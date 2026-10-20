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آر ایس ایس آئین مخالف ہے جو مانتا ہے خواتین مردوں کی ملکیت ہیں، راہول گاندھی

راہل گاندھی نےکہا کہ وہ شیو شکتی میں یقین رکھتےہیں اور اسی وجہ سے انہیں آر ایس ایس سے لڑنے میں بہت خوشی ملتی ہے۔

آر ایس ایس آئین مخالف ہے جو مانتا ہے خواتین مردوں کی ملکیت ہیں، راہول گاندھی
آر ایس ایس آئین مخالف ہے جو مانتا ہے خواتین مردوں کی ملکیت ہیں، راہول گاندھی (FILE PHOTO: ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2026 at 8:55 PM IST

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نئی دہلی: کانگریس کے رہنما راہول گاندھی نے منگل کو آر ایس ایس کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ مردوں کا آئین مخالف فرقہ ہے جو خواتین کو ملکیت مانتے ہیں۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے یہ بھی کہا کہ وہ شیو کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں آر ایس ایس سے لڑنے میں بہت خوشی ملتی ہے۔

راہول گاندھی نے ایکس پر لکھا آر ایس ایس صرف مردوں کی تنظیم ہے جو آئین کے خلاف ہے اور اس کا ماننا ہے کہ خواتین مردوں کی ملکیت ہیں۔ میں شیوا شکتی میں یقین رکھتا ہوں۔

کانگریس کے سابق صدر نے کہا اس لیے مجھے ان سے لڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی بہت سی خواتین میرے ساتھ ہیں،"۔ گاندھی کے تبصرے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے یوم تاسیس کے موقع پر آئے۔

ناگپور میں اپنی "وجئے دشمی" تقریر میں، آر ایس ایس کے سربراہ بھاگوت نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی کی تحریکیں بنیادی مسائل کو حل نہیں کرتی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے احتجاج، حل فراہم کرنے کے بجائے، سیاسی مفادات اور معاشرے میں تقسیم کو ہوا دینے کا آلہ بن سکتے ہیں۔

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آر ایس ایس آئین مخالف
RAHUL GANDHI

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