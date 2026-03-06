صدر دروپدی مرمو کا گورنروں اور لیفٹیننٹ گورنروں میں بڑا ردوبدل، کئی اہم تقرریاں
ریاست تلنگانہ، مہاراشٹرا، ناگالینڈ، بہار، مغربی بنگال، تمل ناڈو میں ملے نئے گورنر اور مرکز کے زیرانتظام عللاقہ لداخ و دہلی کو ملے لیفٹیننٹ گورنر۔
Published : March 6, 2026 at 6:06 PM IST
نئی دہلی: بھارت کی صدر دروپدی مرمو نے ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گورنروں اور لیفٹیننٹ گورنروں کی تقرریوں اور تبادلوں کا بڑا اعلان کیا ہے۔ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق نئی تقرریاں اور تبادلے اس وقت نافذ ہوں گے جب متعلقہ عہدیدار اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
اس اعلان کے تحت ہماچل پردیش کے موجودہ گورنر شیو پرتاپ شکلا کو تلنگانہ کا نیا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور متعدد مرتبہ رکن اسمبلی، راجیہ سبھا کے رکن اور مرکزی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔
دوسری جانب تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما کو مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ ریاست تریپورہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور 2018 سے 2023 تک ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔
اسی طرح بہار کے سابق وزیر نند کشور یادو کو ناگالینڈ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ طویل عرصے تک بہار کی سیاست میں سرگرم رہے اور ریاستی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔
ریٹائرڈ فوجی افسر سید عطا حسنین کو بہار کا نیا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ بھارتی فوج میں تقریباً چار دہائیوں تک خدمات انجام دے چکے ہیں اور سری نگر میں تعینات ایکس وی کارپس سمیت کئی اہم فوجی فارمیشنز کی قیادت کر چکے ہیں۔
ادھر تمل ناڈو کے گورنر آر این روی کو مغربی بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ ایک سابق آئی پی ایس افسر ہیں اور انٹیلی جنس بیورو اور سی بی آئی میں بھی اہم ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ مزید یہ کہ کیرالہ کے گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر کو تمل ناڈو کے گورنر کے فرائض بھی عارضی طور پر سونپے گئے ہیں۔
مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کوِندر گپتا کو ہماچل پردیش کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونئے کمار سکسینہ کو لداخ کا نیا لیفٹیننٹ گورنر بنایا گیا ہے جبکہ امریکہ میں بھارت کے سابق سفیر ترنجیت سنگھ سندھو کو دہلی کا نیا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا ہے۔
دہلی چونکہ مکمل ریاست نہیں بلکہ خصوصی انتظامی اختیارات کے حامل مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہے، اس لیے آرٹیکل 239 اے اے کے تحت پولیس، امن و امان اور زمین سے متعلق اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہوتے ہیں۔ اس لیے اس عہدے کو دہلی کی حکمرانی میں نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔