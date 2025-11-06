ETV Bharat / bharat

بڑھتی ہوئی بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ، لیکن وزیر اعظم ہمیشہ انتخابی موڈ میں رہتے ہیں: کانگریس

کانگریس نے بے روزگاری پر مودی حکومت پر حملہ کیا۔ کہا، وزیر اعظم مسئلہ کو حل کرنے کے بجائے عوام کی توجہ ہٹا رہے ہیں۔

کانگریس جنرل سکریٹری اور کمیونیکیشن انچارج جے رام رمیش (ANI فائل فوٹو)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 12:13 PM IST

3 Min Read
نئی دہلی: کانگریس نے جمعرات کو کہا کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری ایک سنگین تشویش بن گئی ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے ہمیشہ انتخابی موڈ میں رہتے ہیں اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے نئی تقریریں کرنے میں مصروف ہیں۔

کانگریس جنرل سکریٹری اور کمیونیکیشن انچارج جے رام رمیش نے ایکس پر ہندی پوسٹ میں کہا کہ پچھلے 11 سالوں کی غلط حکمرانی نے سماج کے تمام طبقات کو متاثر کیا ہے۔ طلباء، نوجوان، کسان، مزدور، ملازم، دکاندار، مزدور اور تاجر کوئی بھی طبقہ اس حکومت سے خوش نہیں ہے۔

جے رام رمیش نے X (ANI/X) پر لکھا (ANI/X)

کانگریس کا بی جے پی حکومت پر حملہ

مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور روپے کی قدر مسلسل گر رہی ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان خلیج مسلسل بڑھ رہی ہے جس سے غریب اور متوسط ​​طبقے کے خاندانوں کی زندگی مشکل ہو رہی ہے۔ اس تناظر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری ایک سنگین تشویش کا باعث بن چکی ہے۔ تازہ ترین CMIE رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، رمیش نے کہا کہ اکتوبر 2025 میں ملک کی بے روزگاری کی شرح بڑھ کر 7.5 فیصد ہو جائے گی، جو گزشتہ چھ ماہ کی بلند ترین سطح ہے۔

90 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی ملازمتیں کھو چکے

انہوں نے کہا، "تعمیراتی اور آئی ٹی بینکنگ سمیت کئی شعبوں میں لاکھوں لوگ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تعمیراتی صنعت میں 90 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی ملازمتیں کھو چکے ہیں، جب کہ تنخواہ دار ملازمتوں کی تعداد میں 25 لاکھ کی کمی ہوئی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 11 سالوں سے ہر سال اسی طرح کے تشویشناک اعداد وشمار سامنے آئے ہیں۔

مودی جی کو ملک کے نوجوانوں کی کوئی فکر نہیں

رمیش نے کہا، "پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ مودی جی کو ملک کے نوجوانوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیشہ انتخابی ماحول میں رہتے ہیں، وہ بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے نئی تقریریں کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔" کانگریس معیشت کو سنبھالنے پر حکومت پر حملہ کرتی رہی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتیں، گرتی ہوئی نجی سرمایہ کاری اور اجرتوں میں جمود سے عام لوگ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔

