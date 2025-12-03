پان مسالہ کے شوقینیوں کے لیے بڑی خبر، حکومت نے جاری کیا یہ نیا حکم
نئے قوانین اس تاریخ سے لاگو ہوں گے۔ پان مسالہ کے شوقینوں کے لیے اچھی خبرہے۔
نئی دہلی: صارفین کے امور، خوراک اور عوامی تقسیم کی مرکزی وزارت کے تحت صارفین کے امور کے محکمے نے یکم فروری سے تمام پان مسالہ پیک پر رٹیل سیلنگ پرائز (آر ایس پی) کو ظاہر کرنا لازمی قرار دیا ہے۔
اس نے قانونی میٹرولوجی (پیکیجڈ کموڈٹیز) رولز، 2011 کے تحت درکار تمام دیگر اعلانات کو ظاہر کرنا بھی لازمی قرار دیا ہے۔
مرکزی وزارت برائے امور صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم نے بدھ کو کہا کہ، "صارفین کے امور کے محکمے نے G.S.R کے ذریعے لیگل میٹرولوجی (پیکیجڈ کموڈٹیز) سیکنڈ (ترمیمی) رولز، 2025 کو مطلع کیا ہے۔ 881 ای تمام سائز اور وزن کے تمام پان مسالہ پیک کے لیے رٹیل سیلنگ پرائز (آر ایس پی) اور قانونی میٹرولوجی (پیکیجڈ کموڈٹیز) رولز، 2011 کے تحت درکار دیگر تمام اعلانات کو ظاہر کرنا لازمی بناتا ہے۔
نظرثانی شدہ قوانین یکم فروری سے نافذ العمل ہوں گے، جس میں پان مسالہ کے تمام مینوفیکچررز، پیکرز اور سپلائرز کو ان کی تعمیل کرنا ہوگی۔ صارفین کے امور، خوراک اور عوامی تقسیم کی مرکزی وزارت نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک نوٹیفکیشن انوپم مشرا، جوائنٹ سکریٹری، محکمہ صارفین کے امور نے جاری کیا ہے۔
اہم تبدیلیاں کی گئیں
وزارت کے مطابق، 10 گرام یا اس سے کم کے چھوٹے پیک، جو پہلے مستثنیٰ تھے، اب ان کے لیبل پر خوردہ فروخت کی قیمت پرنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔
مطلوبہ اعلانات کے ساتھ مکمل تعمیل
تمام پان مسالہ پیکجز میں قانونی میٹرولوجی (پیکیجڈ کموڈٹیز) رولز، 2011 کے تحت درکار تمام اعلانات کو ظاہر کرنا ہوگا۔
سابقہ استثنیٰ کا خاتمہ
وزارت کے مطابق، قاعدہ 26 اے کے تحت سابقہ اصول، جو چھوٹے پان مسالہ پیک کو بعض اعلانات سے بچنے کی اجازت دیتا تھا، اب واپس لے لیا گیا ہے، اور پان مسالہ کے لیے مخصوص ایک نیا اصول شامل کیا گیا ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ یہ تبدیلی اس بات کو یقینی بنا کر صارفین کے تحفظ کو مضبوط کرتی ہے کہ خریداروں کو ہر پیک سائز کے لیے شفاف اور واضح قیمتوں کی معلومات حاصل ہوں، چھوٹے پیک پر گمراہ کن یا فریب دینے والی قیمتوں کے تعین کو روکا جائے، اور صارفین کو بہتر طور پر باخبر خریداری کے فیصلے کرنے کے قابل بنایا جائے۔
جی ایس ٹی کی تعمیل اور ریونیو اکٹھا کرنا
وزارت کے مطابق، تمام پیکجوں پر خوردہ فروخت کی قیمت کو ظاہر کرنے کی ضرورت سے، یہ تبدیلی پان مسالہ پر خوردہ فروخت کی قیمت پر مبنی جی ایس ٹی ٹیکس کے مؤثر نفاذ میں سہولت فراہم کرے گی، جی ایس ٹی کونسل کے فیصلوں پر عمل درآمد میں سہولت فراہم کرے گی، اور چھوٹے یونٹوں سمیت تمام پیک سائزوں میں مناسب ٹیکس کی تشخیص اور محصول کی وصولی کو یقینی بنائے گی۔
