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پارلیمنٹ میں کیے گئے ہوم منسٹر کے وعدے کا کیا ہوا؟ ریاستی درجہ کی بحالی میں تاخیر پر منوج جھا کا مرکز سے سوال

جھا نے خدشہ ظاہر کیا کہ : "اگر ایک ریاست کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہےتو ایک ایک کرکے سبھی ریاستوں کا یہی حال ہوگا۔"

آر جے ڈی ایم پی، منوج کمار جھا
آر جے ڈی ایم پی، منوج کمار جھا (اے این آئی)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 5, 2026 at 2:31 PM IST

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سرینگر (نیوز ڈیسک): جموں کشمیر کو آئین کی دفعہ 370کے تحت حاصل خصوصی حیثیت کے خاتمے اور اسے دو یونین ٹیریٹریز میں منقسم کیے جانے کے آج یعنی 5اگست کو سات سال مکمل ہوئے۔ جہاں یوٹی میں غیر بی جے پی سیاسی جماعتوں نے احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے 5اگست 2019کے فیصلوں کی مذمت کی گئی وہیں جموں کشمیر سمیت ملک کے بعض علاقوں میں بھی جموں کشمیر کے سیاسی درجے کی بحالی کی مانگ کی گئی۔

کانگریس کی سینئر رہنما پرینکا گاندھی سمیت راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے ممبر پارلیمنٹ منوج کمار جھا نے بھی جموں کشمیر کا اسٹیڈ ہُڈ (Jammu kashmir Statehood Restoration) بحال کیے جانے کی مانگ کرتے ہوئے کہا: "پارلیمنٹ فلور پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا، اُس تاہم آج سات سال بعد بھی اسے بحال نہیں کیا جا رہا۔ اُس وعدے کا کیا ہوا؟"

منوج جھا نے مرکزی سرکار کی مذمت کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر جموں کشمیر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا تو وہ (یعنی مرکزی حکومت) کسی بھی ریاست کے ساتھ من مرضی سلوک کرسکتے ہیں۔

یاد رہے کہ پانچ اگست2019کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت مرکزی سرکار نے 'جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ2019'متعارف کرکے دفعہ370 اور 35اے کو ختم کرکے جموں کشمیر اور لداخ کو دو الگ الگ یونین ٹیریٹریز میں منقسم کیا گیا۔ تب سے یہاں کی سیاسی جماعتیں دفعہ 370کی بحالی کا مطالبہ کر رہی ہیں جبکہ زیادہ تر فوکس ریاست درجہ کی بحالی کی مانگ پر کیا جا رہا ہے۔

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TAGGED:

RJD MP MANOJ JHA
JAMMU KASHMIR STATEHOOD
ARTICLE 370 ANNIVERSARY
منوج جھا ریاستی درجہ
JAMMU KASHMIR STATEHOOD RESTORATION

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