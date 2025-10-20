ETV Bharat / bharat

بہار اسمبلی انتخابات 2025: آر جے ڈی کی پہلی لسٹ جاری، 143 سیٹوں کے لیے امیدواروں کا اعلان

آر جے ڈی نے اپنے امیدواروں کی اپنی پہلی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں تیجسوی یادو بھی شامل ہیں۔

بہار اسمبلی انتخابات کے لیے آر جے ڈی امیدواروں کی لسٹ جاری
بہار اسمبلی انتخابات کے لیے آر جے ڈی امیدواروں کی لسٹ جاری (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2025 at 2:18 PM IST

پٹنہ: آر جے ڈی نے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے 143 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس لسٹ میں تیجسوی یادو کا نام بھی شامل ہے جو راگھوپور سے الیکشن لڑیں گے۔ فہرست میں پسماندہ طبقات اور اقلیتوں پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ویشیہ اور کشواہا برادریوں کے امیدواروں کو بھی ترجیح دی گئی ہے۔

143 امیدواروں کا اعلان

راگھوپور سے تیجسوی پرساد یادو، بہاری گنج سے رینو کشواہا، بائسی سے عبدالسبحان، بوچہاں (ایس سی) سے امر پاسوان، وارثلی گنج سے انیتا دیوی مہاتو، تریا سے شیلیندر پرتاپ سنگھ، مہشی سے گوتم کرشنا، جھاجھا سے جے پرکاش یادو، علی نگر سے ونود مشرا، اور استھاواں سے روی رنجن کمار کو آر جے ڈی کا ٹکٹ ملا ہے۔

نئے امیدواروں کو ملا موقع

مٹیہانی سے بوگو سنگھ، دربھنگہ دیہی سے للت یادو، کوڑھنی سے ببلو کشواہا، کیوٹی سے فراز فاطمی، گائے گھاٹ سے نرنجن رائے، سمری بختیار پور سے یوسف صلاح الدین، حسن پور سے مالا پشپم، مادھے پورا سے چندر شیکھر، مدھوبن سے سندھیا رانی کشواہا، امام گنج (ایس سی) سے ریتو پریا چودھری، باراچٹی سے تنوشری مانجھی، کانٹی سے اسرائیل منصوری، ہتھوا سے راجیش کشواہا، صاحب گنج سے پرتھوی رائے، سنگھیشور (ایس سی) سے چندر ہاس چوپال جیسے دیگر امیدواروں کو موقع دیا گیا ہے۔

کئی موجودہ ایم ایل اے کا ٹکٹ کٹ گیا

اندرونی اختلاف اور چیلنجز

امیدواروں کی فہرست کے اعلان نے پارٹی کے اندر بھی اختلاف کو جنم دیا ہے۔ سیما کشواہا جیسے لیڈروں کو ٹکٹ دینے سے انکار پر ناراضگی بھی سامنے آئی ہے، جنہوں نے مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مہم چلائی تھی۔ یہ عدم اطمینان آر جے ڈی کے لیے اندرونی چیلنجز کا باعث بن سکتا ہے۔

