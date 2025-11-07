"آر ایس ایس اور بی جے پی نے کبھی اپنے دفاتر میں وندے ماترم نہیں گایا": کھرگے نے کیا طنز
کھرگے نے کہا کہ آج تک کانگریس کی ہر میٹنگ میں وندے ماترم فخر اور حب الوطنی کے ساتھ گایا گیا ہے۔
Published : November 7, 2025 at 3:18 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے جمعہ کو کہا کہ کانگریس پارٹی قومی گیت وندے ماترم کی فخریہ پرچم بردار رہی ہے۔ قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر کھرگے نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو نشانہ بنایا۔ کھرگے نے دعویٰ کیا کہ یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جو لوگ آج قوم پرستی کے خود ساختہ محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی شاخوں یا دفتروں میں وندے ماترم نہیں گایا۔
آر ایس ایس، بی جے پی نے کبھی وندے ماترم یا قومی ترانہ جن گنا من نہیں گایا: کھرگے
کھرگے نے طنزیہ انداز میں کہا، "یہ انتہائی ستم ظریفی ہے کہ جو لوگ آج قوم پرستی کے خود ساختہ محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آر ایس ایس اور بی جے پی نے اپنی شاخوں یا دفاتر میں کبھی وندے ماترم یا ہمارا قومی ترانہ جن گان من نہیں گایا۔ اس کے بجائے، وہ "نمستے سدا وتسلے" گاتے رہتے ہیں، جو قوم کا نہیں بلکہ ان کی تنظیموں کی تعریف کرنے والا گانا ہے"۔
کانگریس، وندے ماترم کی فخریہ پرچم بردار: کھرگے
کانگریس صدر نے یہ بھی کہا کہ آج تک کانگریس کی ہر میٹنگ میں وندے ماترم فخر اور حب الوطنی کے ساتھ گایا گیا ہے۔ کھرگے نے ایک بیان میں کہا، "کانگریس وندے ماترم کی قابل فخر پرچم بردار رہی ہے۔ 1896 میں کلکتہ میں کانگریس کے اجلاس کے دوران، اس وقت کے کانگریس صدر رحمت اللہ سیانی کی قیادت میں، گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور نے پہلی بار عوامی طور پر وندے ماترم گایا تھا۔ اس لمحے نے جدوجہد آزادی میں نئی جان ڈال دی۔"
انہوں نے کہا کہ کانگریس سمجھتی ہے کہ برطانوی سلطنت کی جانب سے، "تقسیم کرو اور حکومت کرو"، مذہبی، ذات پات اور علاقائی شناختوں کا استحصال کرنے کی پالیسی ہندوستان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے خلاف وندے ماترم ایک حب الوطنی کے گیت کے طور پر ابھرا جس نے مادر ہند کی آزادی کے لیے تمام ہندوستانیوں کو متحد کیا۔
وندے ماترم پر کانگریس اور بی جے پی کی جھڑپ!
کھرگے نے کہا، "1905 میں بنگال کی تقسیم سے لے کر ہمارے بہادر انقلابیوں کی آخری سانسوں تک، وندے ماترم پورے ملک میں گونجتا رہا۔ یہ لالہ لاجپت رائے کے پرکاشن (اشاعت) کا عنوان تھا، جرمنی میں لہرائے گئے بھیکاجی کاما کے جھنڈے پر کندہ تھا اور یہ پنڈت رام پرساد بسملی کی مشہور برطانوی تنظیم گیمرلی کے نام سے مشہور وندے ماترم میں بھی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔
'عوام کے گیت' کسی پر مسلط نہیں کیے جاتے
کانگریس کے صدر ملیکارجن کھرگے کے مطابق، 1915 میں مہاتما گاندھی نے لکھا تھا کہ تقسیم کے دور میں بنگال میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وندے ماترم سب سے زیادہ طاقتور جنگ بن گیا تھا اور یہ ایک سامراج مخالف نعرہ تھا۔ کھرگے نے نوٹ کیا کہ 1938 میں پنڈت نہرو نے لکھا، "30 سال سے زیادہ عرصے سے، یہ گانا براہ راست ہندوستانی قوم پرستی سے جڑا ہوا ہے۔ ایسے 'عوام کے گیت' کسی پر مسلط نہیں کیے جاتے۔ وہ اپنی مرضی سے بلندیاں حاصل کرتے ہیں۔"
کھرگے نے وضاحت کی وندے ماترم کو قومی گیت کے طور پر کس نے تسلیم کیا؟
انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش قانون ساز اسمبلی نے 1937 میں وندے ماترم گانا شروع کیا، جب پروشوتم داس ٹنڈن اس کے اسپیکر تھے۔ کانگریس کے صدر کھرگے نے کہا، "اسی سال، انڈین نیشنل کانگریس نے، پنڈت نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، سبھاش چندر بوس، رابندر ناتھ ٹیگور اور آچاریہ نریندر دیو کی قیادت میں، وندے ماترم کو باضابطہ طور پر قومی گیت کے طور پر تسلیم کیا اور تنوع میں ہندوستان کے اتحاد کی علامت کے طور پر اس کی حیثیت کی تصدیق کی۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1925 میں اپنے قیام کے بعد سے، آر ایس ایس نے اپنی عالمگیر تنظیم و تعظیم کے باوجود وندے ماترم سے گریز کیا ہے اور اس گانے کا تذکرہ اس کے متن یا ادب میں ایک بار بھی نہیں ہے۔
سنگھ پریوار نے قومی تحریک میں ہندوستانیوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا
کانگریس صدر نے کہا، "یہ ایک مشہور حقیقت ہے کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور سنگھ پریوار نے قومی تحریک میں ہندوستانیوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، 52 سال تک قومی پرچم نہیں لہرایا، ہندوستان کے آئین کا غلط استعمال کیا، انہوں نے باپو اور بابا صاحب امبیڈکر کے پتلے جلائے اور سردار پٹیل کے الفاظ میں گاندھی جی کے قتل میں شریک تھے۔"
انہوں نے کہا، "دوسری طرف، کانگریس پارٹی وندے ماترم اور جن گنا من دونوں پر بہت فخر کرتی ہے۔ دونوں گیت کانگریس کے ہر اجلاس اور تقریب میں عقیدت کے ساتھ گائے جاتے ہیں، جو ہندوستان کے اتحاد اور فخر کی علامت ہیں۔"
کانگریس کی ہر میٹنگ میں وندے ماترم کا گیت
کھرگے نے کہا کہ کانگریس کی ہر میٹنگ میں وندے ماترم کو حب الوطنی کے جذبے سے گایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک کانگریس کی ہر میٹنگ میں وندے ماترم فخر اور حب الوطنی کے ساتھ گایا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کانگریس پارٹی وندے ماترم، ہماری مادر وطن کے لازوال گیت، ہمارے اتحاد کی پکار اور ہندوستان کی لافانی روح کی آواز میں اپنے اٹل ایمان کی تصدیق کرتی ہے۔