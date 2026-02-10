بجٹ اجلاس میں ہنگامہ: کانگریس خواتین ارکان کے احتجاج پر کرن رجیجو کا سخت حملہ، بی جے پی ارکان کی شکایت
Published : February 10, 2026 at 2:32 PM IST
نئی دہلی: بجٹ اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری کشیدگی کے بیچ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے منگل کے روز لوک سبھا کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کانگریس کی خواتین اراکین پارلیمان پر سخت الزامات عائد کیے ہیں۔ یہ ویڈیو 4 فروری کا بتایا جا رہا ہے، جس میں کانگریس کی خواتین ایم پیز کو ایوان کے اندر احتجاج کی تیاری کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، وہ مقام بھی شامل ہے جہاں وزیر اعظم نریندر مودی عام طور پر بیٹھتے ہیں۔
کرن رجیجو نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھاکہ “کانگریس پارٹی کو اپنے ارکان پارلیمان کے انتہائی توہین آمیز رویہ پر فخر ہے۔ اگر ہم نے بی جے پی کے ارکان کو نہ روکا ہوتا اور خواتین ایم پیز کو کانگریس اراکین سے آمنے سامنے آنے دیا جاتا تو صورتحال انتہائی سنگین ہو سکتی تھی۔ ہم پارلیمنٹ کے وقار اور تقدس کے تحفظ کے لیے پُرعزم ہیں۔”
Congress Party is proud of the most degrading behavior by their MPs !! If we had not stopped all BJP MPs and allowed the Women MPs to confront Cong. MPs, it would have led to very ugly scene.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 10, 2026
We have very high consideration, to protect the dignity & sanctity of the Parliament. https://t.co/tRj5HjLKFH pic.twitter.com/aTmktk4Y7E
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کی خواتین ایم پیز ایک بینر کے ساتھ احتجاج کے لیے تیاری کررہی ہیں، جبکہ مرکزی وزیر اشونی ویشنو سمیت بی جے پی کے کئی سینئر ارکان انہیں اس مقام سے ہٹنے کی اپیل کرتے نظر آتے ہیں۔ بعد ازاں، وزیر اعظم کی تقریر سے کچھ دیر قبل ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی تھی۔
بعد میں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے وضاحت کی کہ انہوں نے خود وزیر اعظم سے کہا تھا کہ وہ اس اجلاس میں شرکت نہ کریں، کیونکہ اپوزیشن ارکان کی جانب سے ان پر “حملے” کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ اس معاملے کے بعد بی جے پی کی کئی خواتین ارکان پارلیمان نے اپوزیشن کی خواتین ایم پیز کے خلاف پارلیمانی حدود پار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسپیکر کو باضابطہ شکایت دی۔
کرن رجیجو نے اس شکایت کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس ارکان نے نہ صرف ٹریژری بنچ کی حد عبور کی بلکہ وزیر اعظم کی نشست کے قریب جا کر پورے علاقے کو گھیرنے کی کوشش کی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے رجیجو نے کہا کہ بی جے پی کی خواتین ایم پیز کانگریس ارکان کے رویے سے شدید طور پر مشتعل تھیں۔
انہوں نے کہا کہ “ہمیں اپنے این ڈی اے ارکان کو جسمانی تصادم سے روکنا پڑا۔ بعد میں یہ اپوزیشن ارکان اسپیکر کے چیمبر تک گئے اور انہیں دھمکایا۔ بی جے پی کی خواتین ایم پیز نے اس پر سخت شکایت درج کرائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیکر اس معاملے میں کیا کارروائی کرتے ہیں۔”