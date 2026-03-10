لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف قرارداد، اپوزیشن کا آئین بچانے کا دعویٰ
گوگوئی نے کہاکہ پارلیمنٹ کا ماحول اس قدر خراب ہوچکا ہے کہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو ایوان میں بولنے تک نہیں دیا گیا۔
Published : March 10, 2026 at 3:10 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی نے منگل کو کہا کہ اپوزیشن کو لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کے خلاف عہدے سے ہٹانے کی قرارداد لانے پر اس لیے مجبور ہونا پڑا کیونکہ وہ "آئین کو بچانا" چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسپیکر پر ایوان کی کارروائی چلانے میں جانبداری کا الزام لگایا۔
قرارداد پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے گوگوئی نے کہا کہ پارلیمنٹ کا ماحول اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ فروری میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کے دوران اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو ایوان میں بولنے تک نہیں دیا گیا۔ ان کے مطابق لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کو تقریر کے دوران تقریباً 20 مرتبہ روکا گیا۔
گوگوئی نے کہا کہ یہ مداخلتیں منصوبہ بندی کے تحت کی گئیں اور اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کو اہم قومی مسائل اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے بتایا کہ راہل گاندھی سابق آرمی چیف منوج مکند نروانے کی غیر شائع شدہ کتاب میں کیے گئے انکشافات پر بات کرنا چاہتے تھے، جس میں سیاسی قیادت سے ہدایات لینے کا ذکر کیا گیا ہے۔
بحث کے دوران ایوان کی صدارت کرنے والے جگدمبیکا پال نے گوگوئی کو یاد دلایا کہ وہ صرف اسپیکر کے خلاف قرارداد کے نکات تک محدود رہیں۔ اس موقع پر پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بھی مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ بحث کا موضوع اسپیکر ہے، لہٰذا دیگر معاملات کو نہ چھیڑا جائے۔
بعد میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگرچہ رجیجو سب سے زیادہ مداخلت کرتے ہیں، لیکن موجودہ اپوزیشن بھی ماضی کی اپوزیشن جیسی نہیں ہے۔
گوگوئی نے مزید الزام لگایا کہ راہل گاندھی ایک ایسے تاجر کے خلاف امریکہ میں جاری تحقیقات کا معاملہ بھی اٹھانا چاہتے تھے جس میں ایک مرکزی وزیر کا بھی ذکر ہے، لیکن انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے آئین اور جمہوریت پر عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے یہ قرارداد پیش کی ہے۔
کانگریس کے ارکان کے سریش، ملو روی اور محمد جاوید نے اسپیکر کے خلاف قرارداد پیش کی جس کی حمایت میں 50 سے زائد ارکان کھڑے ہوئے، جس کے بعد قرارداد کو قبول کر لیا گیا۔ آئین کے تحت اسپیکر کو سادہ اکثریت سے عہدہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آرٹیکل 94 میں طریقہ کار درج ہے جبکہ آرٹیکل 96 اسپیکر کو ایوان میں اپنا دفاع پیش کرنے کا حق دیتا ہے۔