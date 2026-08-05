پارلیمنٹ میں کیے گئے ہوم منسٹر کے وعدے کا کیا ہوا؟ ریاستی درجہ کی بحالی میں تاخیر پر منوج جھا کا مرکز سے سوال
جھا نے خدشہ ظاہر کیا کہ : "اگر ایک ریاست کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہےتو ایک ایک کرکے سبھی ریاستوں کا یہی حال ہوگا۔"
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 5, 2026 at 2:31 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک): جموں کشمیر کو آئین کی دفعہ 370کے تحت حاصل خصوصی حیثیت کے خاتمے اور اسے دو یونین ٹیریٹریز میں منقسم کیے جانے کے آج یعنی 5اگست کو سات سال مکمل ہوئے۔ جہاں یوٹی میں غیر بی جے پی سیاسی جماعتوں نے احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے 5اگست 2019کے فیصلوں کی مذمت کی گئی وہیں جموں کشمیر سمیت ملک کے بعض علاقوں میں بھی جموں کشمیر کے سیاسی درجے کی بحالی کی مانگ کی گئی۔
کانگریس کی سینئر رہنما پرینکا گاندھی سمیت راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے ممبر پارلیمنٹ منوج کمار جھا نے بھی جموں کشمیر کا اسٹیڈ ہُڈ (Jammu kashmir Statehood Restoration) بحال کیے جانے کی مانگ کرتے ہوئے کہا: "پارلیمنٹ فلور پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا، اُس تاہم آج سات سال بعد بھی اسے بحال نہیں کیا جا رہا۔ اُس وعدے کا کیا ہوا؟"
VIDEO | Delhi: "'What happened to that?' asks RJD MP Manoj Jha as he slams the Centre over Jammu and Kashmir statehood on the seventh anniversary of the abrogation of Article 370.— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/5pDx0dcqfG
منوج جھا نے مرکزی سرکار کی مذمت کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر جموں کشمیر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا تو وہ (یعنی مرکزی حکومت) کسی بھی ریاست کے ساتھ من مرضی سلوک کرسکتے ہیں۔
یاد رہے کہ پانچ اگست2019کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت مرکزی سرکار نے 'جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ2019'متعارف کرکے دفعہ370 اور 35اے کو ختم کرکے جموں کشمیر اور لداخ کو دو الگ الگ یونین ٹیریٹریز میں منقسم کیا گیا۔ تب سے یہاں کی سیاسی جماعتیں دفعہ 370کی بحالی کا مطالبہ کر رہی ہیں جبکہ زیادہ تر فوکس ریاست درجہ کی بحالی کی مانگ پر کیا جا رہا ہے۔
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