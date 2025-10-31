'آر ایس ایس پر پابندی لگانی چاہیے، بی جے پی اور آر ایس ایس ملک میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار'
ملکارجن کھرگے نے کہا کہ اگرمودی واقعی سردار ولبھ بھائی پٹیل کا احترام کرتے ہیں تو انہیں آر ایس ایس پر پابندی لگانی چاہیے۔
Published : October 31, 2025 at 4:39 PM IST
نئی دہلی: سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے بھی آر ایس ایس پر پابندی کا مطالبہ کیاہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور آر ایس ایس ہندوستان میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں اور اگر وزیر اعظم نریندر مودی واقعی سردار ولبھ بھائی پٹیل کے خیالات کا احترام کرتے ہیں تو انہیں آر ایس ایس پر پابندی لگانے کا فیصلہ لینا چاہئے۔
کھرگے نے کہا، "یہ میرے ذاتی خیالات ہیں اور میں کھلے عام کہتا ہوں کہ آر ایس ایس پر پابندی لگنی چاہیے۔ اگر وزیر اعظم ولبھ بھائی پٹیل کے خیالات کا احترام کرتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے۔ ملک میں تمام برائیاں اور امن و امان کے مسائل بی جے پی اور آر ایس ایس کی وجہ سے ہیں۔"
#WATCH | Delhi: When asked if RSS should be banned again, Congress national president Mallikarjun Kharge says, " these are my personal views and i openly say that there should be one (a ban on the rss). if pm respects the views presented by vallabhbhai patel, this should be done.… pic.twitter.com/Yb8lgOi3Fu— ANI (@ANI) October 31, 2025
کھرگے نے کہا کہ سردار پٹیل اور آئرن لیڈی اندرا گاندھی نے ملک کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے سردار پٹیل کے شیاما پرساد مکھرجی کو لکھے خط کو یاد کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گاندھی کی موت کے بعد آر ایس ایس کی تقریبات پر پابندی لگانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔
آر ایس ایس نے مٹھائیاں تقسیم کیں
انہوں نے زور دے کر کہا کہ آر ایس ایس نے مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد مٹھائیاں تقسیم کیں۔ کھرگے نے کہا کہ پٹیل نے ایک خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ آر ایس ایس کے ارکان نے گاندھی کے قتل کا جشن منایا، ان پر پابندی لگانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ انہوں نے یہ خط شیاما پرساد مکھرجی کو لکھا۔ آر ایس ایس کے ارکان کی تقریریں زہر سے بھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے گاندھی کے قتل کے بعد مٹھائیاں تقسیم کیں۔ انہوں نے یہ خط گولوالکر کو بھی لکھا تھا۔
آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کی درخواست
اس سے قبل کرناٹک کے وزیر پرینک کھرگے، کانگریس صدر کے بیٹے نے ریاستی وزیر اعلیٰ سدارامیا پر زور دیا کہ وہ سرکاری اسکولوں، کالجوں اور مندروں میں آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی لگائیں۔ انہوں نے تنظیم پر نوجوانوں کی برین واشنگ اور ایسے خیالات کو فروغ دینے کا الزام لگایا جو آئین کے خلاف ہیں۔
اکھلیش یادو نے بھی آر ایس ایس پر پابندی کا مطالبہ کیا
سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے بھی سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر لکھنؤ میں پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس کر کے مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل نے ریاستوں کو متحد کیا اور ہندوستان کو اتحاد میں ڈھالا۔ ان کی شراکت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج ملک کو ایک بار پھر ان کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔
اکھلیش یادو نے کہا کہ کانگریس کے قومی صدر کا حال ہی میں آر ایس ایس پر پابندی لگانے کا مطالبہ بالکل درست ہے۔ آر ایس ایس اور بی جے پی ملک میں نفرت اور تشدد پھیلا رہے ہیں۔ سردار پٹیل نے بھی اپنے دور میں آر ایس ایس پر پابندی لگا دی تھی۔ اب تک ملک میں آر ایس ایس پر تین بار پابندی لگ چکی ہے۔
سردار پٹیل نے آر ایس ایس پر پابندی کیوں لگائی؟ اکھلیش نے کہا، "ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ سردار پٹیل نے آر ایس ایس پر پابندی کیوں لگائی تھی۔ بھارت جیسا ذات پات کے نام پر دلتوں کے خلاف اتنا ظلم کسی اور ملک نے نہیں کیا ہے۔ ہمیں سردار پٹیل کے نظریات کو اپنانا چاہیے اور مساوات اور انصاف کا معاشرہ بنانا چاہیے۔"