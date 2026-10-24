دہلی کے تاجروں کی راہل گاندھی سے درخواست: 'تہوار پر مت کریں ریلی، ڈوب جائیں گے دس ہزار کروڑ'
سی ٹی آئی نے راہل گاندھی سے ریلی ملتوی کرنے کو کہا، کیونکہ تہواروں کے سیزن میں 10,000 کروڑ روپے کے نقصان کا خدشہ ہے۔
Published : October 24, 2026 at 1:59 PM IST
نئی دہلی: تہواروں کے سیزن کے درمیان دہلی میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ جہاں اپوزیشن ایک بڑی ریلی کی تیاری کر رہا ہے، جب کہ دہلی کے تاجر اس ریلی کے وقت کو لے کر بے حد فکر مند ہیں۔ تاجروں کی معروف تنظیم چیمبر آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (CTI) نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 1 نومبر کو رام لیلا میدان میں ہونے والی 'انڈیا' (INDIA) اتحاد کی مہا ریلی کو 10 نومبر کے بعد تک کے لیے ٹال دیا جائے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ دھنتیرس اور دیوالی سے ٹھیک پہلے ہونے والی اس ریلی سے دہلی میں 10,000 کروڑ روپے کا کاروبار متاثر ہو سکتا ہے۔
تہوار پر بھاری نقصان کا خدشہ
سی ٹی آئی کے چیئرمین برجیش گوئل نے راہل گاندھی کو بھیجے گئے خط میں لکھا ہے کہ دھنتیرس اور دیوالی کا وقت سال کا سب سے بڑا بزنس سیزن ہوتا ہے۔ اس سال 6 نومبر کو دھنتیرس اور 8 نومبر کو دیوالی ہے۔ اس کے بعد 10 نومبر کو بھائی دوج کا تہوار ہے۔ تاجروں کا اندازہ ہے کہ اس دوران دہلی میں سونا چاندی، الیکٹرانکس، کپڑے، برتن، ڈرائی فروٹس، مٹھائیاں، گاڑیاں اور گفٹ آئٹمز کا تقریباً 25,000 کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ تہوار سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے بازاروں میں گاہکوں کا بھاری ہجوم امڈتا ہے۔ ایسے نازک وقت پر اتنی بڑی ریلی کرنے سے کاروبار پوری طرح ٹھپ ہو سکتا ہے۔
Chamber of Trade & Industry (CTI) writes to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi to postpone the Congress rally planned for Nov 1 at Ramlila Maidan to after Bhai Dooj (Nov 10). https://t.co/m3veJOa9HJ— ANI (@ANI) October 24, 2026
ان 20 اہم بازاروں پر پڑے گا براہ راست اثر
رام لیلا میدان کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں دہلی کے تقریباً 20 سب سے بڑے تھوک (ہول سیل) اور پرچون (ریٹیل) بازار آتے ہیں۔ اگر ریلی ہوتی ہے تو ان بازاروں میں کام کرنے والے تاجروں اور آنے والے گاہکوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
- • چاندنی چوک اور صدر بازار
- • چاوڑی بازار اور کھاری باؤلی
- • کرول باغ اور بھاگیرتھ پیلس
- • کشمیری گیٹ، نئی سڑک اور موری گیٹ
- • کناری بازار، دریبہ کلاں اور دریچہ
- • دریا گنج، اجمیری گیٹ اور جامع مسجد
- • آزاد مارکیٹ اور دیش بندھو گپتا روڈ کے بازار
ریلی کی وجہ سے ہونے والی پولیس بیریکیڈنگ، ٹریفک ڈائیورژن اور پبلک ٹرانسپورٹ پر ممکنہ پابندیوں کی وجہ سے ان بازاروں میں مال کی سپلائی رک جائے گی۔
بیرونی ریاستوں کے خریدار دور رہ سکتے ہیں
دہلی ملک کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے۔ تہواروں کے دنوں میں اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان جیسی ریاستوں سے ہزاروں چھوٹے تاجر اور عام خریدار پرانی دہلی اور نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے راستے یہاں آتے ہیں۔ رام لیلا میدان ان دونوں اسٹیشنوں کے بے حد قریب ہے۔ سی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر بھاری ہجوم اور جام کی صورتحال کو دیکھ کر بیرونی ریاستوں کے خریدار دہلی آنے سے گریز کریں گے، جس سے تھوک تجارت کو کرارا جھٹکا لگے گا۔
اکتوبر میں پہلے ہی ہو چکا ہے 3,000 کروڑ کا نقصان
خط میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں کنوٹ پلیس، انڈیا گیٹ اور سینٹرل دہلی میں ہونے والے مختلف مظاہروں، مارچ اور وی آئی پی موومنٹ کے باعث راستے بند رہے۔ اس کی وجہ سے دہلی کے تاجر پہلے ہی تقریباً 3,000 کروڑ روپے کا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ ایسے میں ایک اور بڑی ریلی تاجروں کی کمر توڑ دے گی۔ سی ٹی آئی نے واضح کیا کہ وہ کسی جمہوری احتجاج کے خلاف نہیں ہیں، لیکن تہواروں کے سیزن میں ایسی ریلیوں سے بچا جانا چاہیے۔
کیوں ہو رہی ہے یہ مہا ریلی؟
یہ ریلی 'انڈیا' اتحاد کی طرف سے الیکشن کمیشن اور حکومت کے خلاف بلائی گئی ہے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ ووٹر لسٹوں کی خصوصی جامع نظرثانی (SIR) میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، جسے انہوں نے "ووٹ چوری" کا نام دیا ہے۔ اپوزیشن اس معاملے پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں 12 اکتوبر کو دہلی میں ایک 'جمہوریت مارچ' بھی نکالا گیا تھا اور 13 اکتوبر کو راہل گاندھی کے گھر پر اپوزیشن رہنماؤں کی میٹنگ میں اس تحریک کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔