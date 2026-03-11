لوک سبھا اسپیکر کے خلاف تحریک ناکام، صوتی ووٹوں سے قرارداد مسترد
کارروائی کے دوران اپوزیشن ارکان نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بعض بیانات پر معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔
Published : March 11, 2026 at 8:50 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد بدھ کے روز صوتی ووٹ (وائس ووٹ) کے ذریعے مسترد کر دی گئی۔ ایوان میں شدید شور شرابے اور اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان اس تحریک کو ناکام قرار دے دیا گیا۔
کارروائی کے دوران جب اپوزیشن ارکان مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بعض بیانات پر معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کر رہے تھے تو اس وقت اجلاس کی صدارت کر رہے رکن پارلیمنٹ جگدمبیکا پال نے اپوزیشن ارکان سے اپنی نشستوں پر واپس آنے کی اپیل کی تاکہ قرارداد کو ووٹنگ کے لیے پیش کیا جا سکے۔ تاہم احتجاج جاری رہنے کے باعث انہوں نے ایوان کی رائے لینے کے لیے صوتی ووٹ کا سہارا لیا، جس کے بعد قرارداد کو مسترد قرار دے دیا گیا اور ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
اس قرارداد پر لوک سبھا میں دو دن تک گرما گرم بحث جاری رہی۔ اپوزیشن جماعتوں نے اسپیکر پر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایوان کی کارروائی کے دوران غیر جانبداری برقرار نہیں رکھی۔ دوسری جانب حکمراں جماعت اور اس کے اتحادیوں نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسپیکر کے کردار کا دفاع کیا۔
بحث کا جواب دیتے ہوئے امیت شاہ نے اپوزیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً چار دہائیوں بعد پہلی مرتبہ کسی لوک سبھا اسپیکر کے خلاف اس نوعیت کی تحریک پیش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی کارروائی باہمی اعتماد کی بنیاد پر چلتی ہے اور اسپیکر پورے ایوان کے نمائندہ ہوتے ہیں، نہ کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے۔ امت شاہ کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر کی دیانت داری پر سوال اٹھانا دراصل ملک کے جمہوری نظام پر سوال کھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی طویل عرصے تک اپوزیشن میں رہی، لیکن اس نے کبھی بھی کسی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس پورے مباحثے کے دوران اسپیکر اوم برلا ایوان میں موجود نہیں تھے۔ لوک سبھا میں پیش کی گئی اس تحریک کی ناکامی کے ساتھ ہی اپوزیشن کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور ایوان کی کارروائی بدھ کے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔