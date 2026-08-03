آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت جین زی اور جین الفا سے خطاب کریں گے
آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت چھ اگست کو ممبئی میں جین زی اور جین الفا سے خطاب کریں گے۔
By ANI
Published : August 3, 2026 at 5:15 PM IST
ممبئی: راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سربراہ موہن بھاگوت 6 اگست کو ممبئی کے نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر (این ایم اے سی سی) میں جین زی اور جین الفا کے ساتھ ایک سیشن کریں گے۔
ریلیز کے مطابق، یہ تقریب ہندوستان کی انٹرنیشنل موومنٹ ٹو یونائیٹڈ نیشنز (آئی آئی ایم یو) کی 15 ویں سالگرہ کے موقع پر اس کی سالانہ چیمپئن شپ کانفرنس کی افتتاحی تقریب کے ساتھ منائے ہوگی۔ تقریب میں ہندوستان بھر کے 100 سے زیادہ شہروں سے ہائی اسکول کے 2,000 طلباء کو اکٹھا کیا جائے گا۔
اس تقریب میں 15 سے 19 سال کی عمر والے طلباء شرکت کریں گے۔ اس موقع پر تبصرہ کرتے ہوئے، آئی آئی ایم یو این کے بانی، رشبھ شاہ نے کہا کہ، "قیادت نہ صرف اگلی نسل کی رہنمائی کرنا ہے، بلکہ اسے سننا بھی ہے۔ ہندوستان کے سفر کے اس نازک موڑ پر، ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ اس مکالمے کی ضرورت ہے۔ میں موہن بھاگوت جی کا شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اس تنقیدی اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے ہماری دعوت کو قبول کیا۔"
بھاگوت کے خطاب سے آئی آئی ایم یو این کی سالانہ چیمپئن شپ کانفرنس کا آغاز ہوگا، جہاں طلباء مقامی، قومی اور بین الاقوامی مسائل پر بحث اور غور و خوض کریں گے۔ ہر سال، آئی آئی ایم یو این 108 کانفرنسوں اور ہزاروں شہری مصروفیات اور کمیونٹی مداخلتوں کا اہتمام کرتا ہے جس کی قیادت مکمل طور پر 15-24 سال کی عمر کے نوجوانوں کی طرف سے 11-19 سال کی عمر کے طلباء کے لیے کی جاتی ہے۔ افتتاحی تقریب "دنیا کو متحد کرنے میں نوجوانوں کا کردار، ہندوستانی راستہ" کے موضوع پر مرکوز ہوگی۔
رشبھ شاہ کے ذریعہ 2011 میں قائم کیا گیا، آئی آئی ایم یو این ایک عوامی امور کا پلیٹ فارم ہے جو بھارت کے خیالات کو پھیلا کر اور موجودہ لیڈروں کو حساس بنا کر دنیا کو متحد کرنے کے لیے وقف ہے۔ پچھلے 15 سالوں میں، تنظیم کو 15- 24 سال کی عمر کے افراد چلا رہے ہیں۔ ان میں ست بہت سے شرکاء اور منتظمین منتخب نمائندے، سرکاری ملازمین، مصنفین، وکلاء، اداکار اور کاروباری رہنما بن چکے ہیں۔
تنظیم کے مشاورتی بورڈ میں اجے پیرامل، دیپک پاریکھ، نادر گودریج، ششی تھرور، جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، کرن جوہر، مسلح افواج کے سابق سربراہان اور پی ٹی اوشا سمیت مختلف شعبوں کے ممتاز رہنما شامل ہیں۔
اب اپنے 15 ویں سال میں، آئی آئی ایم یو این کے پروگرام پورے ہندوستان اور 40 ممالک کے 275 شہروں پر محیط ہیں، جو ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ اسکولوں اور کالجوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے سات کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچ رہے ہیں۔
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