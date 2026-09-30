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بحیرۂ عرب میں ایرانی کشتی سے تین ہزار کروڑ روپے کی منشیات ضبط، پانچ پاکستانی شہری گرفتار

25 ستمبر کو لکشدیپ کے قریب کی جانے والی کارروائی میں کشتی چلانے والے پانچ پاکستانی شہریوں کو حراست میں لیا گیا۔ انڈین کوسٹ گارڈ

Rs 3,000 Crore Drugs Seized From Iranian Boat In Arabian Sea; 5 Pak Nationals Detained, Urdu News
بحیرۂ عرب میں ایرانی کشتی سے تین ہزار کروڑ روپے کی منشیات ضبط (X@IndianCoastGuard)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2026 at 10:32 AM IST

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احمد آباد، گجرات: بحیرۂ عرب میں ایرانی کشتی سے تین ہزار کروڑ روپے کی منشیات کو ضبط کر لیا گیا ہے، جس میں پانچ پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ انڈین کوسٹ گارڈ (Indian Coast Guard) نے گجرات اے ٹی ایس (ATS) کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی کے دوران بحیرۂ عرب میں ایک ایرانی کشتی سے 526 کلوگرام میتھامفیٹامائن (Methamphetamine) اور ہیروئن ضبط کی ہے۔

بتایا گیا ہے کہ جس کی عالمی مارکیٹ میں مالیت 3,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ کوسٹ گارڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 25 ستمبر کو لکش دیپ (Lakshadweep) کے قریب کی جانے والی اس کارروائی میں اس کشتی کو چلانے والے پانچ پاکستانی شہریوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔

ضبط ممنوعہ اشیاء میں اعلیٰ معیار کی میتھامفیٹامائن

بیان کے مطابق، خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کوسٹ گارڈ کے دستوں نے سمندری اور فضائی نگرانی کی اور مشکوک کشتی (Dhow) کا سراغ لگایا۔ اس کے بعد لکش دیپ کے مغرب میں اس کا پیچھا کر کے اس پر چھاپہ مارا گیا۔ کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ ضبط کی گئی ممنوعہ اشیاء میں اعلیٰ معیار کی میتھامفیٹامائن اور ہیروئن شامل ہیں۔

مزید قانونی کارروائی کے لیے ممبئی میں تفتیش

اس کشتی، اس کے عملے اور ضبط شدہ منشیات کو مسلح سکیورٹی کی نگرانی میں مشترکہ پوچھ گچھ اور مزید قانونی کارروائی کے لیے ممبئی لایا گیا ہے۔ یہ آپریشن گجرات اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ (ATS) کے ساتھ قریبی تال میل کے ذریعے انجام دیا گیا۔

Rs 3,000 Crore Drugs Seized From Iranian Boat In Arabian Sea; 5 Pak Nationals Detained, Urdu News
بحیرۂ عرب میں ایرانی کشتی سے تین ہزار کروڑ روپے کی منشیات ضبط (X@IndianCoastGuard)

بین الاقوامی منشیات کی اسمگلنگ روکنے کوششیں تیز

گجرات ریاستی اے ٹی ایس نے بھی پانچ پاکستانی شہریوں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ اے ٹی ایس اس آپریشن کے حوالے سے آج بعد میں میڈیا کو تفصیلی بریفنگ دینے والی ہے۔ یہ بڑی ضبطی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سکیورٹی ایجنسیوں نے سمندری راستے سے بین الاقوامی منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔

آپریشن کی نگرانی اور سمندری کارروائی کی صلاحیت

کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ اس آپریشن نے اس کی نگرانی اور سمندری کارروائیوں کی صلاحیتوں اور بھارت کے سمندری خطوں میں غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے عزم کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کارروائی سے بین الاقوامی منشیات کے سنڈیکیٹس کے مالیاتی نیٹ ورک کو توڑنے اور مصنوعی منشیات (Synthetic Drugs) کو بھارتی سرزمین تک پہنچنے سے روکنے میں بڑی مدد ملے گی۔

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TAGGED:

ہیروئن ضبط
HEROIN SEIZED
GUJARAT ATS
IRANIAN BOAT
INDIAN COAST GUARD

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