حیرت انگیز! کچرے سے بنیں گی سڑکیں، اب پرالی جلانا بھول جائیں گے کسان، ہندوستان کی نئی دیسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جانیں
CSIR کی بائیو بٹومین ٹیکنالوجی کچرے سے سڑکیں بنائے گی، آلودگی کو کم کرے گی، درآمدات کو بچائے گی اور آمدنی میں اضافہ کرے گی۔
Published : April 2, 2026 at 5:02 PM IST
نئی دہلی: بھارت نے سڑکوں کی تعمیر اور ماحولیاتی تحفظ میں ایک انقلابی کامیابی حاصل کی ہے جس کے دنیا بھر میں چرچے ہو رہے ہیں۔ کونسل آف سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ (CSIR) کے سائنسدانوں نے ایک دیسی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو زرعی فضلہ (خاص طور پر دھان کے بھوسے) کو بائیو بٹومین میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ اختراع نہ صرف سڑکوں کو مضبوط کرے گی بلکہ شمالی ہندوستان میں ہر سال ہونے والی خطرناک آلودگی کا مستقل حل بھی فراہم کرے گی۔
یہ 'ویسٹ ٹو ویلتھ' ٹیکنالوجی کیا ہے؟
پیٹرولیم سے ماخوذ بٹومین، عام طور پر سڑک کی تعمیر میں استعمال ہوتا ہے، جسے ہندوستان بڑی مقدار میں درآمد کرتا ہے۔ لیکن کونسل آف سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ (CSIR) کی نئی ٹکنالوجی پراولائسز کے عمل کے ذریعے کھونٹے اور دیگر زرعی باقیات کو بغیر آکسیجن کے اعلیٰ درجۂ حرارت پر گرم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک چپچپا اور مضبوط پابند مواد بناتا ہے جسے "بائیو بٹومین" کہا جاتا ہے۔ یہ اسفالٹ کا ایک سستا اور پائیدار متبادل ہے۔
ملک کو یہ 3 بڑے فائدے
آلودگی پر حملہ
پنجاب اور ہریانہ میں پراٹھا جلانا دہلی-این سی آر کی اسموگ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اب کسان اس کچرے کو نہیں جلائیں گے بلکہ اسے بیچ کر اضافی آمدنی حاصل کر سکیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی "ویسٹ ٹو ویلتھ" کی زندہ مثال ہے۔
بڑے پیمانے پر معاشی بچت
ہندوستان اپنی باقیات کی ضروریات کا تقریباً 50 فیصد درآمد کرتا ہے، جس پر سالانہ تقریباً 30,000 کروڑ لاگت آتی ہے۔ بائیو بٹومین کے استعمال سے اس زرمبادلہ کی بچت ہوگی اور ملک خود کفیل ہوگا۔
سڑکوں کی لمبی عمر
ابتدائی ٹیسٹ، جیسے کہ ناگپور-مانسر ہائی وے (NH-44) پر پائلٹ پروجیکٹ، نے دکھایا ہے کہ بائیو بٹومین سے بنی سڑکیں شدید بارش اور گرمی کے لیے زیادہ لچکدار ہیں۔ اس سے اسفالٹ (ڈامر) کے ٹوٹنے (پھٹنے) اور چھیلنے کا مسئلہ کم ہوجاتا ہے۔
آگے کا راستہ
سی ایس آئی آر (کونسل آف سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ CSIR) کے ڈائریکٹر جنرل این کلیسیلوی کے مطابق، اس ٹیکنالوجی کو اب پرائیویٹ کمپنیوں میں بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ حکومت کا مقصد مستقبل میں قومی شاہراہوں کی تعمیر میں کم از کم 15 فیصد سے 30 فیصد بائیو بٹومین کے استعمال کو لازمی قرار دینا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف ہندوستان کی ہوا کو صاف رکھے گی بلکہ بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں ایک نئے سبز انقلاب کا آغاز کرے گی۔