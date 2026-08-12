روس نے بھارت کے سابق سی جے آئی (CJI) ڈی وائی چندر چوڑ کو سونپی بڑی ذمہ داری، یوکرین تنازع سلجھائیں گے
روس نے یوکرین کے سرکاری اوشدمبک کے ساتھ کروڑوں ڈالر کے سرمایہ کاری تنازع میں سابق سی جے آئی ڈی وائی چندر چو
Published : August 12, 2026 at 4:51 PM IST
نئی دہلی: روس حکومت نے یوکرین کے سرکاری بینک اوشد بینک (Oshadbank) کی طرف سے دائر کیے گئے ایک سرمایہ کاری معاہدے کے تنازعہ میں بھارت کے سابق چیف جسٹس (CJI) جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ کو اپنا ثالث (Mediator) مقرر کیا ہے۔
'بار اینڈ بینچ' نے عالمی ثالثی ریویو کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بدھ کو بتایا کہ کوسٹاریکا کی سابق وزیر تجارت ڈیا لا جمینیز تین رکنی ٹربیونل کی سربراہی کریں گی۔ روس اور یوکرین کے اوشد بینک دونوں نے مل کر جمینیز کو ٹربیونل کا سربراہ چنا ہے۔
روس اور یوکرین کے درمیان دوطرفہ سرمایہ کاری معاہدہ
تیسرے رکن یونان (گریس) کے ستاوروس بریکولاکس ہیں، جو نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے پروفیسر ہیں۔ یہ معاملہ روس اور یوکرین کے درمیان 1998 میں ہوئے دوطرفہ سرمایہ کاری معاہدے سے جڑا ہوا ہے۔
یوکرین میں اثاثوں کو لے کر تنازعہ
اوشد بینک (Oshadbank) کا دعویٰ ڈونیٹسک، لوہانسک، خیرسون اور زاپوریژیا کے خطوں میں اس کے اثاثوں اور کارروائیوں سے متعلق ہے۔ بینک نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کے بعد، خاص طور پر 2022 میں بڑے پیمانے پر ہونے والے حملے کے بعد، اس نے یہ اثاثے کھو دیے۔ مانا جا رہا ہے کہ یہ دعویٰ سینکڑوں ملین ڈالر کا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، اوشد بینک نے ثالثی (آربیٹریشن) کا عمل تب شروع کیا جب جولائی 2025 میں روس کو بھیجے گئے تنازعہ کے نوٹس کا مبینہ طور پر کوئی جواب نہیں ملا۔
چندر چوڑ نے پہلے روس کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا
یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جسٹس چندر چوڑ کو پہلے ونٹرشال ڈیا (Wintershall Dea) اور یوکرینیبرگو (Ukrenergo) کی طرف سے کیے گئے معاہدے کے دعووں میں بھی اپنا ثالث بنانے کی تجویز دی گئی تھی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ روس نے یہ تجویز اسی دن دی تھی، جس دن مستقل ثالثی عدالت (Permanent Court of Arbitration) نے انہیں ونٹرشال کیس میں 'نامزد کرنے والا اتھارٹی' (Appointing Authority) مقرر کیا تھا۔ روس کی اس تجویز کی معلومات کا انکشاف کرنے کے بعد جسٹس چندر چوڑ اس عہدے سے بھی ہٹ گئے تھے۔
'ایسٹرز' کے پارٹنر اولیکسی ڈیڈکوسکی
اوشد بینک کی طرف سے 'کوئن ایمینوئل ارکہارٹ اینڈ سلیوان' لا فرم کے پارٹنر ایپامینڈاس ٹرائینٹافیلو اور الیکس گیربی کیس لڑیں گے۔ ان کے ساتھ 'ایسٹرز' کے پارٹنر اولیکسی ڈیڈکوسکی، اینڈری پوزہیڈایو اور اوکسانا لیگکا موقف پیش کریں گے۔
روس کی طرف سے 'پینا گولڈ برگ' کے پارٹنر اینڈریا پینا، وکیل پرتیوش پنجوانی اور سینئر ایسوسی ایٹ دیمیتریوس پاپاجارجیو روس کی طرف سے وکالت کریں گے۔