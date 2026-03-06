کون ہیں بہار کے نئے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین؟
کئی ریاستوں میں نئے گورنروں کا تقرر کیا گیا ہے۔ جانیے کہ بہار کے نئے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین کون ہیں۔
Published : March 6, 2026 at 11:00 AM IST
پٹنہ، بہار: راشٹرپتی بھون نے کئی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں نئے گورنروں کی تقرری کی ہے۔ اس بڑے انتظامی ردوبدل میں بہار میں ایک نئے گورنر کا تقرر بھی کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین کو بہار کا نیا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین کون ہیں؟
لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہیں کشمیر میں کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے۔ وہ جموں و کشمیر میں 15ویں کور کی کمان کر چکے ہیں۔ وہ 40 سال کی سروس کے بعد 2013 میں ملٹری سیکرٹری کے طور پر ریٹائر ہوئے۔
پنجاب اور جموں و کشمیر میں تجربہ
اس کے بعد، 2018 میں، جنرل حسنین کو سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کا وائس چانسلر مقرر کیا گیا۔ جنرل حسنین نے انڈین ملٹری اکیڈمی، دہرادون کی چوتھی بٹالین (گڑھوال رائفلز) سے کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے 1990 میں سری لنکا میں آپریشن پون اور پنجاب میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ انہیں موزمبیق میں اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے کا بھی تجربہ ہے۔
کئی بہادری کے تمغوں سے نوازا گیا
جنرل حسنین کئی اخبارات میں اسٹریٹجک مسائل پر کالم لکھتے ہیں۔ وہ تاریخ، سیاست، اسٹریٹجک سمجھ بوجھ اور کشمیر میں قیام امن کے بارے میں اپنے علم کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہیں پرم پی وی ایس ایم (ممتاز خدمت تمغہ)، یو وائی ایس ایم (اتم یودھ سیوا میڈل) اور کئی دوسرے تمغوں سے نوازا گیا ہے۔
نند کشور یادو ناگالینڈ کے گورنر مقرر
بہار سمیت کئی ریاستوں میں نئے گورنر اور لیفٹیننٹ گورنرز کی تقرری کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں بہار حکومت کے سابق وزیر اور اسمبلی کے سابق اسپیکر نند کشور یادو کو ناگالینڈ کا گورنر بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر کئی رہنماؤں نے انہیں مبارکباد دی۔
نو ریاستوں میں تعینات گورنر اور لیفٹیننٹ گورنر، جانیے کس نے چارج سنبھالا:
نند کشور یادو کو ناگالینڈ کا گورنر مقرر کیا گیا۔
ترنجیت سنگھ سندھو کو دہلی کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا۔
لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) سید عطا حسنین کو بہار کا گورنر مقرر کیا گیا۔
دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ کو لداخ کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا۔
ہماچل پردیش کے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو تلنگانہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔
تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما کو مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا گیا۔
تمل ناڈو کے گورنر آر این۔ روی کو مغربی بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔
کیرالہ کے گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر تمل ناڈو کے گورنر کے فرائض سنبھالیں گے۔
لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا کو ہماچل پردیش کا گورنر مقرر کیا گیا۔