’آر ایس ایس کا مطلب، راشٹریہ سرنڈر سنگھ‘: رام مادھو کے بیان پر راہل گاندھی کا شدید ردعمل
آر ایس ایس رہنما رام مادھو نے امریکہ میں مباحثہ کے دوران سوال کیا تھاکہ “بھارت آخر کہاں امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا؟”
Published : April 25, 2026 at 7:48 PM IST
نئی دہلی : نئی دہلی میں سیاسی ماحول اس وقت گرم ہوگیا جب کانگریس رہنما راہل گاندھی نے آر ایس ایس کے سینئر رہنما رام مادھو کے ایک بیان پر سخت ردعمل دیتے ہوئے تنظیم کو نشانہ بنایا۔ راہول گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں آر ایس ایس کو “راشٹریہ سرینڈر سنگھ” قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تنظیم “جعلی قوم پرستی” کی نمائندگی کرتی ہے۔
یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب رام مادھو نے امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں ہڈسو انسٹی ٹیوٹ کے ایک مباحثے میں بھارت کی خارجہ اور توانائی پالیسی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ایران اور روس سے تیل خریدنے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے اور امریکہ کے ساتھ تعاون کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ “بھارت آخر کہاں امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا؟”
تاہم ان کے اس بیان پر تنقید کے بعد رام مادھو نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان “حقیقت کے مطابق درست نہیں تھا”۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے روس سے تیل کی درآمد بند کرنے پر کوئی اتفاق نہیں کیا اور نہ ہی 50 فیصد ٹیرف کو خاموشی سے قبول کیا۔ انہوں نے اپنے بیان پر معذرت بھی کی۔
دوسری جانب حکومتی ذرائع نے واضح کیا کہ بھارت اس وقت توانائی کے معاملے میں مستحکم پوزیشن میں ہے اور روس سے تیل کی درآمد جاری ہے۔ 2022 کے بعد سے بھارت نے روسی تیل کی خریداری میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جو اب کل درآمدات کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔
تنازعہ نہ صرف سیاسی بیانات کا نتیجہ ہے بلکہ بھارت کی خارجہ پالیسی اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات پر بھی بحث کو جنم دے رہا ہے۔