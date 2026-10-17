’ملک میں حقِ احتجاج اب جرم بن چکا ہے‘: جنتر منتر پر پابندی کے خلاف کپل سبل مودی حکومت پر برس پڑے
کپل سبل نے الزام لگایا کہ جنتر منتر پر ہونے والے پچھلے احتجاج کے دوران تشدد بیرونی عناصر کی سازش کا نتیجہ تھا۔
Published : October 17, 2026 at 7:52 PM IST
نئی دہلی: راجیہ سبھا کے آزاد رکن پارلیمان اور معروف سینئر وکیل کپل سبل نے دہلی کے معروف مقام ’جنتر منتر‘ کو احتجاجی مقام کی فہرست سے نکالے جانے (ڈی نوٹیفائی کرنے) پر مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ہفتے کے روز انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ پرامن احتجاج کرنا بھی ایک "جرم" قرار پا چکا ہے۔ تاہم، انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ عدالتِ عظمیٰ (سپریم کورٹ) عوام کے حقِ احتجاج کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ سینئر وکیل کپل سبل نے کہا کہ "بے تحاشا بے روزگاری، معاشی مشکلات اور عوامی سرمایہ کاری میں کمی" کے باعث عوام کا حکومت پر سے اعتبار ختم ہو چکا ہے، اور یہ حکومت جتنی جلدی اقتدار سے رخصت ہو جائے، ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔
ایک آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ "ہم ایک ایسی صورتحال میں جی رہے ہیں جہاں احتجاج کرنا ایک جرم بن چکا ہے۔ بالفاظِ دیگر، احتجاج کا حق اب جرم قرار پا چکا ہے، حالانکہ ہمارے ملک کے آئین میں حقِ احتجاج ایک بنیادی حق ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہ بنیادی حق نہیں رہا۔" جنتر منتر کو مظاہروں کے لیے ختم کیے جانے کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب شہریوں سے رام لیلا میدان میں احتجاج کرنے کو کہا جا رہا ہے، جبکہ دسہرے کے جاری تہواروں کے سبب وہاں مظاہرہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے سوال کیاکہ "جب ہمارے پاس احتجاج کے لیے ایک باضابطہ جگہ موجود تھی تو ہمیں رام لیلا میدان کیوں جانا چاہیے؟ اور آپ نے اس مقام کی اجازت منسوخ ہی کیوں کی؟"
کپل سبل نے الزام لگایا کہ جنتر منتر پر ہونے والے پچھلے احتجاج کے دوران تشدد بیرونی عناصر کی سازش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بغیر کسی وضاحت کے وہاں پتھروں سے بھرا ایک ٹرک لایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ نامعلوم شرپسندوں اور سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے تشدد برپا کیا، مظاہرین کو زبردستی گھسیٹا گیا، ان پر لاٹھی چارج ہوا اور خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مظاہروں کو روکنے کے لیے ٹرانسپورٹ خدمات پر قدغنیں لگائی گئیں، جن میں میٹرو سروسز کی معطلی اور دہلی میں داخل ہونے والی ٹرینوں کو روکنا شامل تھا۔ عالمی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ نیویارک، لندن اور پیرس جیسے شہروں میں اہم حکومتی دفاتر کے قریب مرکزی مقامات پر عوام کے مظاہرے کے لیے مخصوص جگہیں رکھی گئی ہیں۔ انہوں نے کہاکہ "نیویارک میں آپ شہر کے مرکز یعنی یونین اسکوائر یا گرین وچ ولیج میں احتجاج کر سکتے ہیں۔
سبل نے مزید کہا کہ لندن میں پارلیمنٹ یا کسی قانون سازی کے خلاف آواز اٹھانی ہو تو پارلیمنٹ کے احاطے کے ساتھ پارلیمنٹ اسکوائر، ہائیڈ پارک میں اسپیکرز کارنر، ٹرافلگر اسکوائر یا ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر وائٹ ہال موجود ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں باسٹیل، کونکورڈ اور ٹروکاڈیرو جیسے مقامات احتجاج کے لیے کھلے ہیں۔" انہوں نے کہاکہ "آپ باہر جا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ’وشوا گرو‘ ہیں اور ہماری جمہوری روایات باقی دنیا کے لیے ایک روشنی کا مینار ہیں۔ آپ بیرون ملک تنوع اور آزادی اظہار کے قصیدے پڑھتے ہیں، مگر اپنے ہی ملک کے اندر اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔" حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "یہ پریشر ککر کسی دن پھٹ جائے گا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔"
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آئین کی دفعہ 19(1) کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ حقِ احتجاج پر امن عامہ اور ریاستی سلامتی کی بنیاد پر معقول پابندیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جنتر منتر پر ہونے والے سابقہ مظاہرے پرامن رہے تھے اور 10 اکتوبر کو طے شدہ ’جنتر منتر 2.0‘ بھی پرامن ہوتا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ راہل گاندھی اور ’انڈیا‘ (INDIA) اتحاد کے اتحادیوں کی سپریم کورٹ کی طرف نکالی گئی ریلی بھی مکمل طور پر پرامن رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے اور ان سے ریاست کو کیا خطرہ لاحق ہے؟