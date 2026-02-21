آر ایس ایس ہتک عزت معاملہ: راہل گاندھی کی آج بھیونڈی عدالت میں پیشی
عدالت نے راہل گاندھی کو نئی ضمانت سے متعلق رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔
Published : February 21, 2026 at 8:41 AM IST
تھانے (مہاراشٹر): کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی آر ایس ایس سے متعلق ہتک عزت کے ایک مقدمے میں آج تھانے ضلع کے بھیونڈی میں مجسٹریٹ عدالت میں پیش ہوں گے۔ راہل کے بیانات پر آر ایس ایس کے ایک کارکن نے ان کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔
راہل گاندھی کے وکیل نارائن ایر نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ "کانگریس رہنما سے ضمانت کی نئی درخواست دینے کو کہا گیا ہے کیونکہ ان کے موجودہ ضامن شیوراج پاٹل چاکورکر 12 دسمبر کو انتقال کر گئے۔"
جب راہل گاندھی کو اس معاملے میں ضمانت ملی تھی تو سابق مرکزی وزیر شیوراج پاٹل ان کی ضمانت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وکیل نے کہا کہ جج نے خاص طور پر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو ہدایت کی کہ وہ نئی ضمانت کی درخواست سے متعلق رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے ذاتی طور پر عدالت میں حاضر ہوں۔
راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے کارکن راجیش کنٹے نے عدالت میں شکایت درج کرائی جس میں الزام لگایا گیا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے 2014 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران سونلے گاؤں میں ایک ریلی میں کہا تھا کہ مہاتما گاندھی کے قتل کے پیچھے آر ایس ایس کا ہاتھ تھا۔ کنٹے نے تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 500 (ہتک عزت) کے تحت اپنی شکایت میں کہا کہ اس تبصرے نے آر ایس ایس کی شبیہ کو داغدار کیا۔
مقدمے کی سماعت کے دوران کنٹے کی جرح اور دوبارہ جانچ ختم ہو گئی ہے۔ اس سے قبل اس کیس کی سماعت 20 دسمبر 2025 کو ہونی تھی، لیکن نئی ضمانت کی ضرورت کی وجہ سے اسے 17 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ 17 جنوری کو مجسٹریٹ نے کیس کی سماعت 21 فروری تک کے لیے آگے بڑھا دی۔