آر ایس ایس نے پاکستان سے مذاکرات شروع کرنے کی حمایت کر دی
آر ایس ایس کے سرکردہ کارکن دتاتریہ ہوسابلے نے کہا کہ، پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے ہمیشہ کھڑکی کھلی ہونی چاہیے۔
By PTI
Published : May 13, 2026 at 11:06 AM IST
نئی دہلی: آر ایس ایس کے سرکردہ کارکن و سنگھ کے دوسرے سب سے بڑے لیڈر دتاتریہ ہوسابلے نے منگل کو کہا کہ، پاکستان کے ساتھ تعطل کو توڑنے کے لیے عوام سے عوام کا رابطہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور بات چیت کے لیے ہمیشہ ایک کھڑکی ہونی چاہیے۔
پی ٹی آئی ویڈیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، ہوسابلے نے کہا کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ہندوستان کا اعتماد کھو چکی ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ سول سوسائٹی رہنمائی کرے۔
VIDEO | When asked how India should deal with Pakistan, RSS General Secretary Dattatreya Hosabale, in an exclusive interview with PTI, says, " ...if pakistan is like a pinprick trying to create incidents like pulwama, etc., we have to answer appropriately according to the… pic.twitter.com/AxpH1oBWuw— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
انہوں نے کہا، "کسی ملک کی سلامتی اور عزت نفس کا تحفظ ہونا چاہیے اور اس وقت کی حکومت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی، ہمیں دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔"
آر ایس ایس کے جنرل سکریٹری نے دونوں ممالک کے درمیان تعطل کو توڑنے میں عوام سے عوام کے رابطے کو کلیدی قرار دیا اور کہا کہ اسے "اب زیادہ سے زیادہ آزمایا جانا چاہئے"۔
جبکہ حکومت ہند ٹریک ٹو ڈپلومیسی پر خاموش ہے، کئی دانشور، بشمول اپوزیشن لیڈر، طویل عرصے سے سول سوسائٹی کی شمولیت کی وکالت کر رہے ہیں۔
ہوسابلے نے کہا کہ، "میرے خیال میں یہی ایک امید ہے، کیونکہ مجھے پختہ یقین ہے کہ بالآخر سول سوسائٹی کے تعلقات (کام کریں گے۔) کیونکہ ہمارا ثقافتی رشتہ ہے اور ہم ایک ملک رہے ہیں، لہذا، اس پر زور دینا ہوگا۔"
آر ایس ایس کے جنرل سکریٹری سے پوچھا گیا کہ بھارت کے خلاف پاکستان اور اس کی دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی سے کیسے نمٹنا چاہیے۔
انہوں نے ممبئی، پلوامہ اور پہلگام جیسے دہشت گردانہ حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "دیکھیں ہر چیز کو (سفارتی طور پر) آزمایا گیا ہے اور پاکستان مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ تجارت، ویزوں کا اجراء بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ "بات چیت کے لیے ہمیشہ ایک کھڑکی (کھلی) ہونی چاہیے"۔
ہوسابلے نے مزید کہا کہ اسی لیے سفارتی تعلقات برقرار رکھے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وہاں (پاکستان میں) ماہرین تعلیم، کھلاڑیوں، سائنس دانوں اور کمیونٹی لیڈروں کو آگے آنا چاہئے، کیونکہ ان کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت نے ہندوستان سے نفرت کو فروغ دیا ہے۔
