موہن بھاگوت نے ہندو سماج کے متحد ہونے پر دیا زور، کہا، کسی سے خطرہ نہیں، لیکن چوکنا رہیں، کم از کم تین بچے پیدا کریں
بھاگوت نے لکھنؤ میں کہا: "ہر ایک کو UGC قانون پر عمل کرنا چاہیے؛ ہندوؤں کو کم از کم تین بچے پیدا کرنے چاہیے۔"
Published : February 18, 2026 at 9:44 AM IST
لکھنؤ: راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سربراہ موہن بھاگوت نے اپنے لکھنؤ دورے میں سماجی ہم آہنگی کی ایک میٹنگ میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا، "سب کو یو جی سی قانون پر عمل کرنا چاہیے، اگر قانون غلط ہے تو اسے بدلنے کا راستہ موجود ہے۔ ذاتیں تنازعات کی وجہ نہیں بننی چاہئیں۔ اگر معاشرے میں اپنائیت کا جذبہ ہوگا تو ایسے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ جو گرے ہیں انہیں اٹھانا چاہیے۔ ہر کوئی ہمارا اپنا ہے۔"
موہن بھاگوت نے کہا، "دنیا تال میل سے ترقی کرتی ہے، نہ کہ تصادم سے۔ ایک شخص کو دبا کر دوسرے کو کھڑا کرنے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔" بھاگوت نے مزید کہا کہ ہر ہندو جوڑے کو تین بچے پیدا کرنے چاہئیں۔ جس معاشرے میں تین سے کم بچے ہوں وہ مستقبل میں فنا ہو جائے گا۔ یہ بات ہمارے خاندانوں میں نوبیاہتا جوڑے کو بتانی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ہندو سماج کو منظم اور بااختیار بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے لیکن ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ ہندوؤں کی گھٹتی آبادی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے تبدیلی مذہب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر واپسی کے کام میں تیزی لائی جائے۔
موہن بھاگوت نے کہا کہ ہمیں ہندو مذہب میں واپس آنے والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دراندازوں کا پتہ لگانا، انہیں ختم کرنا اور ملک بدر کرنا ضروری ہے۔ انہیں ملازمت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آہنگی کا فقدان امتیازی سلوک کا باعث بنتا ہے۔ ہم سب ایک ملک، ایک مادر وطن کے بیٹے ہیں۔ بحیثیت انسان، ہم سب ایک ہیں۔ کسی زمانے میں کوئی امتیاز نہیں تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امتیازی سلوک ایک عادت بن گئی ہے، جس کا خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سناتن نظریہ ہم آہنگی کا نظریہ ہے۔
سرسنگھ چالک نے کہا کہ "ہندوستان ایک ہندو قوم ہے، تمام ہندو ہمارے بہن بھائی ہیں۔" سنگھ کے کارکنوں کو سماج کے ایسے طبقے تک پہنچنا چاہیے جو سنگھ سے قریب نہ ہو۔ ہمیں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کرنے چاہئیں۔ یہ تعلقات چوراہے سے شروع ہو کر خاندان تک بڑھنے چاہئیں۔ ہمیں سب کو اپنا سمجھنا چاہیے۔
بھاگوت نے کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے، لیکن اس کا استعمال نظم و ضبط سے ہونا چاہیے۔ کتنی دیر تک کیا دیکھنا ہے اس کی ایک حد ہونی چاہیے۔ سائنس اے آئی، ٹی وی، موبائل فونز اور فلموں کے نقصانات کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ نئی نسل کو اس سب سے آگاہ کیا جانا ضروری ہے۔
