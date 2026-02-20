جیت کا 'سنگھ' منتر: موہن بھاگوت کوچوں اور کھلاڑیوں میں ڈالیں گے نظریاتی طاقت
راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سربراہ ڈاکٹر موہن بھاگوت دو روزہ دورے (21-22 فروری) پر میرٹھ پہنچے۔
Published : February 20, 2026 at 11:20 AM IST
میرٹھ، اترپردیش: آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت 20 اور 21 فروری کو میرٹھ میں ہوں گے۔ وہ انٹرایکٹیو پروگراموں میں حصہ لیں گے۔ وہ 28 اضلاع کے 500 سے زائد کھلاڑیوں اور کوچز سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ ان کے پروگرام میں کسی بھی پارٹی کے لیڈروں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سربراہ ڈاکٹر موہن بھاگوت دو روزہ دورے پر میرٹھ پہنچ گئے ہیں۔ وہ لکھنؤ سے وندے بھارت ٹرین پر پہنچے۔
سکیورٹی ایجنسیاں ہائی الرٹ پر
تاہم اس دورے کے دوران ہردوئی میں ٹرین پر پتھراؤ کی اطلاعات کے پیش نظر سکیورٹی ایجنسیاں ہائی الرٹ پر ہیں۔ میرٹھ پہنچنے پر ٹرین کی ایک بوگی کا شیشہ ٹوٹا ہوا پایا گیا۔ آر ایس ایس سربراہ کو سخت سکیورٹی میں میرٹھ کے کیشو کنج لے جایا گیا۔
سکیورٹی کا ناقابل تسخیر قلعہ
مقام، مادھو کنج، Z+ سکیورٹی کی وجہ سے چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ آر ایس ایس کے عہدیداروں کو بھی سرکاری 'انٹری' کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
ایتھلیٹس کا اجتماع
ڈائیلاگ سیمینار میں 28 اضلاع سے تقریباً 500 کھلاڑی اور کوچ شرکت کریں گے، جن میں سابق کرکٹرز سریش رائنا، بھونیشور کمار اور پیرا ایتھلیٹس شامل ہیں۔ موہن بھاگوت کھلاڑیوں کے خیالات سنیں گے۔ مادھو کنج میں ہونے والا کھلاڑی ڈائیلاگ سیمینار بہت خاص ہونے والا ہے۔
پروگرام کا خاکہ
آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت دوپہر ایک بجے کے قریب کھلاڑیوں سے خطاب کریں گے۔ خطاب کے بعد کھلاڑی سلپس پر اپنے سوالات لکھیں گے جس کا سرسنگھ چالک براہ راست جواب دیں گے۔ پہلی بار، سنگھ اتنے بڑے پیمانے پر کھلاڑیوں کے ساتھ نظریاتی بحث کر رہا ہے، تاکہ کھیلوں کے ذریعے سماجی ہم آہنگی کا پیغام دیا جا سکے۔
جرمن ہینگر اور مضبوط انتظامات
تقریب کے لیے ایک شاندار واٹر پروف جرمن ہینگر نصب کیا گیا ہے۔ پورے انتظامات کو 30 مختلف محکموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری سنگھ کے تیار رضاکاروں کے کندھوں پر ہے۔ واضح رہے کہ 21 فروری کو موہن بھاگوت سماج کے دیگر روشن خیال طبقوں سے ملاقات کریں گے اور پھر اتراکھنڈ روانہ ہوں گے۔