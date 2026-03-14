لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین نے بہار کے نئے گورنر کے طور پر حلف لیا
اس موقعے پر وزیر اعلیٰ نتیش کمار، نائب وزیر اعلیٰ سمرت چودھری اور
Published : March 14, 2026 at 11:51 AM IST
پٹنہ: لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) سید عطا حسنین نے سنیچر کو بہار لوک بھون (راج بھون) میں ایک تقریب میں بہار کے نئے گورنر کے طور پر حلف لیا۔ پٹنہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سنگم کمار ساہو نے انہیں حلف دلایا۔
اس موقعے پر وزیر اعلیٰ نتیش کمار، نائب وزیر اعلیٰ سمرت چودھری اور وجے کمار سنہا، بہار قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پریم کمار اور قانون ساز کونسل کے چیئرمین اودھیش نارائن سنگھ، کئی وزرا، ارکان اسمبلی، سینئر افسران سمیت دیگر افراد موجود تھے۔
سید عطا حسنین ملک کی مشرقی ریاست بہار کے 43ویں گورنر کے طور پر عارف محمد خان کی جگہ لی ہے۔ ان کے پاس فوجی اور عوامی خدمات میں پانچ دہائیوں سے زیادہ کا تجربہ ہے۔
اس سے قبل وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) کے رکن کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ صدر دروپدی مرمو نے پانچ مارچ کو گورنر کے عہدے کے لیے انہیں منتخب کیا۔
ایک فوجی گھرانے میں پیدا ہونے والے سید عطا حسنین نے اپنی اسکول کی تعلیم نینیتال کے شیروڈ کالج سے حاصل کی اور بعد میں دہلی کے سینٹ اسٹیفن کالج میں داخلہ لیا۔ انہوں نے 1974 میں ایک کمیشنڈ آفیسر کے طور پر فوج میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں وہ کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ اس عرصے کے دوران وہ اکثر جموں و کشمیر میں تعینات رہے۔
انہوں نے سری لنکا (آپریشن پون) سے لے کر سیاچن گلیشیئر تک، شمال مشرق سے لے کر جموں و کشمیر تک، اور موزمبیق اور روانڈا میں اقوام متحدہ کے آپریشنز میں وسیع پیمانے پر اہم کام کیا۔
حسنین نے 1990 کی دہائی میں پنجاب میں اس وقت اپنی شناخت بنائی جب ریاست انتہا پسندی کی زد میں تھی اور بھارتی فوج کی 15ویں کور (چنار کور) کی کمانڈ کرنے کے لیے گئے، جسے سال 2012 اور سال 2014 کے درمیان کشمیر میں آپریشنز کے لیے ذمہ دار سب سے اہم فارمیشن سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 21ویں آرمی اسٹرائیک کورپس کی قیادت بھی کی۔
اپنے طویل فوجی کریئر کے دوران انہوں نے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز، کنگز کالج لندن اور ایشیا پیسیفک سینٹر فار سکیورٹی اسٹڈیز، ہوائی میں بھی تعلیم حاصل کی۔
سال 2013 میں بھارتی فوج سے ریٹائرمنٹ سے قبل ان کی آخری پوسٹنگ ملٹری سکریٹری کی حیثیت سے تھی، یہ ایک اہم عہدہ ہے جو فورس کے سینئر افسروں کی تقرریوں اور انتظامی کاموں کی نگرانی کرتا ہے۔
فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد حسنین کو سال 2015 میں وزیر اعظم کی لائبریری اور میوزیم کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ یہ ملک کے اہم اداروں میں سے ایک ہے جس کا مقصد جدید بھارتی تاریخ کو محفوظ کرنا ہے۔ صدر جمہوریہ ہند نے سال 2018 میں انہیں سنٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کا چانسلر مقرر کیا۔
حسنین نے جموں و کشمیر، پاکستان، مغربی ایشیا کے مسائل سمیت انتہا پسندانہ تشدد سے متعلق ایشوز پر بھی وسیع پیمانے پر لکھا ہے۔ انہوں نے مختلف ملٹری، سول سروسز اور کارپوریٹ اداروں میں قومی سلامتی پر ایک ممتاز اسپیکر کے طور پر بھی اپنی شناخت بنائی ہے۔
کون ہیں بہار کے نئے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین؟
صدر دروپدی مرمو کا گورنروں اور لیفٹیننٹ گورنروں میں بڑا ردوبدل، کئی اہم تقرریاں