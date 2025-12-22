ETV Bharat / bharat

منی پور میں نسلی تنازعہ کا سامنا، متنازعہ گروپوں کے درمیان اختلافات کو حل کرنے میں وقت لگے گا: موہن بھاگوت

آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ ہم بی جے پی کے تمام لیڈروں سے بہت دور رہتے ہیں۔

resolving differences among warring groups in manipur will take time Mohan bhagwat Urdu News
آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت (ANI فائل فوٹو)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 22, 2025 at 11:46 AM IST

کولکتہ: آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ منی پور میں متحارب فریقوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے میں وقت لگے گا، جسے نسلی تنازعہ کا سامنا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ شمال مشرقی ریاست میں بالآخر امن قائم ہوگا۔ بھاگوت، جنہوں نے حال ہی میں منی پور کا دورہ کیا، کہا کہ انہوں نے ریاست کے تمام قبائلی اور سماجی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے نمائندوں سے بات کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ گڑبڑ بالخصوص امن و امان کے مسائل بتدریج کم ہو رہے ہیں اور تقریباً ایک سال میں ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ’’لیکن لوگوں کے ذہنوں کو متحد کرنا بہت بڑا کام ہے اور اس میں وقت لگے گا‘‘۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسا کرنے کا واحد راستہ بات چیت اور متحارب فریقوں کو ایک صف میں لانا ہے۔

منی پور میں آر ایس ایس کی 100 شاخیں

آر ایس ایس کی صد سالہ تقریب کے موقع پر اتوار کو یہاں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، آر ایس ایس سربراہ نے کہا، "ایسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جوش و خروش پہلے سے موجود ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "ہم یہ اروناچل پردیش، میگھالیہ میں کر سکتے ہیں۔ ہم ناگالینڈ اور دیگر جگہوں پر بھی ایسا کر رہے ہیں۔" بھاگوت نے کہا کہ منی پور میں آر ایس ایس کی تقریباً 100 شاخیں ہیں۔

آر ایس ایس نے ہمیشہ بھگوا پارٹی سے دوری برقرار رکھی: بھاگوت

انہوں نے کہا کہ منی پور میں بالآخر امن آئے گا، لیکن اس میں وقت ضرور لگے گا۔ جب لیکچر اور مباحثے کے پروگرام میں ایک شریک نے پوچھا کہ آر ایس ایس، بی جے پی کی اعلیٰ قیادت سے دوری کیوں بنا رہی ہے، تو آر ایس ایس سربراہ نے کہا کہ آر ایس ایس نے ہمیشہ بھگوا پارٹی سے دوری برقرار رکھی ہے۔

پی ایم مودی آر ایس ایس کے پرچارک: بھاگوت

انہوں نے کہا کہ ہم بی جے پی کے تمام لیڈروں سے بہت دور رہتے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے مزید کہا، "ہم ہمیشہ نریندر بھائی (پی ایم مودی) اور امت بھائی (مرکزی وزیر داخلہ شاہ) کے قریب رہے ہیں۔ دونوں لیڈروں کو آر ایس ایس کے قریب سمجھا جاتا ہے اور پی ایم مودی پہلے اس تنظیم کے پرچارک تھے۔"

سنگھ کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ تعلقات کو نہیں چھپاتا: بھاگوت

انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی قیادت کے درمیان تعلقات کے بارے میں ایسی باتوں پر توجہ نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سنگھ کسی کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہیں چھپاتا، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی تنظیم ہو۔

