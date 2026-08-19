اجین اوور برج لوڈ ٹیسٹنگ پر اویسی کا طنز، کہا کمال کے 'دماغی' لوگ ہیں، بی جے پی ایم پی کا جوابی حملہ
اویسی کے تبصرے پر ردعمل دیتے ہوئے بی جے پی کے رکنِ پارلیمنٹ انیل فیروجیا نے کہا کہ شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔
Published : August 19, 2026 at 8:59 AM IST
اُجین: ایک سیاسی تنازع اس وقت کھڑا ہو گیا جب ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا جس میں ناگ پنچمی کے تہوار سے قبل 90 فٹ طویل اوور برج کی مضبوطی جانچنے کے لیے 300 سے زیادہ سکیورٹی اہلکار اس پر کودتے ہوئے نظر آئے۔
اس ویڈیو اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے ایکس پر رد عمل دیتے ہوئے مقامی انتظامیہ پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ کچھ کمال کے... 'دماغی' لوگ ہیں۔" اس تبصرے کو 'دماغی نکسل' والے بیان پر طنز سمجھا گیا، جو وزیر اعظم نریندر مودی نے یومِ آزادی کی تقریر کے دوران دیا تھا۔
Yeh to Gazab ke ——- Dimagi hain. https://t.co/ubJyk3DmRZ— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 17, 2026
حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اویسی کے تبصرے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے ایم پی انیل فیروجیا نے اس عمل کو درست قرار دیا اور واضح کیا کہ شہریوں کی حفاظت سب سے اہم معاملہ ہے۔ فیروجیا نے کہا کہ وہ اس علاقے کے بارے میں اویسی کی جانکاری کے حوالے سے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سکیورٹی اہلکاروں کو وہاں بھیجنے سے پہلے تفصیلی ٹیسٹ کیے گئے تھے۔
فیروجیا نے سوال کیا کہ "اویسی نے کتنی بار اور کب اُجین کا دورہ کیا ہے؟ وہ مقامی صورت حال اور منظر نامے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیا ان کے پاس پل کی مضبوطی یا اس بات کی کوئی جانکاری ہے کہ یہ ٹیسٹنگ کب ہوئی؟ عوامی تحفظ کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے پہلے ہر ممکن طریقے سے پل کی جانچ کروائی تھی۔"
انہوں نے مزید سوال کیا کہ "ہم نے ملازمین کو اس پر اس وقت کودنے کے لیے کہا، جب کہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ ہم نے یہ ٹیسٹنگ اس لیے کی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اگر عوام اس کا استعمال کریں، تو بوجھ (لوڈ) کی وجہ سے کوئی ساختی خرابی یا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اس میں آخر مسئلہ کیا ہے؟" فیروجیا نے کہا کہ "اگر بعد میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا، تو یہی وہ لوگ ہوتے جو سب سے پہلے تنقید کرتے۔ عوامی تحفظ ہمارا سب سے اولین فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ ٹیسٹ کیا۔"
عقیدت مندوں کی جانب سے بھگوان ناگ چندریشور کے مندر میں حاضری دینے سے پہلے مہاکالیشور مندر کی انتظامی کمیٹی کی طرف سے ہر سال یہ لوڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سکیورٹی گارڈز تقریباً 10 منٹ تک پل پر ایک ساتھ کودتے ہیں، اور اس کے بعد محکمہ پبلک ورکس کی جانب سے سیفٹی سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔
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