہیں۔ ہندوستان روس کے ساتھ تجارتی خسارے کو بہتر کرنے کی امید رکھتا ہے۔ روس کو ہندوستانی برآمدات بڑھانے کے لیے کئی راستے تلاش کیے جارہے ہیں۔ فارماسیوٹیکل، ہندوستانی مصنوعات، آٹوموٹو اور تجارتی مصنوعات کے شعبوں میں برآمدات بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔" مصنوعات کو ایک بڑی مارکیٹ ملے گی، اور اس سے ہمارے کسانوں کی فلاح و بہبود میں بھی اضافہ ہوگا، توقع ہے کہ جہاز رانی، صحت کی دیکھ بھال، کھاد اور کنیکٹیویٹی کے شعبوں میں مزید تعاون، نقل و حرکت اور تعاون کی ثقافت میں بھی اضافہ ہوگا۔"
ماہرین کا کہنا ہے کہ پوتن کا دورہ تاریخی ہے
ممبئی میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے چیئرمین وجے کلانتری نے کہا، "یہ پوتن کا تاریخی دورہ ہے۔۔۔ یہ سچ ہے کہ تجارتی خسارہ نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے، کیونکہ تجارت اب 65 بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور اگلے سال 100 بلین ڈالر تک پہنچ جائے گ۔۔۔ ہندوستان کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے، اس لیے روس بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔۔۔ وہ بھارت کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہمیں روس پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سچے دوست کی ضرورت ہے۔" اپنی تجارت کو وسعت دیں۔۔۔ ہماری ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں یقینی طور پر برآمدات کے لیے نئی منڈیوں کی ضرورت ہے۔۔۔ مجھے یقین ہے کہ اس فورم کے اجلاس کے بعد، ہم اگلے سال نتائج دیکھیں گے، اور ہماری برآمدات بہت سے شعبوں میں بڑھیں گی جن کی پہلے کمی تھی۔"
