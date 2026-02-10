ETV Bharat / bharat

بجٹ اجلاس میں ہنگامہ: کانگریس خواتین ارکان کے احتجاج پر کرن رجیجو کا سخت حملہ، بی جے پی ارکان کی شکایت

کرن رجیجو نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھاکہ “کانگریس پارٹی کو اپنے ارکان پارلیمان کے انتہائی توہین آمیز رویہ پر فخر ہے۔

بجٹ اجلاس میں ہنگامہ: کانگریس خواتین ارکان کے احتجاج پر کرن رجیجو کا سخت حملہ، بی جے پی ارکان کی شکایت (Screengrab from the video that shows opposition women MPs attempting to protest in Lok Sabha on Feb 04. (X@KirenRijiju))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 10, 2026 at 2:32 PM IST

نئی دہلی: بجٹ اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری کشیدگی کے بیچ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے منگل کے روز لوک سبھا کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کانگریس کی خواتین اراکین پارلیمان پر سخت الزامات عائد کیے ہیں۔ یہ ویڈیو 4 فروری کا بتایا جا رہا ہے، جس میں کانگریس کی خواتین ایم پیز کو ایوان کے اندر احتجاج کی تیاری کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، وہ مقام بھی شامل ہے جہاں وزیر اعظم نریندر مودی عام طور پر بیٹھتے ہیں۔

کرن رجیجو نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھاکہ “کانگریس پارٹی کو اپنے ارکان پارلیمان کے انتہائی توہین آمیز رویہ پر فخر ہے۔ اگر ہم نے بی جے پی کے ارکان کو نہ روکا ہوتا اور خواتین ایم پیز کو کانگریس اراکین سے آمنے سامنے آنے دیا جاتا تو صورتحال انتہائی سنگین ہو سکتی تھی۔ ہم پارلیمنٹ کے وقار اور تقدس کے تحفظ کے لیے پُرعزم ہیں۔”

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کی خواتین ایم پیز ایک بینر کے ساتھ احتجاج کے لیے تیاری کررہی ہیں، جبکہ مرکزی وزیر اشونی ویشنو سمیت بی جے پی کے کئی سینئر ارکان انہیں اس مقام سے ہٹنے کی اپیل کرتے نظر آتے ہیں۔ بعد ازاں، وزیر اعظم کی تقریر سے کچھ دیر قبل ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی تھی۔

بعد میں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے وضاحت کی کہ انہوں نے خود وزیر اعظم سے کہا تھا کہ وہ اس اجلاس میں شرکت نہ کریں، کیونکہ اپوزیشن ارکان کی جانب سے ان پر “حملے” کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ اس معاملے کے بعد بی جے پی کی کئی خواتین ارکان پارلیمان نے اپوزیشن کی خواتین ایم پیز کے خلاف پارلیمانی حدود پار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسپیکر کو باضابطہ شکایت دی۔

کرن رجیجو نے اس شکایت کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس ارکان نے نہ صرف ٹریژری بنچ کی حد عبور کی بلکہ وزیر اعظم کی نشست کے قریب جا کر پورے علاقے کو گھیرنے کی کوشش کی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے رجیجو نے کہا کہ بی جے پی کی خواتین ایم پیز کانگریس ارکان کے رویے سے شدید طور پر مشتعل تھیں۔

انہوں نے کہا کہ “ہمیں اپنے این ڈی اے ارکان کو جسمانی تصادم سے روکنا پڑا۔ بعد میں یہ اپوزیشن ارکان اسپیکر کے چیمبر تک گئے اور انہیں دھمکایا۔ بی جے پی کی خواتین ایم پیز نے اس پر سخت شکایت درج کرائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیکر اس معاملے میں کیا کارروائی کرتے ہیں۔”

