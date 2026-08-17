یو جی سی نیٹ امتحانات میں گڑبڑی پر کانگریس کا مرکزی حکومت پر نشانہ، راہل نے پی ایم مودی پر کسا طنز
"مودی جی، دیکھیں آپ کی NTA نے کیا کر دیا"، راہل گاندھی نے UGC-NET امتحانات دوبارہ منعقد کرنے کےاعلان پر حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔
Published : August 17, 2026 at 11:04 AM IST
نئی دہلی: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف سے یو جی سی-نیٹ جون 2026 کے امتحان کے تین پرچوں کی دوبارہ منعقد کرنے کے اعلان کے بعد کانگریس نے پیر کو حکومت پر حملہ کیا۔ پارٹی نے پوچھا کہ، کیا وزیر اعظم نریندر مودی اپنی ذمہ داری سے متعلق کوئی جواب دیں گے۔
اپوزیشن پارٹی نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ امتحانی نظام میں غلطیوں کی قیمت امیدواروں کو کیوں ادا کرنی چاہئے۔ کانگریس نے زور دے کر کہا کہ ملک کے نوجوان جواب مانگ رہے ہیں۔
UGC NET जून 2026 की परीक्षा के करीब दो महीने बाद NTA ने खुद माना कि English, Commerce और Sociology के प्रश्नपत्रों में factual, typographical और translation errors थे। प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे गए, किताबों के शीर्षक बिगाड़ दिए गए, प्रश्नों की भाषा में त्रुटियां थीं,…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 17, 2026
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پیر کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کے انگریزی، کامرس اور سماجیات کے یو جی سی نیٹ امتحانات دوبارہ منعقد کرنے کے فیصلے پر تنقید کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی جی دیکھیں آپ کی این ٹی اے نے ابھی کیا کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایجنسی نے غلط سوالیہ پرچے مرتب کیے اور پرانے سوالات کو دہرایا جس سے اب ہزاروں امیدواروں کو مجبوراً ستمبر میں دوبارہ امتحان دینا ہوگا۔
Modi ji, look at what your NTA has just done.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2026
UGC-NET exams for Sociology, English and Commerce were held between 22 and 30 June. Nearly two months later, NTA has cancelled all three because it set faulty papers and repeated old questions.
Thousands of candidates who prepared… https://t.co/TUMhhMhjvL
ایکس پر ایک پوسٹ میں، گاندھی نے کہا، "سوشیالوجی، انگریزی اور کامرس کے لیے یو جی سی نیٹ امتحانات 22 جون سے 30 جون کے درمیان منعقد ہوئے تھے۔ تقریباً دو ماہ بعد، این ٹی اے نے تینوں امتحانات کو منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ اس میں غلط پرچے اور پرانے سوالات کو دہرایا گیا تھا۔"
انہوں نے نوٹ کیا کہ ہزاروں امیدوار جنہوں نے امتحان کی تیاری کی تھی اب انہیں دوبارہ پورے عمل سے گزرنا پڑے گا۔
کانگریس لیڈر نے کہا، "ہزاروں امیدوار جنہوں نے برسوں تک تیاری کی، فارم بھرے، فیس ادا کی، اور دور دراز کے مراکز کا سفر کیا، اب ستمبر میں یہ سب کچھ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ این ٹی اے غلطی کرتا ہے، لیکن اس کی سزا طلباء کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔"
کانگریس لیڈر نے ملک کے امتحانی نظام پر جم کر تنقید کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے طلباء کے پیسے، سال، ذہنی صحت اور خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کے بدلے میں بہت کم پیشکش ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا، "میں نے کوٹا، دہرادون اور پریاگ راج میں یہ کہا تھا، اور میں یہ کہتا رہوں گا- یہ اب تعلیمی نظام نہیں رہا، یہ ایکسٹریکشن مشین (نکاسی کرنے والی مشین) ہے۔ یہ آپ کے پیسے، آپ کے سال، آپ کی ذہنی صحت، اور آپ کا اعتماد لیتی ہے، اور بدلے میں کچھ نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ نوکری بھی نہیں۔"
انہوں نے کہا، "این ٹی اے اب بھی اصل سوال کا جواب نہیں دے گا- کیا یہ پیپر امتحان سے پہلے لیک ہوئے تھے؟"
راہل گاندھی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ، مودی حکومت کی طرح، این ٹی اے بھی کبھی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ، "مجھے یقین ہے کہ دیگر امتحانات کی طرح کوئی جوابدہی طے نہیں کی جائے گی۔"
این ٹی اے کی قیادت سے بھی جوابدہی کا مطالبہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ پہلا قدم تھا، آخری نہیں۔ این ٹی اے کی قیادت کو بھی جوابدہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے بلکہ ستمبر میں دوبارہ امتحان دینے والے ہر طالب علم کا ہے۔"
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مزید کہا، "پی ایم مودی نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو امتحانات صحیح طریقے سے نہیں کرا سکتا اور پھر امتحان لینے والے طلباء پر الزام لگاتا ہے۔ آپ کے سال ضائع ہو رہے ہیں، اور ہم اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک پی ایم مودی اس کا جواب نہیں دیتے۔"
📢 UGC-NET June 2026 | Important Notice— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 16, 2026
NTA had received several complaints about multiple errors in the papers of English, Commerce and Sociology. NTA formed a committee to enquire into and look into these errors and as per the recommendation of the committee, NTA will… pic.twitter.com/oejnlRSe0c
انگریزی اور کامرس کا دوبارہ امتحان 9 ستمبر کو ہوگا جبکہ سوشیالوجی کا امتحان 10 ستمبر کو ہوگا۔ این ٹی اے نے کہا کہ امیدواروں سے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔ اس دوران، باقی 84 مضامین کے نتائج کا اعلان شیڈول کے مطابق کیا جائے گا، اور سیٹوں کی تقسیم میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: